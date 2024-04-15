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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Мечте Сергея Галицкого не суждено сбыться

    Российский футбол продолжит вариться в собственном соку, что, надо отметить, получается очень неплохо. Количество юных игроков, стабильно играющих в основных составах, регулярно растет. Растет и их уровень.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Ускоренная деиндустриализация Украины

    Очень долго Москва сопротивлялась тому, чтобы дополнить демилитаризацию и денацификацию Украины ее деиндустриализацией (с этим, к слову, неплохо справлялись и сами украинские власти). Но повышение ставок в этом противостоянии и масштабы уже допущенных разрушений, к большому сожалению, сделали такой подход оправданным.

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    15 апреля 2024, 19:29 • Новости дня

    Политолог: В условиях санкций Астраханская область приобрела ключевое транспортное значение

    Политолог Линдигрин назвала ключевые успехи экономической и социальной политики губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина

    Политолог: В условиях санкций Астраханская область приобрела ключевое транспортное значение
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Астраханская область демонстрирует отличные показатели по целому ряду важных направлений. В регионе активно развиваются экономика, сельское хозяйство и логистические проекты. Неудивительно, что президент решил поддержать выдвижение действующего губернатора на новый срок, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. В понедельник состоялась встреча Владимира Путина и главы региона Игоря Бабушкина.

    «Под руководством Игоря Бабушкина Астраханская область достигла значительных экономических успехов. Так, консолидированный бюджет региона за пять лет вырос с менее чем 60 до 90 млрд рублей. Сдвинулось с места решение многих наболевших проблем. Например, наметился прогресс в переселении граждан из ветхого и аварийного жилья», – сказала Наталья Линдигрин, гендиректор АНО Институт региональных проблем.

    «В настоящий момент реализуется масштабная транспортная реформа. Приобретаются сотни автобусов, запускаются новые маршруты, причем не только в Астрахани, но и в отдаленных уголках региона. Успешно развивается и особая экономическая зона «Лотос», объем инвестиций которой составляет 28 млрд рублей», – отмечает собеседница.

    «Кроме того, был открыт областной узел международного транспортного коридора «Север-Юг». Благодаря этому суммарный грузооборот морских портов Астрахань и Оля за 2023 год составил 4,5 млн тонн. По отношению к прошлому году данный показатель увеличился на 50%. При этом тенденции к росту у проекта до сих пор сохраняются», – подчеркивает эксперт.

    Этим экономические достижения области не ограничиваются. В условиях санкций регион стал ключевой точкой развития Каспийского мультимодального логистического узла. Также продолжается интенсивная работа по развитию единой транспортной системы ЕАЭС.

    «Таким образом, Игорь Бабушкин демонстрирует внушительный багаж проделанной работы. Логично, что его деятельность была по достоинству оценена президентом. Регион сохраняет быстрые темпы развития, а граждане вознаграждают главу области высоким уровнем доверия», – уточняет она.

    «В данном ключе нельзя не упомянуть и кадровую систему, которую удалось выстроить Владимиру Путину. На руководящие посты приходят профессионалы, успешно проявившие себя в различных сферах. Выявлять лучших из лучших помогают многочисленные программы, ставшие своеобразной кузницей кадров. Так, в пополнении управленческого резерва активно задействованы проекты платформы «Россия – страна возможностей» и «Школа губернаторов», – резюмирует Линдигрин.

    В понедельник состоялась встреча Владимира Путина и губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, который рассказал президенту о достижениях в области социально-экономического развития. Глава региона рассказал, что за последние пять лет собственные доходы территории удалось нарастить на 20 млрд рублей в год.

    Он отметил, что только на выплату материнского капитала в прошлом году было направлено 3 млрд рублей. Каждый третий житель области получает те или иные социальные выплаты, и в годовом исчислении это составляет 12 млрд рублей. Кроме того, полностью решена проблема обманутых дольщиков. Огромный прогресс достигнут в сфере переселения граждан из аварийного жилья. Так, на текущий момент в новые дома успели заехать 2663 человека.

    «Также хотел бы отметить: радуют успехи наших аграриев. Астраханская область три года подряд занимает первое место в России по выращиванию овощей в открытом грунте, и сегодня очень активно идет возрождение рисоводства. Хочу отметить, что годовой рост объемов сельскохозяйственного производства превысил 2% и составляет 70 млрд рублей», – уточнил губернатор.

    Владимир Путин поддержал выдвижение Игоря Бабушкина на новый срок в должности главы региона. Однако он отметил, что в ходе предварительной избирательной кампании важно «выйти к людям», чтобы «получить их оценки и их наказы».

