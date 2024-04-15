Мощность заложенного в машину экс-сотрудника СБУ Прозорова СВУ составила до 150 гр

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник ТАСС, мощность взрывного устройства составила до 150 граммов в тротиловом эквиваленте, оно было без поражающих элементов и было заложено под днище в районе водительского сиденья.

Он добавил также, что мужчина в результате взрыва получил ранение ноги, после оказания помощи его отпустили.

Ранее взрыв автомобиля Прозорова в Москве был квалифицирован как покушение на убийство.