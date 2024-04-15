Паводковая вода ушла из 3,7 тыс. домов в Орске

Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос на 1,4 м

Tекст: Антон Антонов

За последние пару часов вода в Тоболе поднялась на 12 см, передает ТАСС.

Главк МЧС по Томской области сообщил, что уровень воды в реке Томь в районе Томска за сутки повысился, несмотря на взрывные работы на реке в выходные. У Лагерного сада уровень воды достиг 860 см (опасная отметка – 890 см), у Козюлино – 956 см (опасная отметка – 980 см), у Речвокзала – 761 см (опасная отметка – 750 см), передает РИА «Новости».

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился на 18 см, до 1169 см, у Орска – до 620 см, сообщили в оренбургском Гидрометцентре.

Руководитель главка МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов сообщил, что угроза возникновения ЧС в связи с прохождением паводка существует на реках Иня, Бердь, Тара и Тартас.

Напомним, глава республики Алексей Цыденов сообщил, что «проблемы паводков дошли» и до Бурятии. В Иволгинском районе из-за паводка 11 жилых домов оказались в зоне подтопления.