    15 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    Макрон объяснил разницу условий участия России и Израиля в Олимпиаде
    Макрон объяснил разницу условий участия России и Израиля в Олимпиаде
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о разнице подходов к участию российских спортсменов и спортсменов из Израиля в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

    По словам французского лидера, израильтянам, в отличие от атлетов из России, разрешено выступать на Играх под флагом своей страны, поскольку Израиль «нельзя назвать нападающей стороной», передает ТАСС.

    «Нельзя сказать, что Израиль является нападающей стороной, – сказал Макрон в эфире канала BFMTV. – Он подвергся террористической атаке и отвечает на нее».

    Ранее в МОК назвали число российских спортсменов на Олимпиаде-2024.

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    13 апреля 2024, 07:33 • Новости дня
    ФСБ рассекретило роль гестапо в катыньском деле

    ФСБ рассекретило роль гестапо в деле расстрела польских офицеров под Катынью

    ФСБ рассекретило роль гестапо в катыньском деле
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Рассекреченные ФСБ архивные материалы свидетельствуют о том, что офицеры гестапо сопровождали участников международной комиссии по расследованию массового убийства польских солдат и офицеров в Катынском лесу и фактически руководили их работой.

    Об этом, в частности, говорится в показаниях лаборанта, обер-ефрейтора германской армии Людвига Шнейдера, работавшего в составе комиссии, передает ТАСС.

    Он отмечал, что сотрудник гестапо Гильберс «стал фактически руководителем работ нашей лаборатории по «катынскому делу»», а профессор Герхард Бутц, назначенный председателем экспертной комиссии, «во всем ему беспрекословно подчинялся».

    По словам Шнейдера, офицеры гестапо сопровождали комиссию и во время ее выездов в Катынский лес.

    «При вскрытии трупов присутствовало большое количество немецких офицеров и чиновников, которые давали «пояснения» членам комиссии, повторяя все время, что в их руках имеются неопровержимые доказательства о том, что поляки расстреляны русскими», – говорится в рассекреченных показаниях.

    Напомним, что «катынское дело» получило свое название от Катынского леса у Смоленска, где в 1943 году были обнаружены массовые захоронения расстрелянных польских военнопленных. В 1990 году советское правительство признало ответственность НКВД за это преступление.

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    13 апреля 2024, 04:20 • Новости дня
    Взрыв автомобиля Прозорова в Москве квалифицирован как покушение на убийство

    Взрыв автомобиля экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве квалифицирован как покушение на убийство

    Tекст: Денис Тельманов

    Следствие квалифицировало взрыв автомобиля бывшего подполковника Службы безопасности Украины Василия Прозорова в Москве как покушение на убийство, совершенное общеопасным способом.

    «Инцидент квалифицирован как покушение на убийство общеопасным способом», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

    Напомним, что в пятницу на севере Москвы у дома на Коровинском шоссе под Toyota Land Cruiser сработало неустановленное взрывное устройство. Владелец автомобиля, Василий Прозоров, получил ранения.

    Позже Прозоров заявил, что считает произошедшее терактом, организованным украинскими спецслужбами.

    Василий Прозоров до 2014 года работал в управлении СБУ по Запорожской области. В 2018 году он переехал в Россию. По данным РИА «Новости», в последние дни Прозоров занимался подготовкой фильма-расследования о событиях 2 мая 2014 года в Одессе.

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    12 апреля 2024, 22:56 • Новости дня
    Юрию Куклачеву стало плохо во время юбилейного шоу

    Tекст: Денис Тельманов

    Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву стало плохо во время выступления в его эстрадно-цирковом шоу в «Вегас Сити Холле». Медики оказали ему первую помощь и доставили в больницу.

    «Он почувствовал себя плохо после первого отделения, переусердствовал и выдал в юбилей все, что умел. Медики оказали первую помощь, Юрий Дмитриевич в сознании, сейчас увезли в больницу», – рассказал ТАСС сын артиста Дмитрий Куклачев.

    Пресс-секретарь Театра кошек Юрия Куклачева Ольга Кардокене сообщила агентству, что у артиста были жалобы на сердце, при этом «все думали спина». 

    Генеральный директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщил в своем телеграм-канале, что, по предварительной информации, у Юрия Куклачева произошел инфаркт.

    Российский клоун и дрессировщик Юрий Куклачев является первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками.

    Театр удостоен множества международных наград, в числе которых Золотой кубок и звание «Самый оригинальный театр мира», полученные во время парижских гастролей.

