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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России предложат формулу «территории в обмен на украинское членство в НАТО»

    Одной из популярных на Западе версий является формула «территории в обмен на членство». В рамках этого плана Россия получает бывшие украинские территории, а взамен соглашается на вступление киевского (или уже львовского – как пойдет) режима в НАТО.

    43 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Заявления России и Китая делают бессмысленным саммит в Швейцарии

    Провал спектакля станет символом того, что в реальности в перспективы майданной Украины, и тем более бредовой «формулы Зеленского» – никто не верит. Особенно Китай.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Куда ведут отношения в треугольнике Россия – Китай – США

    Для Пекина острая конфронтация России и Запада не является чем-то особенно выгодным. Это, конечно, лучше, чем антикитайский союз, к которому пытались подвигнуть Москву, но в остальном выгоды для КНР здесь намного меньше рисков.

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    13 апреля 2024, 15:14 • Новости дня

    Глава МИД Израиля обвинил Иран в «пиратской операции» после захвата судна

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава МИД Израиля Исраэль Кац обвинил Иран в проведении «пиратской операции» в «нарушение международного права» после захвата судна в Ормузском проливе.

    Он призвал страны ЕС признать Корпус стражей исламской революции «террористической организацией», передает ТАСС.

    По его словам, на борту захваченного судна находится 25 членов экипажа.

    «Мы тесно сотрудничаем с компетентными органами, чтобы обеспечить их благополучие и безопасное возвращение судна», – заявил он.

    Ранее Иран подтвердил захват судна MSC Aries в Ормузском проливе.

    12 апреля 2024, 21:02 • Новости дня
    Массовый пуск ракет произведен со стороны Ливана по северу Израиля
    Массовый пуск ракет произведен со стороны Ливана по северу Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ряде населенных пунктов в северной части Израиля сработали сирены воздушной тревоги, зафиксирован пуск 50 ракет со стороны Ливана, сообщил 13-й канал израильского телевидения.

    Воздушная тревога прозвучала в нескольких населенных пунктах на севере Голанских высот, следует из данных израильской системы оповещения «Цева Адом», передает РИА «Новости».

    Ливанское движение «Хезболла» заявило, что произвело массированный обстрел израильской артиллерии на границе с Ливаном. Как говорится в сообщении движения, было выпущено несколько десятков ракет «Катюша» по артиллерийским позициям Израиля в Зауре.

    Ранее сообщалось, что Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана. Газета ВЗГЛЯД описывала сценарии того, как будут разворачиваться боевые действия, в том числе самые страшные.

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    12 апреля 2024, 21:25 • Новости дня
    Иран предостерег США от вмешательства в конфликт с Израилем
    Иран предостерег США от вмешательства в конфликт с Израилем
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран направил Вашингтону предупреждение, что в случае вмешательства в конфликт между Израилем и Ираном по американским силам в регионе будет нанесен удар, пишет портал Axios со ссылкой на три источника в США.

    При этом в послании не уточняется, будут ли атакованы силы США даже в случае оказания помощи Израилю в перехвате ракет или только если они присоединятся к ответным операциям армии еврейского государства, отметили собеседники Axios, передает РИА «Новости».

    Вместе с тем в США полагают, что иранские войска могут напасть на американских военных только при условии их участия в контрнаступлении Израиля.

    «Иранское сообщение заключалось в том, что мы атакуем силы, которые атакуют нас, поэтому не шутите с нами – и мы не будем шутить с вами», – приводит портал слова одного из источников.

    Ранее сообщалось о подготовке Израиля к прямой атаке со стороны Ирана. Газета ВЗГЛЯД описывала сценарии того, как будут разворачиваться боевые действия, в том числе самые страшные.

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    11 апреля 2024, 01:11 • Новости дня
    США сочли неизбежными «крупные удары» Ирана или его союзников по Израилю

    Bloomberg со ссылкой на разведку США назвало неизбежными «крупные удары» Ирана или его союзников по Израилю

    США сочли неизбежными «крупные удары» Ирана или его союзников по Израилю
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и их союзники полагают, что «крупные удары» Ирана или «доверенных лиц» Тегерана по Израилю неизбежны, сообщили источники, знакомые с разведанными США и Израиля.

    Ракетным ударам или атакам беспилотников могут подвергнуться «военные и правительственные объекты в Израиле». При этом атака ожидается в ближайшие дни. Как заявил один из источников, «это, скорее, вопрос когда, а не если», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Ожидается атака именно по военным и правительственным, а не гражданским целям. Израиль подтвердил союзникам, что ждет атаки, прежде чем начать наземное наступление в Рафахе на юге сектора Газа.

    На прошлой неделе источник, близкий к силовым структурам Израиля, заявил, что израильские спецслужбы массово глушат GPS-сигнал на случай атаки ракетами или беспилотниками. В свою очередь, Fars со ссылкой на источник в аэрокосмических силах Корпуса стражей исламской революции Ирана заявил, что все ракеты, построенные в Иране за последние 12 лет, не используют международные системы позиционирования.

    Тем временем крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила полеты в Тегеран и обратно до четверга, пишет FAZ.

    Напомним, посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что страна готова обозначить свой ответ на удар по консульству страны в Сирии, но разрастания конфликта на Ближнем Востоке не хочет. Министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац заявил, что в случае атаки со стороны Ирана по израильской территории Израиль «ответит в Иране».

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    12 апреля 2024, 12:24 • Новости дня
    Израильский эксперт: США и Британия примут участие в операции против Ирана

    Израильский эксперт Ципис предположил подготовку превентивного удара по Ирану

    Израильский эксперт: США и Британия примут участие в операции против Ирана
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На фоне рассуждений в западной прессе о «возмездии» со стороны Тегерана на самом деле может идти подготовка превентивного удара Израиля по Ирану. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее источники WSJ сообщили о подготовке Тель-Авива к прямой атаке Ирана в ближайшие двое суток.

    «По некоторым данным, Иран действительно готовит ответный удар по Израилю после атаки на иранское консульство в Сирии. Однако риторика Тегерана по этому вопросу часто меняется. Например, недавно власти Исламской республики заявляли, что готовы отказаться от атаки по нескольким причинам. Однако позже они передумали», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    Информацию о подготовке Ирана к удару по Израилю подтверждают зарубежные спецслужбы и разведка, добавил он. Собеседник напомнил, что некоторые страны выступили с рекомендацией для своих граждан покинуть Ближний Восток, а также воздержаться от поездок, в частности в Израиль и Ливан. Более того, часть авиакомпаний отменили свои рейсы в Иран.

    Ципис со ссылкой на генштаб Израиля уточняет, что ответный удар Тегерана может быть «ограниченным». В этой связи существует несколько вариантов развития событий. «Во-первых, могут активизироваться военные действия «прокси» Ирана – в том числе формирования «Хезболла» – с Израилем», – перечисляет спикер. Второй сценарий подразумевает ракетные удары ограниченного масштаба и радиуса действия по Израилю, продолжил Ципис. «Атака может вестись со стороны Ливана или Сирии. Целью вряд ли станут гражданские объекты и центр еврейского государства. Я допускаю, что под угрозой окажутся Голанские высоты», – предположил израильский эксперт.

    Впрочем, Ципис не исключает и более неожиданного развития событий на Ближнем Востоке. «На фоне рассуждений в западной прессе о «возмездии» со стороны Тегерана на самом деле может идти подготовка превентивного удара Израиля по Ирану», – считает он. Собеседник отметил, что на это указывает несколько факторов. Так, например, в четверг в Израиль прибыл глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла якобы для координации действий в случае возможного удара со стороны Ирана. Кроме того, появились сообщения о переводе Пятого флота ВМС США в Персидском заливе в полную боевую готовность. Наконец, накануне премьер Биньямин Нетаньяху посетил авиабазу Тель-Ноф, где осмотрел истребители дальнего действия.

    «Все это укладывается в логику развязывания войны на Ближнем Востоке, конечная цель которой – свержение режима в Иране. В этом заинтересованы США, Великобритания и в целом страны НАТО. Они же и будут принимать участие в возможной операции против Тегерана», – заключил Ципис.

