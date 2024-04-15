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Паводковая вода ушла из 3,7 тыс. домов в Орске
Паслер: Паводковая вода ушла из 3,7 тыс. домов в Орске
В Орске паводковая вода ушла с территорий более 3,7 тыс. домов, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
Как написал Паслер в своем Telegram-канале, по состоянию на понедельник от воды освободилось 3763 дома на территории Орска, комиссия по оценке ущерба от паводка обследовала почти 1 тыс. домов, передает ТАСС.
Ранее глава МЧС Александр Куренков сообщил, что в село Илек Оренбургской области направлены спасатели, там ожидается самая сложная паводковая ситуация.