Куклачев впервые вышел на связь после инфаркта

Tекст: Дарья Григоренко

Куклачев уточнил, что бригада скорой помощи дежурила во время его юбилейного шоу в «Вегас сити холле», что позволило врачам быстро среагировать на его состояние. По его словам, ему установили пять стентов, передает ТАСС.

Он призвался, что ему было очень сложно и больно. «Но главное – я нужен еще России, и Господь мне дает пожить», – отметил артист.

Накануне сын Куклачева, худрук Театра кошек Куклачева Дмитрий Куклачев сообщил, что его отец начал чувствовать себя лучше после обширного инфаркта.

Ранее гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщал, что Юрий Куклачев операцию на сердце и находится в тяжелом состоянии. По его словам, артист пережил обширный инфаркт.