Возможностей и средств полноценно воевать нет ни у Ирана, ни у Израиля. Ирану надо закончить атомный проект и не потерять Ирак и Ливан. А Израилю хотя бы с Газой разобраться до конца.0 комментариев
Уровень воды в реке Тобол в Кургане за 10 часов вырос на 65 см
Уровень воды в реке Тобол на территории Кургана за последние 10 часов вырос на 65 см и достиг отметки 556 см, следует из данных онлайн-карты паводка на геопортале, созданном местными властями.
«Пункт гидропоста г. Курган. Река Тобол. Уровень воды 556 [см]. <…> 18:00 (16:00 мск)», сообщили на сайте. Отмечается, что на 06:00 мск уровень воды здесь составлял 491 см, передает ТАСС.
В воскресенье глава Курганской области Вадим Шумков сообщил, что уровень воды в реке Тобол в Кургане продолжает расти, что представляет угрозу подтопления правобережной части города.
Ранее сообщалось, что за сутки уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос на 56 см, достигнув отметки 547 см.