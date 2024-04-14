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Женщина пострадала при атаке дрона ВСУ на автобус под Донецком
Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на пассажирский автобус в поселке Александровка под Донецком, сбросив с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) взрывное устройство. В результате обстрела одна женщина получила ранения, сообщил глава региона Денис Пушилин.
Как указал Пушилин в своем Telegram-канале, утром была совершена очередная атака дроном со стороны Украины по пассажирскому автобусу. По его словам, в районе поселка Александровка в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на автобус одна женщина получила ранения.
По его словам, в результате обстрела у автобуса выбиты окна, повреждены крыша и салон. Водителю удалось оперативно эвакуировать пассажиров. Пострадавшая женщина была доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая помощь, уточнил Пушилин.
Начальник Александровского территориального отдела городского округа Донецк Константин Чалый отметил, что данный автобус является единственным маршрутом, связывающим поселок с городом. Он сообщил, что в этом автобусе всего ехало четыре пассажира, женщина получила серьезное ранение в ногу, была большая кровопотеря, передает ТАСС.
Ранее мэр города Алексей Кулемзин заявил, что при утреннем обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель.