Возможностей и средств полноценно воевать нет ни у Ирана, ни у Израиля. Ирану надо закончить атомный проект и не потерять Ирак и Ливан. А Израилю хотя бы с Газой разобраться до конца.0 комментариев
СМИ: Иран применил семь гиперзвуковых ракет при атаке на Израиль
ВС Ирана во время атаки на военную авиабазу Израиля Неватим применили по меньшей мере семь гиперзвуковых ракет, сообщили местные СМИ.
Как указал государственный иранский телеканал Press TV, «ни одна ракета не была перехвачена беззащитным» Израилем, передает ТАСС.
Ранее Иран сообщил США, что атака по Израилю носила ограниченный характер.
Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».