Российский футбол продолжит вариться в собственном соку, что, надо отметить, получается очень неплохо. Количество юных игроков, стабильно играющих в основных составах, регулярно растет. Растет и их уровень.2 комментария
ВС Польши решили усилить присутствие на границе с Украиной
Польские власти увеличат численность военнослужащих вооруженных сил в Подкарпатском воеводстве на границах с Украиной, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
По его словам, присутствие армии в Жешуве будет увеличено, это коснется личного состава бригады подхальских стрелков, входящей в размещенную на востоке страны 18-ю механизированную дивизию, передает ТАСС.
Ранее президент республики Анджей Дуда на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Вильнюсе заявил, что Польша не может передать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.