    Ранее появились сообщения о том, что Израиль готовится к атаке со стороны Ирана в ближайшие 24–48 часов. Как пишет The Wall Street Journal, еврейское государство ожидает, что будет атакован юг или север. Неназванный собеседник издания, якобы проинформированный непосредственно иранским руководством, уточнил, что планы атаки обсуждаются, но окончательное решение пока не принято.

    Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран ответит на обстрел Израилем консульства в Дамаске, но ответные меры будут ограничены, чтобы не спровоцировать эскалацию ситуации. Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок. Глава МИД Германии созвонилась с иранским министром по просьбе США, которые «крайне обеспокоены» тем, что нападение Ирана на Израиль может привести к эскалации в регионе, передает Axios. Их разговор продлился полтора часа. Бербок призвала не недооценивать «масштабы ответа Израиля на нападение на него с иранской территории», добавил портал.

    По информации Bloomberg, Иран может нанести удар по Израилю в ближайшие дни, задействовав при этом высокоточные ракеты. Целями, скорее всего, станут не гражданские, а военные и правительственные объекты Израиля. CNN не исключает, что атаку осуществят иранские «прокси». При этом необязательно, что удар нанесут с севера, с территории Ливана, где находится союзник Тегерана «Хезболла».

    Напомним, 1 апреля израильские военные нанесли удар по дипломатическому кварталу в Дамаске, где расположен комплекс зданий посольства Ирана. Консульство было полностью разрушено. В результате действий Тель-Авива были убиты два высокопоставленных генерала. По информации газеты Al Hadath, погибших звали Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджа Рахими. Кроме того, погибли пять офицеров КСИР. Президент Ирана Эбрахим Раиси пообещал Израилю возмездие мусульман. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему ЦАХАЛ решился на авиаудар по консульству.

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    10 апреля 2024, 16:02 • Новости дня
    Хаменеи назвал предателями сотрудничающие с Израилем исламские страны

    Tекст: Дарья Григоренко

    Исламские страны, которые поставляют оружие или оказывают финансовую помощь Израилю, предают мусульман, заявил духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с высокопоставленными чиновниками республики и послами исламских стран по случаю праздника разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

    Он назвал это «изменой, это предательство исламской уммы». По мнению Хаменеи, оказывая помощь «слабеющему сионистскому аппарату», исламские страны «укрепляют его», что в конечном итоге «навредит им самим». Иранский лидер отметил, что правительства таких стран не выполняют в полной мере свои обязательства по поддержке палестинцев, передает ТАСС со ссылкой на IRNA.

    В марте ряд СМИ, ссылаясь на данные турецкого национального института статистики, утверждали, что Турция продолжает сотрудничество с Израилем, поставляя ему оружие.

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    12 апреля 2024, 08:17 • Новости дня
    WSJ: Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в течение 24-48 часов
    WSJ: Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в течение 24-48 часов
    @ Ariel Schalit/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Источники газеты The Wall Street Journal (WSJ) сообщают, что Иран может ответить Израилю на удар по консульскому отделу своего посольства в Дамаске в течение 24-48 часов.

    По данным издания, Израиль готовится к возможной атаке со стороны Ирана с севера или юга. Окончательное решение о том, отвечать ли на удар, Тегеран пока не принял, передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран ответит на обстрел Израилем консульства в Дамаске, но ответные меры будут ограничены, чтобы не спровоцировать эскалацию ситуации.

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    12 апреля 2024, 03:21 • Новости дня
    Иран ограничит ответные меры за обстрел консульства

    Иран ограничит ответные меры за обстрел консульства, чтобы избежать эскалации

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил коллеге из ФРГ Анналене Бербок, что Тегеран ответит на обстрел Израилем консульства в Дамаске, но ответные меры будут ограничены, чтобы не спровоцировать эскалацию ситуации.

    Иранский министр заявил, что ответ будет «уместным и ограниченным», но не пояснил, какие ограничения имеет в виду, сообщил портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с содержанием телефонного разговора сторон, передает ТАСС.

    По словам источников, глава МИД ФРГ инициировала разговор по запросу американской администрации, серьезно обеспокоенной тем, что возможный ответ Ирана за удар по Сирии повлечет за собой эскалацию конфликта. Она передала Абдоллахияну предостережение американской стороны, чтобы Иран «не недооценивал масштабы ответа Израиля на удар по нему с иранской территории», рассказали они.

    В четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на регулярном брифинге для журналистов, что Соединенные Штаты предостерегли Иран от дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке в ответ на обстрел консульского отдела иранского посольства в Дамаске.

    Управление по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) 1 апреля заявило о гибели семи иранских военных советников в результате удара ВВС Израиля по консульскому отделу посольства Ирана в сирийской столице. Жертвами атаки стали два генерала КСИР и еще пять офицеров. Израиль официально не делал заявлений об ответственности за случившееся.

    Как сообщило ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, США и их союзники утверждают, что ответный удар Ирана по военным и правительственным объектам в Израиле неизбежен. По их утверждениям, это может произойти с применением высокоточных ракет в ближайшие дни. Представители США помогают Израилю обменом разведывательной информацией по этой теме.

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    12 апреля 2024, 00:28 • Новости дня
    США обсудили с КНР, Турцией и Саудовской Аравией обстановку на Ближнем Востоке

    Блинкен обсудил с главами МИД КНР, Турции и Саудовской Аравии пути предотвращения эскалации на Ближнем Востоке

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с главами МИД Китая, Турции и Саудовской Аравии, чтобы обсудить эскалацию напряженности на Ближнем Востоке и возможные действия Ирана, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

    «За последние 24 часа Блинкен предпринимал активные усилия, в том числе посредством переговоров с Главами МИД Турции Хаканом Фиданом, Китая – Ван И, а также Саудовской Аравии – Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, чтобы ясно дать понять, что эскалация на Ближнем Востоке не отвечает ничьим интересам, страны должны призвать Иран не вести к эскалации», – приводит слова Миллера ТАСС.

    Напомним, 1 апреля Управление по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщило о гибели семи иранских военных советников в результате удара ВВС Израиля по консульскому отделу посольства Ирана. Жертвами стали два генерала КСИР пять офицеров. Израиль официально не брал на себя ответственность за случившееся.

    По информации Bloomberg, США и их союзники считают, что ответный удар Ирана по военным и правительственным объектам в Израиле неизбежен и может произойти в ближайшие дни с применением высокоточных ракет.

    Представители США оказывают Израилю помощь в обмене разведывательной информацией.

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    10 апреля 2024, 22:49 • Новости дня
    Лавров счел недопустимым коллективное наказание палестинцев за действия ХАМАС

    Лавров заявил о недопустимости использования атаки ХАМАС на Израиль как предлога для коллективного наказания палестинцев

    Tекст: Антон Антонов

    Октябрьское нападение ХАМАС на Израиль нельзя рассматривать как предлог для коллективного наказания миллионов палестинцев, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Как сообщается на сайте министерства, Лавров принял специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу Тора Веннесланда.

    Они обсудили палестино-израильский конфликт. На фоне «гуманитарной катастрофы» в секторе Газа Лавров и Веннесланд призвали к перемирию, подчеркнув, что необходимо освободить заложников и обеспечить «доступ ко всем пострадавшим и нуждающимся».

    Также обсуждалось возобновление мирного процесса после завершения «горячей фазы» конфликта. Лавров и Веннесланд заявили, что нет альтернатив созданию Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

    Кроме того, Лавров и Веннесланд поговорили о напряженности между Израилем и Ливаном, о ситуации в Красном море, а также о «произвольных израильских атаках по территории Сирии».

    Напомним, ситуация в регионе резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по анклаву, а также по отдельным районам Ливана и Сирии. Впоследствии была начата наземная операция в секторе Газа.

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    12 апреля 2024, 06:59 • Новости дня
    От ударов Израиля по лагерям беженцев в секторе Газа за сутки погибли 63 палестинца

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильская армия за сутки несколько раз атаковала объекты в секторе Газа, в результате чего погибли 63 палестинца, еще 45 получили ранения.

    Под удар попали, в частности, лагеря беженцев Нусейрат и Джабалия, сообщает ТАСС со ссылкой на палестинское агентство WAFA.

    По данным агентства, израильская армия применила авиацию и беспилотники.

    Отмечается, что с начала эскалации конфликта в октябре прошлого года число жертв среди палестинцев превысило 33 тысячи человек.

    Ранее сообщалось, что трое сыновей главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании и внуки погибли в лагере для беженцев на севере сектора Газа.

    Сам глава политбюро ХАМАС рассказал, что из-за действий Израиля он потерял «не менее 60 членов семьи».

    Ранее в секторе Газа в квартале Аш-Шейх Радван был убит командующий силами нацбезопасности Джихад Абд Мухейсин при авиаударе израильских военных.

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    13 апреля 2024, 00:34 • Новости дня
    «Хезболла» атаковала израильскую военную базу с помощью беспилотников

    «Хезболла» с помощью беспилотников атаковала израильскую военную базу к 4 км от границы с Ливаном

    Tекст: Денис Тельманов

    Бойцы шиитской группировки «Хезболла» нанесли удар по израильской военной базе в городе Рамот-Нафтали с помощью беспилотников. Об этом сообщила военно-информационная служба формирования.

    В заявлении «Хезболла» говорится, что ударные беспилотники поразили штаб и казарму израильской армии, расположенные в 4 км от границы с Ливаном, передает ТАСС.

    Отмечается, что операция стала ответом на атаки израильских сил на ливанские селения и дома мирных граждан.

    Кроме того, шиитские бойцы обстреляли из артиллерийских орудий позиции израильских войск на высотах Карантина, в результате чего противник понес потери.

    Ранее сообщалось, что в ряде населенных пунктов в северной части Израиля сработали сирены воздушной тревоги, зафиксирован пуск 50 ракет со стороны Ливана.

    Воздушная тревога прозвучала в нескольких населенных пунктах на севере Голанских высот.

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    11 апреля 2024, 09:37 • Новости дня
    Россиянам рекомендовали не ездить в Израиль, Ливан и на палестинские территории

    МИД рекомендовал россиянам не ездить в Израиль, Ливан и на палестинские территории

    Tекст: Ольга Никитина

    Министерство иностранных дел рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в ближневосточный регион, особенно в Израиль, Ливан и на палестинские территории, в связи с обострением ситуации в сфере безопасности.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, отметила, что данная рекомендация является настоятельной, за исключением случаев крайней необходимости.

    Ситуация в Иордании, по словам дипломата, остается стабильной, однако МИД России призывает россиян следить за обновлениями на информационных ресурсах ведомства, а также посольств и консульств в регионе.

    Как писали ранее американские СМИ, США и их союзники полагают, что «крупные удары» Ирана или «доверенных лиц» Тегерана по Израилю неизбежны.

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    13 апреля 2024, 05:31 • Новости дня
    США перебросили эсминцы на Ближний Восток из-за угрозы иранской атаки

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты перебросили два эсминца на Ближний Восток в связи с опасениями по поводу возможного удара Ирана по Израилю, сообщили источники в американской администрации.

    Один из эсминцев уже находился в регионе, другой был направлен туда дополнительно. При этом, как минимум один из кораблей оснащен системой противоракетной обороны Aegis, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

    Ранее телеканал CBS News сообщил, что Вашингтон ожидал атаки Ирана на Израиль 12 апреля с применением более 100 беспилотников и десятков ракет. США заверили Израиль в своей поддержке в случае угрозы со стороны Ирана и его союзников.

    Напомним, что напряженность в регионе возросла после авиаудара Израиля по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске 1 апреля. В результате атаки погибли несколько иранских военнослужащих, в том числе высокопоставленные офицеры Корпуса стражей исламской революции. Иран пообещал ответить на этот удар.


