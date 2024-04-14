Чем больше ВСУ будут терпеть поражений, тем меньше будет желающих отправлять свои делегации в Швейцарию на саммит по Украине. В силу абсолютной бессмысленности этого мероприятия.0 комментариев
Посольство России в Иране выясняет детали нахождения россиянина на борту судна MSC Aries
Посольство России в Тегеране выясняет детали нахождения гражданина России на борту коммерческого судна MSC Aries, которое было задержано Ираном в Ормузском проливе в субботу, сообщили в диппредставительстве.
Как говорится в сообщении, посольство находится в постоянном контакте с властями Ирана по поводу выяснения всех деталей нахождения российского гражданина Колчанова на борту судна Aries в целях оказания необходимого консульского содействия, передает ТАСС.
Ранее Иран подтвердил захват судна MSC Aries в Ормузском проливе.
Напомним, глава МИД Израиля Исраэль Кац обвинил Иран в проведении «пиратской операции» в «нарушение международного права» после захвата судна в Ормузском проливе.