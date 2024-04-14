Шумков предупредил об угрозе подтопления правобережной части Тобола в Кургане

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Шумков в своем Telegram-канале, сначала происходит капиллярное заполнение поймы, уровень грунтовых вод резко повышается, а затем образуются сеть озер, заполненных водой лощин и проток, и уже через день на этом месте формируется сплошное водное зеркало, заливая всю пойму. По его словам, именно так на данный момент выглядит картина с отметки от сельхозакадемии: выше по течению – практически море, а ниже идет активное заполнение поймы.

В связи с риском отрезания от основной части города жителей Нижней Утятки эвакуируют.

Он добавил, что следующим на очереди будет сам Курган, прежде всего – его правобережная часть. Вдоль шоссе Тюнина с обеих сторон вода уже не уходит и постепенно прибывает, предупредил губернатор.

Шумков также призвал жителей города, проживающих в подтопляемых зонах (ниже 9-11 метров по отметкам), немедленно покинуть свои дома, взяв с собой родственников, документы и ценные вещи.

Ранее сообщалось, что за сутки уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос на 56 см, достигнув отметки 547 см.