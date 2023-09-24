Венгерский миллионер заявил о своем желании выкупить Закарпатье у Украины. Пример может оказаться заразительным, ведь на Волынь и Галичину претендуют поляки, а на Буковину и Бессарабию – румыны.2 комментария
СМИ: В Египте около побережья заметили китовую акулу
Китовую акулу – самую крупную рыбу в мире, заметили около побережья курортного города Марса-Алам в египетской провинции Красное море, сообщили СМИ.
Как пишет портал Cairo24, несколько дайверов во время погружения заметили китовую акулу. Отмечается, что такая акула не представляет угрозы для человека, несмотря на свои внушительные размеры, передает РИА «Новости».
Длина китовой акулы в среднем составляет 13 метров, а вес достигает 21 тонны. Питается она преимущественно планктоном. Китовая акула является редким видом, который находится на грани исчезновения.
В середине сентября египтянка пострадала в результате нападения акулы у побережья курортного города Дахаб на Синайском полуострове. Тигровая акула 8 июня напала в Хургаде на российского гражданина, мужчина погиб.