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    13 апреля 2024, 05:39 • Новости дня
    Госсекретарь США и глава МИД Египта обсудили угрозу эскалации из-за Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Египта Самех Шукри обсудили ситуацию вокруг возможного ответа Ирана на удар Израиля по консульству в Дамаске. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

    Глава Госдепа Энтони Блинкен и руководитель египетского МИД Самех Шукри провели переговоры, в ходе которых обсудили возможную реакцию Тегерана на израильский удар по консульству в Дамаске.

    «Госсекретарь и министр иностранных дел рассмотрели многосторонние усилия, направленные на укрепление региональной стабильности», – приводит заявление Миллера ТАСС.

    По его словам, Блинкен подчеркнул, что обострение ситуации со стороны Ирана не принесет пользы ни одной из стран региона.

    Кроме того, стороны коснулись темы гуманитарной помощи сектору Газа, защиты мирного населения анклава, освобождения заложников и достижения перемирия.

    Ранее Тегеран направил Вашингтону предупреждение, что в случае вмешательства в конфликт между Израилем и Ираном по американским силам в регионе будет нанесен удар.

    При этом в послании не уточняется, будут ли атакованы силы США даже в случае оказания помощи Израилю в перехвате ракет или только если они присоединятся к ответным операциям армии еврейского государства.

    Вместе с тем в США полагают, что иранские войска могут напасть на американских военных только при условии их участия в контрнаступлении Израиля.

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    11 апреля 2024, 13:47 • Новости дня
    Песков: России не поступало запросов о помощи по эскалации между Израилем и Ираном

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российской стороне не поступали запросы об оказании помощи на фоне эскалации ситуации между иранской и израильской стороной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Никаких обращений на сей счет к нам не было», – цитирует Пескова ТАСС.

    Россия призывает все страны региона к сдержанности, она осудила удары по консульству Ирана, поскольку они нарушили все принципы международного права.

    Необходимо сохранять сдержанность, чтобы ситуация не пришла к полной дестабилизации в регионе.

    Ранее американская пресса заявляла, что «крупные удары» Ирана или «доверенных лиц» Тегерана по Израилю неизбежны.

    МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в ближневосточный регион, особенно в Израиль, Ливан и на палестинские территории.

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    Почему Европа усиливает зависимость от российского СПГ

    Европа только усилила свою зависимость от российского СПГ за год. Причем сильнее всех поставки нарастила Франция, президент которой громче других выступает против России в поддержку Украины. Активней берут наш СПГ также Бельгия и Испания. Какая нужда заставляет европейцев скупать все больше российского СПГ? Подробности

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    Россия и Китай перешли к «плану Б» в противостоянии гегемонии Запада

    Россия и Китай продолжают углублять партнерские отношения. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его коллега Ван И обсудили в Пекине вопросы совместного противодействия западным санкциям, а также создания альтернативных международных институтов в сфере экономики и безопасности. Как обозначенные планы приближают создание многополярного мира? Подробности

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    Россия отключает Украине энергосистемы больших городов

    ВС России продолжают масштабную кампанию ракетных ударов по энергетической системе Украины. В частности, обстрелу подверглась Трипольская ТЭС, которая обеспечивала электричеством не только Киев, но и близлежащие регионы. Удастся ли украинской энергосистеме оправиться после такого удара и какие цели в данном случае преследуют ВС России? Подробности

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    Как Франция будет ковать оружие против России

    Франции нужна «экономика войны», заявляет Эммануэль Макрон. В подтверждение своих слов он подстегивает производство систем вооружений, открывает новые военные заводы и требует увеличить выпуск оружия. Как будет вооружаться Франция, насколько это затронет события на Украине и на какое оружие Макрон делает ставку прежде всего? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Мир ждет пять новых войн

      Конфликт между Россией и Западом вокруг Украины остается в центре мировой повестки, но в мире могут начаться сразу несколько новых войн. Территория риска – это не только Ближний Восток и Балканы, но и амазонская сельва с Северной Кореей.

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      В Североатлантическом альянсе подтвердили намерение расшириться на Боснию, где вступления в НАТО желают мусульмане. Сербы, контролирующие половину страны, категорически против этого. Желая выдавить остатки влияния России с Балкан, Запад провоцирует новую бойню в пороховом погребе Европы.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

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      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

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