Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.0 комментариев
В Кремле назвали причину отказа Армении от карт «Мир»
Банки Армении прекратили прием карт «Мир» с апреля не по инициативе Еревана, а под беспрецедентным давлением США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Множество стран, включая Армению, подвергаются беспрецедентному давлению со стороны США, включая угрозы вторичных санкций», – пояснил Песков.
Он отметил, что экономические субъекты, компании, банки и другие организации вынуждены принимать меры для хеджирования рисков, передает ТАСС.
Россия и Армения совместно решают проблему с картами «Мир» и ищут способы компенсировать ущерб, причиненный давлением США.
«Давление США не означает, что мы прекращаем работу с нашими армянскими друзьями по хеджированию наших собственных рисков и исправлению ситуации», – подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, банки Армении, входящие в национальную платежную систему Armenian Card (ArCa), прекратили обслуживание российских карт «Мир».