До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.8 комментариев
Украинский солдат три дня выхаживал раненого российского бойца под Авдеевкой
Солдат ВСУ в течение трех дней помогал выживать российскому военнослужащему, получившему тяжелое ранение в ходе взятия Авдеевки, а затем сдался в плен.
По словам российского военнослужащего по имени Сергей, во время взятия Авдеевки он в составе группы из девяти человек вошел в поселок Ласточка, где они заняли позиции в одном из зданий, передает «Царьград».
Сообщается, что во время обороны позиций Сергей получил ранение, сослуживцы спрятали его в укрытии. Пока боец ждал эвакуационную группу, к нему приблизился неизвестный, который оказался украинским солдатом. При себе у не было ни оружия, ни бронежилета.
В течение трех дней украинец помогал россиянину выжить, носил ему воду, а после эвакуации добровольно сдался в плен.
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