Британцы – это вам не альтернативно одаренный Макрон, который каждое утро после завтрака с круассаном спешит рассказать всему миру, как он пошлет, уже почти послал, уже совсем-совсем прямо сейчас отправит «тысячи французских солдат под Одессу».0 комментариев
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки вырос на 56 см
За сутки уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос на 56 см, достигнув отметки 547 см, сообщает администрация города.
По состоянию на 08.00 (06.00 мск) 14 апреля уровень воды составлял 491 см, на 16.00 (14.00 мск) уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 547 см, сообщает РИА «Новости».
Ранее руководитель аппарата губернатора Курганской области Андрей Алексеев сообщил, что уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 519 см.