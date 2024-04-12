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    Нужно просто признать, что рано или поздно украинский ошметок (если он останется) все равно войдет в НАТО. И лучшее, что тут может сделать Москва – это сделать данный ошметок минимальным в размерах, а также продать свое согласие на вступление подороже.

    8 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Куда ведут отношения в треугольнике Россия – Китай – США

    Для Пекина острая военно-политическая конфронтация России и Запада не является чем-то особенно выгодным. Это, конечно, лучше, чем антикитайский союз, к которому пытались подвигнуть Москву, но в остальном выгоды для КНР здесь намного меньше рисков.

    5 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Число мечтающих меньше работать россиян – это тревожный звонок

    Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.

    27 комментариев
    12 апреля 2024, 12:34 • Новости дня

    Прорванный участок дамбы в Орске восстановлен

    Tекст: Ольга Никитина

    В Орске восстановили участок дамбы, который прорвало 5 апреля, сообщает пресс-служба МЧС.

    «В настоящее время промытый участок дамбы восстановлен, вода из реки Урал в жилые районы не поступает», – передает «Интерфакс» сообщение ведомства.

    Ход восстановления гидротехнического сооружения проверил глава МЧС России Александр Куренков и полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Руководителю МЧС России доложили о проведенных инженерных мероприятиях, необходимых для скорейшего освобождения жилых районов от воды. Для откачки воды с затопленных территорий используют мотопомпы и специализированную технику.

    «Сотрудники МЧС России развернули насосно-рукавный комплекс «Шквал». Он оснащен мощными насосами, позволяющими проводить откачку 350 литров воды в секунду», – сообщает пресс-служба.

    По последним данным, в Орске подтопленными остаются около 5,2 тыс. жилых домов. Как накануне докладывал президенту министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, в Орске работа началась в 588 домах, из которых ушла вода.

    Предварительный ущерб от паводка в Оренбургской области может превысить 40 млрд рублей.

    11 апреля 2024, 08:52 • Новости дня
    Оренбургский губернатор заявил о катастрофическом сбросе воды с дамбы в районе Орска
    Оренбургский губернатор заявил о катастрофическом сбросе воды с дамбы в районе Орска
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Объем сброса воды с дамбы в районе Орска был катастрофически большой, за сутки вырос в десятки раз, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

    По его словам, катастрофически большой объем воды обусловлен притоком в Ириклинское водохранилище, который произошел не за два месяца паводка, а за четыре дня, передает РИА «Новости».

    При этом, как отметил Паслер, объем сброса с Ириклинского водохранилища в сторону Орска вырос за сутки с 90 кубов до почти 2,7 тыс. кубов.

    «Выдержала бы дамба, не выдержала, там сверху вода шла, сверху дамбы», – указал он.

    Также глава региона пообещал выделить деньги для экспертизы дамбы в районе Орска и разработки полноценного проекта новой дамбы.

    Между тем власти Оренбурга призвали жителей города эвакуироваться при паводке заранее.

    Как отметил глава Оренбурга Сергей Салмин, не нужно сидеть и дожидаться критических ситуаций, в максимально короткое время нужно эвакуироваться.

    Напомним, губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в Оренбурге зафиксировали пик паводка.

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    9 апреля 2024, 23:52 • Новости дня
    Жителей подтопляемых районов Оренбурга призвали эвакуироваться

    Губернатор Паслер призвал жителей подтопляемых районов Оренбурга эвакуироваться

    Жителей подтопляемых районов Оренбурга призвали эвакуироваться
    @ Шлеюк Сергей/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей подтопляемых районов в столице региона эвакуироваться в связи с резким повышением уровня воды в реке Урал.

    Паслер заявил, что в реке Урал уровень воды поднялся выше опасной отметки, «составив 931 см». «Призываю быть внимательными и оперативно эвакуироваться из подтопляемых районов», – приводит его слова ТАСС.

    Оренбургские власти допустили, что уровень воды будет подниматься и дальше, передает RT.

