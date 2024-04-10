Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.10 комментариев
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 965 см
За ночь уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос почти на 50 см – до 965 см (опасной отметкой были 930 см), сообщил первый замглавы города Алексей Кудинов.
Кудинов сообщил, что уровень воды продолжит расти в ближайшие сутки на 30–70 см. Подтоплены микрорайоны Кузнечный, Заречный, колхоз Куйбышева. Подтопленные улицы отключают от электро- и газоснабжения, передает ТАСС.
По словам Кудинова, за ночь оказались подтоплены свыше 300 домовладений, эвакуировано десять жителей. Он сообщил, что число подтопленных домовладений будет расти, ожидается, что подтопит «еще около 200 частных домовладений». Кудинов призвал жителей города эвакуироваться.
Национальный парк «Бузулукский бор» сообщил, что уровень воды реки Самара возле него достиг 895 см, что на 115 см выше критического уровня. Затоплена площадь в 11 тыс. гектаров.
Напомним, губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей подтопляемых районов в столице региона эвакуироваться.