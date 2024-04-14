Британцы – это вам не альтернативно одаренный Макрон, который каждое утро после завтрака с круассаном спешит рассказать всему миру, как он пошлет, уже почти послал, уже совсем-совсем прямо сейчас отправит «тысячи французских солдат под Одессу».0 комментариев
Иран сообщил США, что атака по Израилю носила ограниченный характер
Иран сообщил США, что атака по Израилю носила ограниченный характер, сообщает телеканал Press TV.
Со ссылкой на главу МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана телеканал сообщил, что утром Иран объяснил Белому дому, что атака была ограниченным ответом, передает РИА «Новости».
Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».