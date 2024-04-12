Нужно просто признать, что рано или поздно украинский ошметок (если он останется) все равно войдет в НАТО. И лучшее, что тут может сделать Москва – это сделать данный ошметок минимальным в размерах, а также продать свое согласие на вступление подороже.8 комментариев
В Оренбурге началась массовая эвакуация под звуки сирены
В Оренбурге проводится массовая эвакуация в связи с крайне опасной паводковой ситуацией, звучит сирена, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин.
В своем Telegram-канале он указал, что в городе звучит сирена, это не учебная тревога, проводится массовая эвакуация в связи с крайне опасной паводковой ситуацией в Оренбурге.
Салмин сообщил, что за последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см и сейчас составляет 1143 см.
Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг исторического максимума в 1115 см. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. В Оренбуржье объявлена ЧС федерального масштаба.