Нужно просто признать, что рано или поздно украинский ошметок (если он останется) все равно войдет в НАТО. И лучшее, что тут может сделать Москва – это сделать данный ошметок минимальным в размерах, а также продать свое согласие на вступление подороже.8 комментариев
Врачи на Мальдивах: Рана у туриста из России вряд ли связана с нападением акулы
Врачи на Мальдивах считают, что рана у туриста из России вряд ли связана с нападением акулы
Врачи в больнице на Мальдивах не смогли подтвердить, что на российского туриста, поступившего с травмой ноги, напала акула, сообщил мальдивский интернет-портал Truthmv.
По информации портала, 7 апреля в больницу на острове Манаду поступил пациент с раной ноги, передает ТАСС.
Медики охарактеризовали повреждения как незначительные, отметив, что их причина неясна. По их словам, возможно, рана была получена после того, как пациент наступил на коралл. При этом представитель курорта, где отдыхал пострадавший турист, заявил, об отсутствии сообщений о нападении акулы. Местные власти также усомнились в правдивости сообщений об атаке хищника. Посольство России в Шри-Ланке, которое по совместительству осуществляет представительские функции на Мальдивах, сообщило, что не получило никаких обращений по поводу инцидента.
Ранее китовую акулу заметили около побережья курортного города Марса-Алам в египетской провинции Красное море.