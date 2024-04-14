Британцы – это вам не альтернативно одаренный Макрон, который каждое утро после завтрака с круассаном спешит рассказать всему миру, как он пошлет, уже почти послал, уже совсем-совсем прямо сейчас отправит «тысячи французских солдат под Одессу».0 комментариев
Урну с прахом Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище
Урну с прахом народного артиста РСФСР, президента Театра сатиры Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище, церемония по пожеланию семьи актера прошла в кругу родных и коллег, передает источник с места событий.
Как сообщил источник ТАСС, церемония была закрытой, урну с прахом захоронили на центральной аллее рядом с могилами артистов Инны Чуриковой, Василия Ланового, режиссеров Владимира Меньшова и Глеба Панфилова.
О смерти президента Театра сатиры народного артиста России Александра Ширвиндта стало известно 15 марта. Он скончался в больнице на 90-м году жизни.