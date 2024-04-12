Прорванный участок дамбы в Орске восстановлен

Tекст: Ольга Никитина

«В настоящее время промытый участок дамбы восстановлен, вода из реки Урал в жилые районы не поступает», – передает «Интерфакс» сообщение ведомства.

Ход восстановления гидротехнического сооружения проверил глава МЧС России Александр Куренков и полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Руководителю МЧС России доложили о проведенных инженерных мероприятиях, необходимых для скорейшего освобождения жилых районов от воды. Для откачки воды с затопленных территорий используют мотопомпы и специализированную технику.

«Сотрудники МЧС России развернули насосно-рукавный комплекс «Шквал». Он оснащен мощными насосами, позволяющими проводить откачку 350 литров воды в секунду», – сообщает пресс-служба.

По последним данным, в Орске подтопленными остаются около 5,2 тыс. жилых домов. Как накануне докладывал президенту министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, в Орске работа началась в 588 домах, из которых ушла вода.

Предварительный ущерб от паводка в Оренбургской области может превысить 40 млрд рублей.