    Между тем в Звериноголовском округе Курганской области объявили принудительную эвакуацию жителей подтопляемых территорий. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава муниципалитета Марина Панкратова, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что вода в реке Урал в Оренбурге дошла до опасной отметки.

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    12 апреля 2024, 04:50 • Новости дня
    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг исторического максимума

    Tекст: Денис Тельманов

    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга продолжает расти и к утру 12 апреля достиг 1115 см, сообщили в райадминистрации. За всю историю наблюдений это самый высокий показатель.

    «Уровень воды в Урале: в 00.00 (22.00 11 апреля по Москве) – 1103 см, в 2.00 (00.00 мск) – 1109 см, в 4.00 (2.00) – 1115 см», – передает сообщение ТАСС. При этом вода в реке Урал продолжает прибывать.

    Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил президенту Владимиру Путину, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг максимума и составляет 1087 см.

    Паводок в Оренбургской области в этом году стал самым многоводным за всю историю. По состоянию на утро 11 апреля на территории региона подтоплены почти 12 тыс. жилых домов и около 15 тыс. приусадебных участков, эвакуированы 7,8 тыс. человек, в том числе более 2,1 тыс. детей. В ближайшие сутки в Оренбурге ожидается пик паводка.

    По данным губернатора, предварительная сумма ущерба от паводка в Оренбуржье превысила 40 млрд рублей, причем указанная сумма является предварительной, так как вода еще не отошла, полноценно к обследованию территории власти региона еще не приступили

    При этом Паслер подчеркнул, что объем сброса воды с дамбы в районе Орска был катастрофически большой и за сутки вырос в десятки раз.

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    10 апреля 2024, 07:30 • Новости дня
    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 965 см
    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 965 см
    @ МЧС России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    За ночь уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос почти на 50 см – до 965 см (опасной отметкой были 930 см), сообщил первый замглавы города Алексей Кудинов.

    Кудинов сообщил, что уровень воды продолжит расти в ближайшие сутки на 30–70 см. Подтоплены микрорайоны Кузнечный, Заречный, колхоз Куйбышева. Подтопленные улицы отключают от электро- и газоснабжения, передает ТАСС.

    По словам Кудинова, за ночь оказались подтоплены свыше 300 домовладений, эвакуировано десять жителей. Он сообщил, что число подтопленных домовладений будет расти, ожидается, что подтопит «еще около 200 частных домовладений». Кудинов призвал жителей города эвакуироваться.

    Национальный парк «Бузулукский бор» сообщил, что уровень воды реки Самара возле него достиг 895 см, что на 115 см выше критического уровня. Затоплена площадь в 11 тыс. гектаров.

    Напомним, губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей подтопляемых районов в столице региона эвакуироваться.

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    10 апреля 2024, 23:51 • Новости дня
    Вода подошла к многоквартирным домам в Оренбурге

    Tекст: Антон Антонов

    В Оренбурге, который страдает от паводка, вода подошла к многоквартирным домам, но риск затопления на данный момент отсутствует, сообщил глава города Сергей Салмин.

    Отвечая на вопросы о возможном отключении воды в Оренбурге, Салмин заявил в Telegram, что сейчас «угрозы остановки Южно-Уральского водозабора нет», очистные сооружения функционируют штатно.

    При этом он подчеркнул, что «Урал разливается очень широко». Салмин сообщил, что вода приблизилась к многоквартирным домам на улице Геннадия Донковцева, ЖК «Дубки» и «Гранд-Парк». Однако, по его словам, пока угрозы затопления нет.

    Напомним, уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга достиг 1022 см, что на 92 см выше опасной отметки. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в Оренбурге зафиксировали пик паводка.

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    9 апреля 2024, 18:17 • Новости дня
    Вода в реке Урал в Оренбурге дошла до опасной отметки

    Мэр Оренбурга Салмин: Вода в реке Урал дошла до уровня 914 сантиметров

    Вода в реке Урал в Оренбурге дошла до опасной отметки
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уровень воды в реке Урал во второй половине дня во вторник дошел до уровня 914 сантиметров в районе Оренбурга, заявил глава города Сергей Салмин.

