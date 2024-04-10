10 апреля 1944 года Красная армия освободила Одессу от оккупантов. Немцы и румыны в свое время потратили немало сил, чтобы захватить жемчужину Черного моря. И уходить «по-хорошему» они, естественно, не собирались.3 комментария
Уровень воды реки Урал в Оренбурге поднялся до рекордного за всю историю
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 996 см, превысив опасную отметку на 66 см. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений.
Утром 10 апреля уровень реки составлял 978 см, но к 12.00 по местному времени (10.00 по Москве) он продолжил прибывать, достигнув рекордной отметки 996 см, передает ТАСС.
Мэр города Сергей Салмин, выступая на телеканале «Россия-24», отметил, что опасное значение уровня воды составляет 930 см.
Ожидается, что уровень воды продолжит расти в ближайшие сутки на 30–70 см.
Жителей подтопляемых районов призвали эвакуироваться.