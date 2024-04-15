Путин пожелал успехов губернатору Астраханской области на предстоящих выборах

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава региона попросил российского лидера поддержать его выдвижение на новый срок. Он рассказал, что за пять лет регион провел большую работу, в частности удалось решить ряд вопросов.

«В целом, Игорь Юрьевич, у вас все получается. Все никогда, наверное, не получается, но основные задачи решаются и решаются вполне удовлетворительно. Желаю вам успехов. Конечно, нужно выйти к людям и в ходе предварительной избирательной кампании, перед голосованием по соответствующим кандидатурам нужно получить их оценки и их наказы, их мнение о том, что нужно сделать для развития Астрахани и Астраханской области в ближайшее время. Желаю вам успехов», – передает слова президента ТАСС.

Глава государства добавил, что Бабушкин эффективно проявил себя в должности главы региона за прошедшие пять лет.

«Работа большая проведена. Действительно, показатели в целом удовлетворительные», – отметил Путин, выслушав доклад Бабушкина.