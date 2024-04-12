Нужно просто признать, что рано или поздно украинский ошметок (если он останется) все равно войдет в НАТО. И лучшее, что тут может сделать Москва – это сделать данный ошметок минимальным в размерах, а также продать свое согласие на вступление подороже.19 комментариев
МЧС: Уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил опасную метку на два метра
Река Урал у Оренбурга перешла отметку в два метра выше опасной, сообщили в пресс-службе МЧС в пятницу.
В региональном центре подтопило садово-некоммерческие товарищества и районы, находящиеся вдоль течения реки, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Уровень воды в реке в районе Оренбурга превысил опасную отметку более чем на два метра.
Напомним, мэр города Сергей Салмин объявил массовую эвакуацию в Оренбурге из-за крайне опасной паводковой ситуации. До этого уровень воды доходил в реке Урал до исторического максимума в 1115 сантиметров.