    Жизни и творчеству Юрия Куклачева посвящены документальные фильмы «С улыбкой доброй» (1980, режиссер Юрий Дубравин) и «Кот и клоун» (1984, Сергей Вологдин)

    Юрию Куклачеву исполнилось 75 лет, юбилей он решил встретить во время представления.

    Российский клоун и дрессировщик, народный артист РСФСР Юрий Куклачев родился 12 апреля 1949 года. С 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре.

    С 1990 года руководит собственным театром дрессированных кошек, который удостоен множества международных наград.

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    13 апреля 2024, 00:54 • Новости дня
    Британия запретила торговлю российским металлом

    Британия запретила торговлю российским металлом, присоединившись к санкциям США

    Tекст: Денис Тельманов

    Британское правительство запретило приобретать гарантии на российский металл на глобальной бирже металлов, присоединившись к санкциям США против торговли металлами с Россией. Это означает фактический запрет на торговлю российским металлом для британских компаний и лиц, находящихся на территории страны.

    «Запретить лицам из Великобритании (и лицам, не являющимся гражданами Великобритании и находящимся в Великобритании) приобретать на глобальной бирже металлов гарантию на российский металл, который был произведен после 23.59 12 апреля 2024 года», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны, передает ТАСС.

    Гарантии на глобальной бирже металлов – это своего рода сертификаты качества и происхождения металла, которые необходимы для его продажи и транспортировки. Запрет на их приобретение делает невозможной торговлю российским металлом, так как он не сможет пройти необходимые процедуры на бирже.

    Ранее США ввели запрет на ввоз алюминия, меди и никеля российского происхождения, что также ограничивает их использование на мировых биржах.

    При этом золотой запас России достиг нового исторического рекорда – 155,9 млрд долларов в деньгах и 2350 тонн в физическом выражении.



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    15 апреля 2024, 11:52 • Новости дня
    Беспилотник ВСУ «Баба Яга» обнаружили в одном из московских офисов

    Tекст: Александра Юдина

    Беспилотник ВСУ «Баба Яга» обнаружили в одном из московских офисов, сообщили в правоохранительных органах.

    Уточняется, что никакой опасности он не представляет, а хозяина беспилотника допрашивают правоохранители, передает ТАСС.

    Как отметил мужчина, ему хотелось изучить устройство.

    В данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

    Беспилотник «Баба Яга» – шести- или восьмивинтовый модифицированный сельскохозяйственный дрон, он использует алгоритм псевдослучайной перестройки рабочей частоты. Также в него заложены алгоритмы поведения на случай потери связи.

    Ранее специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) изучили трофейный украинский дрон «Баба Яга» и установили координаты места его сборки, а также раскрыли цепочку поставок комплектующих для данного БПЛА.

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    12 апреля 2024, 23:14 • Новости дня
    После наезда трамвая на пешеходов в Петербурге возбуждено уголовное дело

    Tекст: Денис Тельманов

    Уголовное дело возбуждено после того, как новый трамвай сбил трех пешеходов – 46-летнюю женщину и двух мужчин 41 года и 22 лет – у станции метро «Приморская» в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

    «Проводится расследование. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего», – сообщили в ведомстве ТАСС.

    Отмечается, что дело возбуждено по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее тяжкий вред здоровью). 

    ДТП произошло около 15:12 мск. Трамвай, проходивший техническую обкатку, по неустановленной причине выехал на пешеходный переход на пересечение Наличной улицы с улицей Одоевскогона на красный сигнал светофора. Все пострадавшие были госпитализированы, женщина получила тяжелые травмы.

    По словам губернатора города Александра Беглова, двое пострадавших уже выписаны из больницы, женщина остается в медучреждении, все они получат компенсации.

    ГУП «Горэлектротранс», ответственное за эксплуатацию трамваев и троллейбусов в городе, уточнило, что новый трамвай шел в ручном режиме, система интеллектуальной помощи водителю в период обкатки была отключена.

    По факту происшествия создана экспертная комиссия для выяснения причин случившегося, в том числе технических.


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    13 апреля 2024, 06:24 • Новости дня
    Ракова дала показания против экс-главы проекта «Гостех» о хищении 38 млн рублей

    Марина Ракова дала показания против экс-главы проекта «Гостех» Ярослава Демченко по делу о хищении более 38 млн рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывшая замглавы Минпросвещения России Марина Ракова и экс-сотрудник Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) Евгений Зак дали показания против бывшего директора проекта «Гостех» Ярослава Демченко, арестованного по делу о хищении более 38 млн рублей.

