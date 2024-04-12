Уровень воды в Оренбургской области снижается, кроме реки Урал в Оренбурге

Tекст: Денис Тельманов

«Прирост уровня показывает только Урал у Оренбурга. По состоянию на 22:00 (20:00 мск) 12 апреля вода находилась на отметке 1162 см», – приводит ТАСС сообщение правительства Оренбургской области.

Отмечается, что на остальных реках региона в течения дня уровень снизился от 2 см на Кутутыке в Кувандыке до 139 см на Урале в Орске.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки ожидается дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал в районе Оренбурга.

В связи с этим существует риск подтопления около 1500 домов и более 1600 приусадебных участков в 29 населенных пунктах пяти муниципальных образований: Оренбург, Оренбургский, Илекский и Беляевский районы, а также Кувандыкский городской округ.

Для мониторинга ситуации дополнительно установлены 23 временных гидропоста в акватории реки Урал.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил опасную метку на два метра.

В региональном центре подтопило садово-некоммерческие товарищества и районы, находящиеся вдоль течения реки.