    Уровень воды в реке резко поднялся до 914 сантиметров, при уровне 930 сантиметров произойдет подтопление новых территорий, сообщил Салмин, передает ТАСС.

    Ситуация «очень серьезная», вода может прийти очень быстро, добавил градоначальник. В городе прозвучала сирена. Он пояснил, что это – не учебная тревога, а знак того, что паводковая ситуация в Оренбурге очень опасна.

    Ранее президент Владимир Путин командировал в Оренбургскую область главу Минстроя России Ирека Файзуллина.

    Региональные власти заявляли, что все дома пострадавших отремонтируют или построят заново в случае утраты, комиссия зайдет в каждый дом и оценит ущерб. Паводковая вода в самом Оренбурге вплотную подошла к многоэтажкам.

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    9 апреля 2024, 21:38 • Новости дня
    Уровень реки Урал у Оренбурга превысил опасную отметку

    Уровень реки Урал у Оренбурга превысил опасную отметку 930 см

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 931 см, превысив опасную отметку в 930 см, сообщили в мэрии города.

    В мэрии со ссылкой на Оренбургский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отметили, что уровень реки Урал у поста Оренбург выше опасной отметки 930 см на один сантиметр, передает ТАСС.

    В то же время в правительстве региона отметили, что в Орске начал снижаться уровень воды, сейчас он достиг 907 см.

    Ранее вода от паводка дошла до федеральной трассы М-5 «Урал» в Оренбургской области.

    Президент России Владимир Путин обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводком в Оренбуржье.

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    10 апреля 2024, 19:52 • Новости дня
    Паслер: В Оренбурге фиксируется пик паводка

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Оренбурге зафиксировали пик паводка, в Орске наблюдается тенденция к снижению уровня воды, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

    Оренбург находится «в высочайшем пике» паводка, у Орска наблюдается устойчивая тенденция к снижению уровня воды, она продолжится и ночью, и в четверг, сказал глава региона, передает ТАСС.

    Работу по снижению объема сброса воды с Ириклинского водохранилища продолжат, чтобы как можно скорее освободить подтопленные территории.

    Ранее власти Оренбургской области решили построить новую дамбу в Орске взамен затопленной во время паводка.

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    9 апреля 2024, 23:59 • Новости дня
    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 942 см

    Tекст: Антон Антонов

    К полуночи (22.00 мск) уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 942 см (опасной отметкой были 930 см), сообщили в мэрии.

    Глава Оренбурга Сергей Салмин посетил подтопляемые районы. Власти города сообщили, что вода продолжает прибывать. Сейчас запросы на эвакуацию отсутствуют, оперативные службы продолжают дежурство, передает ТАСС.

    Напомним, губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей подтопляемых районов в столице региона эвакуироваться.

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    9 апреля 2024, 22:17 • Новости дня
    Файзуллин по поручению Путина прибыл в Оренбургскую область

    Tекст: Антон Антонов

    В Оренбургскую область, которая пострадала от паводка, с рабочим визитом прибыл министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, сообщило ведомство.

    Файзуллин планирует осмотреть зону подтопления в Орске. Также состоится совещание по вопросам восстановления жилья и инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    Власти Оренбурга сообщают в Telegram, что в зоне подтопления находятся десять районов (Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева, ЖК «Гранд-парк»), а также СНТ у поселка имени Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ «Дубки» и «Дубовый плес».

    Напомним, президент России Владимир Путин принял решение командировать в зону стихийного бедствия главу Минстроя. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей подтопляемых районов в столице региона эвакуироваться в связи с резким повышением уровня воды в реке Урал. Уровень воды в реке у Оренбурга поднялся до 931 см, превысив опасную отметку в 930 см.

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    9 апреля 2024, 23:17 • Новости дня
    Губернатор указал потенциальную зону подтопления в Оренбургской области

    Губернатор Оренбургской области Паслер назвал всю застройку вдоль реки Урал потенциальной зоной подтопления

    Tекст: Антон Антонов

    Потенциально в зону подтопления попадает вся застройка вдоль рек Урал и Сакмара, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

    Паслер заявил в Telegram, что «сомневающимся» жителям лучше «переждать пик паводка в безопасном месте».

