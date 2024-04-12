В США придумали новый способ финансирования Украины

FT: США предложили выпустить долговые обязательства для финансирования Украины

Tекст: Ольга Никитина

Средства для погашения этих облигаций будут получены от будущих доходов от инвестирования замороженных на Западе российских активов, передает ТАСС.

«Следует изучить все возможные пути, чтобы максимизировать выгоду от обездвиженных резервов для Украины», – призвал заместитель советника по национальной безопасности США Далип Сингх.

Предложение США, которое может быть принято на саммите G7 в июне в Италии, предусматривает выпуск «облигаций или кредитных обязательств». Окончательное решение будет принято министрами финансов G7 на следующей неделе.

По оценке европейских чиновников, облигации могут принести Украине 30-40 млрд евро в течение ближайшего десятилетия, а в течение 15-20 лет эта сумма может составить 50-60 млрд евро.

Прогноз Euroclear, компании, которая управляет замороженными активами, говорит о том, что прибыль от реинвестирования этих активов РФ в 2024 году может быть сопоставима с прошлогодней. В 2023 году Euroclear получила 4,4 млрд евро, что в пять раз больше, чем годом ранее.

Общий объем активов России, замороженных ЕС, Канадой, США и Японией, составляет около 300 млрд долларов.

Газета Politico писала ранее, что лидеры стран ЕС не смогли прийти к единому мнению о том, как финансировать дальнейшее вооружение Украины.