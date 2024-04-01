ОДКБ ответила Пашиняну на вопрос о зоне своей ответственности

Вассерман объяснил резкое изменение отношения россиян к эмиграции

Вассерман объяснил нежелание россиян жить за границей

Tекст: Татьяна Косолапова

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, благодаря которому выяснил, что абсолютное большинство опрошенных (93%) не рассматривают для себя переезд за границу на постоянное место жительства. При этом еще в 2021 году в обществе преобладало мнение, что надо жить в той стране, где человеку будет хорошо – так считали 51% россиян, в то время как сегодня большая часть граждан склоняется к тому, что жить надо там, где ты вырос и получил образование (64%).



«На мой взгляд, на общественное мнение за последние три года повлияли два основных фактора. Первый, это резкое улучшение положения дел в Российской Федерации по сравнению с теми странами, куда обычно намереваются уезжать. Это произошло в значительной мере вследствие начавшейся ликвидации террористической организации «Украина»: те меры, которые приняли ее наниматели для ее поддержки, резко ухудшили прежде всего и собственное экономическое и политическое состояние», – говорит Вассерман.

Второй фактор, который, по мнению собеседника, также повлиял на мнение российских граждан, также связан с началом СВО. А именно, положение выходцев из России резко ухудшилось. «Не имея возможности повредить Российскую Федерацию, эти страны пытаются навредить хотя бы нашим согражданам, которые находится в пределах их досягаемости. То есть если раньше была надежда, уехав куда-то, хорошо устроиться, то сейчас такой надежды стало существенно меньше», – считает депутат.

По мнению эксперта, теперь, когда число людей, понимающих, что хорошо жить в одиночку без своей страны не получается, выросло, больше сил будет прилагаться для активного развития нашей страны.

«Это то, что обычно называют самосбывающийся прогноз, когда действия, предпринятые на основании какого-то предположения о будущем развитии дел, сами толкают развитие дел в предполагаемом направлении. Соответственно, чем меньше народу хочет куда-нибудь сбежать, тем больше появляется оснований оставаться дома», – заключил Вассерман.

Ранее эксперты сошлись во мнении, что 2023 год стал годом возвращения на Родину тех, кто покинул Россию после начала специальной военной операции (СВО). Политолог Александр Асафов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что «у многих релокантов наступило осознание реальности».