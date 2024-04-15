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Мощность заложенного в машину экс-сотрудника СБУ Прозорова СВУ составила до 150 гр
Мощность взрывного устройства, которое было заложено под днищем в районе водительского сиденья автомобиля Toyota Land Cruiser Prado бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, составила до 150 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщили в правоохранительных органах.
Как сообщил источник ТАСС, мощность взрывного устройства составила до 150 граммов в тротиловом эквиваленте, оно было без поражающих элементов и было заложено под днище в районе водительского сиденья.
Он добавил также, что мужчина в результате взрыва получил ранение ноги, после оказания помощи его отпустили.
Ранее взрыв автомобиля Прозорова в Москве был квалифицирован как покушение на убийство.