    Напомним, уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил опасную отметку в 930 см, Паслер призвал жителей подтопляемых районов эвакуироваться.

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    9 апреля 2024, 19:28 • Новости дня
    Губернатор спрогнозировал сроки прихода большой воды в Курган

    Шумков: Большая вода может дойти до Кургана 11-14 апреля

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Курганской области остается угроза подтопления населенных пунктов, большая вода может дойти до самого Кургана, сообщил глава региона Вадим Шумков во вторник.

    Угроза подтопления населенных пунктов, согласно данным Росгидромета, сохраняется, приход большой воды в Курган прогнозируется в период 11-14 апреля, указал губернатор в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что пойма перед Усть-Уйским и Звериноголовским залита водой более 3-4 км в ширину, однако выше в сторону Кургана река Тобол пока в русле. Прирост воды в реке за сутки составил 49 сантиметров.

    Глава региона пояснил, что получается эффект «бутылочного горлышка», когда до этого места в Звериноголовском уровень воды быстро увеличивается, выше по руслу идет переток воды, но медленнее. Многое зависит от того, сколько будут продолжаться сбросы воды из водохранилищ, а также от накопленных перед Звериноголовским объемов воды.

    Утром во вторник администрация Кургана сообщала, что уровень воды в реке Тобол в районе города за ночь увеличился на 9 см.

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    10 апреля 2024, 13:07 • Новости дня
    Вода в реке Урал достигла отметки 1000 сантиметров у Оренбурга

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уровень воды в реке Урал возле города Оренбурга дошел до отметки 1000 сантиметров, заявили в городской администрации в среду.

    Вода дошла до 1000 сантиметров к 14:00 по местному времени (12:00 по Москве), сообщили в мэрии ТАСС.

    Это выше опасного значения на 70 сантиметров.

    Ночью уровень воды в реке дошел до отметки 965 сантиметров.

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    12 апреля 2024, 07:37 • Новости дня
    Нарушения при строительстве плотины создали угрозу для жителей Алма-Аты

    Нарушения при строительстве плотины создали угрозу для 30 тыс. жителей Алма-Аты

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана выявил нарушения при строительстве селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай.

    «При инспектировании селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай были выявлены определенные нарушения, связанные с неисполнением обязательств подрядчиком по строительству объекта – имеется угроза жизни для около 30 тыс. жителей Алматы», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы МЧС Казахстана.

    Отмечается, что в связи с этим министр инициировал вопрос о передаче материалов в Агентство по финансовому мониторингу. В результате по данным фактам возбуждено уголовное дело, ведется расследование о хищении бюджетных средств.

    Директор подрядной организации подозревается в хищении более 775 млн тенге (свыше 1,7 млн доларов).

    Ранее сообщалось, что первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр поручил начать принудительную эвакуацию жителей пригорода Петропавловска из-за паводков. По его словам, необходимо обеспечить безопасность людей, они не должны подвергать себя риску.

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    10 апреля 2024, 08:14 • Новости дня
    В пригороде казахстанского Петропавловска начали принудительно эвакуировать людей

    В пригороде казахстанского Петропавловска начали принудительно эвакуировать людей из-за паводков

    Tекст: Александра Юдина

    Первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр поручил начать принудительную эвакуацию жителей пригорода Петропавловска из-за паводков, сообщает пресс-служба правительства.

    По его словам, необходимо обеспечить безопасность людей, они не должны подвергать себя риску, передает ТАСС.

    Как в ходе ночного объезда заявил Скляру глава администрации Петропавловска Серик Мухамедиев, 32 жителя поселка Заречный и дачных массивов отказались эвакуироваться из зоны подтопления, заверив, что справятся с паводками своими силами.

    Тем временем уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 965 см(опасной отметкой были 930 см).

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