    Следствие считает, что Демченко причастен к хищению средств, выделенных на создание платформы «Горизонт» – социальной сети для педагогов, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

    Ракова в своих показаниях заявила, что за столь короткий срок разработать такую платформу было невозможно, и назвала фикцией как сроки создания «Горизонта», так и сам проект.

    Демченко в настоящее время занимает должность директора центра развития образовательных платформ ПАО «Промсвязьбанк». В суде он заявил о своей невиновности и готовности сотрудничать со следствием. Суд отправил его под арест до 25 мая.

    Защита Демченко просила не заключать его под стражу, мотивируя это тем, что он является квалифицированным IT-специалистом, «чья деятельность сейчас необходима государству». Однако суд счел доводы следствия более убедительными.

    Ранее сообщалось, что бывшая замглавы Министерства просвещения РФ Марина Ракова подала апелляцию на решение суда назначить ей пять лет колонии по делу об особо крупном мошенничестве.

    Ранее Ракова была признана виновной по статье «Мошенничество в особо крупном размере», ее приговорили к пяти годам колонии общего режима.

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    13 апреля 2024, 06:07 • Новости дня
    В России создали нейросеть для выявления террористов среди мигрантов

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская компания Smart Engines разработала нейросеть, способную выявлять террористов и лиц, нарушающих закон, среди трудовых мигрантов.

    «Система на базе ИИ автоматически проверяет все документы граждан стран СНГ на подлинность, а затем сверяет фотографию в документе с фото предъявителя», – объяснили в компании принцип работы нейросети, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что решение работает без трансграничной передачи данных и может использоваться как в России, так и за рубежом.

    Программно-аппаратный комплекс одновременно распознает данные из всех документов иностранного гражданина (паспорта, визы, ID-карты, разрешения на работу, миграционной карты и других), проверяет документ на подлинность и срок действия в оптическом, ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах, выявляя защитные элементы, такие как специальные волокна.

    Заключительный этап проверки – небиометрическая сверка лиц. Нейросеть сравнивает фотографию из документа с лицом предъявителя и оценивает степень их совпадения.

    «Нейросеть обучена сравнивать лица и давать оценку, насколько изображения лиц совпадают друг с другом. Этот процесс сильно напоминает традиционную сверку лиц «на глаз» – с той лишь разницей, что это делает не человек, а машина», – пояснил генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.

    Новая система позволяет повысить безопасность и эффективность контроля за миграционными потоками, считают в компании.

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    13 апреля 2024, 05:52 • Новости дня
    В Приморье за сутки потушили 25 природных пожаров

    В Приморье за сутки потушили 25 природных пожаров на площади 710 гектаров

    За прошедшие сутки в Приморском крае ликвидировано 25 природных пожаров, охвативших территорию более 710 гектаров. Об этом сообщает региональное правительство.

    В частности, один из локализованных очагов возгорания распространился на площади 40 гектаров, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что в тушении пожаров принимали участие сотрудники МЧС и лесных служб.

    Напомним, что в четверг в Приморье, за исключением Надеждинского района и Шкотовского округа, где действует режим ЧС, был введен режим повышенной готовности из-за угрозы природных пожаров. Ранее синоптики предупреждали о высоком классе пожарной опасности в лесах южной части и восточного побережья региона.

    В связи с этим в ряде районов действует запрет на разведение костров, сжигание мусора, выжигание травы и проведение других пожароопасных работ. Также запрещено посещение лесов в зонах повышенной пожарной опасности.

    Ранее приморские ученые получили видеокадры с дальневосточным леопардом Мартином Фьерро, которого взял под опеку папа Римский Франциск.

    По оценке ученых, леопард Папы выглядит просто прекрасно, находится в прекрасной форме находится и повадился перед питаться перед фотоловушками оленями со специально созданной для его охоты оленьей ферме.

    Он отметил, что понтифик дал своему подопечному имя известного в Аргентине литературного персонажа, животное стало первым леопардом на полуострове Гамова, «где леопардов не видели десятилетиями».

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    15 апреля 2024, 12:58 • Новости дня
    ПВО сбила две ракеты Storm Shadow на подлете к одному из предприятий Бердянска

    Российская ПВО сбила две ракеты Storm Shadow на подлете к одному из предприятий Бердянска

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО сбила в небе над Бердянском Запорожской области две дальнобойные ракеты Storm Shadow англо-французского производства, сообщили в администрации.

    Известно, что около 11:30 мск в городе прозвучали взрывы, предварительно, на подлете были сбиты две ракеты Storm Shadow, передает ТАСС.

