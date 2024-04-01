Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.2 комментария
ОДКБ ответила Пашиняну на вопрос о зоне своей ответственности
ОДКБ: Зона ответственности организации проходит вдоль урегулированных границ Армении
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ответила премьер-министру Армении Николу Пашиняну о зоне своей ответственности, отметив, что она проходит вдоль урегулированной с соседями границы Армении.
В заявлении говорится, что зона ответственности ОДКБ включает суверенную территорию Армении и заканчивается там, где проходит государственная граница, которая урегулирована на двусторонней основе между Арменией и ее соседями, пишет News.ru.
В ОДКБ также пояснили, что формулировка премьер-министра Армении Никола Пашиняна о зоне ответственности «достаточно сложная, и она больше имеет целью привлечь внимание к ситуации в республике, нежели получить предметный ответ», передает РБК.
В публикации уточняется, что «в соответствии с соглашением 2010 года о принципах взаимодействия, которое подписали в ОДКБ, зоной ответственности является суверенная территория государств-членов», сообщает ТАСС.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов юридически «заморозить» участие Армении в ОДКБ. Газета ВЗГЛЯД писала, как жители Армении реагируют на антироссийские шаги премьера страны.
13 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена ультимативной и оскорбительной риторикой Еревана относительно ОДКБ.