    Отмечается, что удар был нацелен по одному из промышленных предприятий региона.

    Ранее система ПВО уничтожила два украинских БПЛА над Белгородской областью.

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    15 апреля 2024, 15:54 • Новости дня
    Мишустин сообщил о подписании договора о цифровой подписи с Минском

    Tекст: Александра Юдина

    Россия и Белоруссия в понедельник подпишут соглашение о взаимном признании цифровой подписи, что позволит предпринимателям двух стран без ограничений участвовать в госзакупках, сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

    По его словам, будет подписано межправительственное соглашение о взаимном признании электронной цифровой подписи при трансграничном электронном взаимодействии, передает ТАСС.

    Мишустин отметил важность данного события, добавив, что к этому шагу страны шли несколько лет и по ходу смогли решить целый комплекс задач и сложных правовых и технологических процессов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о сотрудничестве стран в космической сфере для достижения технологических прорывов.

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    15 апреля 2024, 12:48 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречи Путина с главами Астраханской и Волгоградской областей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в формате видеосвязи проведет встречи с губернаторами Астраханской и Волгоградской областей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он отметил, что у российского лидера сегодня довольно спокойный рабочий день, он работает из Кремля. Глава государства проводит внутренние встречи и совещания, передает ТАСС.

    Путин пообщается с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным и главой Волгоградской области Андреем Бочаровым.

    Песков подчеркнул, что это два важных региона. Руководители обсудят с президентом все региональные дела.

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    15 апреля 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин обсудил развитие Волгоградской области с главой региона Бочаровым

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел встречу по видеосвязи с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, который доложил главе государства об актуальных вопросах социально-экономического положения в регионе.

    Бочаров отметил, что в Волгоградской области социальные обязательства выполняются в полном объеме. Особое внимание и поддержку оказывают семьям с детьми, людям с ограниченными возможностями здоровья, жителям старшего возраста, бойцам СВО и их семьям, говорится на сайте Кремля.

    Губернатор добавил, что в экономике также устойчивая ситуация. «У вас очень много инвестпроектов, смотрю, причем они разные, из разных отраслей производства. Это, конечно, создает уверенность в развитии экономики региона на среднесрочную и даже на более отдаленную перспективу, потому что это рабочие места и развитие экономики в самом широком смысле этого слова, повышение различных компетенций и так далее», – сказал в ответ Путин.

    Ранее в понедельник Путин провел встречу с главой Астраханской области Игорем Бабушкиным.

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    15 апреля 2024, 14:05 • Новости дня
    Путин пожелал успехов губернатору Астраханской области на предстоящих выборах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Астраханской области Игорем Бабушкиным пожелал ему успехов на выборах на новый срок. Встреча проходит в формате видеосвязи.

    Глава региона попросил российского лидера поддержать его выдвижение на новый срок. Он рассказал, что за пять лет регион провел большую работу, в частности удалось решить ряд вопросов.

    «В целом, Игорь Юрьевич, у вас все получается. Все никогда, наверное, не получается, но основные задачи решаются и решаются вполне удовлетворительно. Желаю вам успехов. Конечно, нужно выйти к людям и в ходе предварительной избирательной кампании, перед голосованием по соответствующим кандидатурам нужно получить их оценки и их наказы, их мнение о том, что нужно сделать для развития Астрахани и Астраханской области в ближайшее время. Желаю вам успехов», – передает слова президента ТАСС.

    Глава государства добавил, что Бабушкин эффективно проявил себя в должности главы региона за прошедшие пять лет.

    «Работа большая проведена. Действительно, показатели в целом удовлетворительные», – отметил Путин, выслушав доклад Бабушкина.

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    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • СВО и судьба Харькова

      Мировые и украинские СМИ утверждают, что Россия готовит полномасштабное наступление на Харьков, причем на Западе сулят городу предельно мрачное будущее в свете регулярных атак ВСУ на Белгородчину.

    • Запад начал унижаться перед Трампом

      Акционеры проекта «Конфликт на Украине» начали активную обработку Дональда Трампа и его окружения с целью предотвратить смену курса США после возвращения эксцентричного миллиардера в Белый дом. Особенно сильно активничают британцы, подославшие к Трампу главу МИД. Чего они хотят добиться? Получится ли у них?

    • Мир ждет пять новых войн

      Конфликт между Россией и Западом вокруг Украины остается в центре мировой повестки, но в мире могут начаться сразу несколько новых войн. Территория риска – это не только Ближний Восток и Балканы, но и амазонская сельва с Северной Кореей.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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