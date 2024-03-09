Украинский солдат три дня выхаживал раненого российского бойца под Авдеевкой

Tекст: Валерия Городецкая

По словам российского военнослужащего по имени Сергей, во время взятия Авдеевки он в составе группы из девяти человек вошел в поселок Ласточка, где они заняли позиции в одном из зданий, передает «Царьград».

Сообщается, что во время обороны позиций Сергей получил ранение, сослуживцы спрятали его в укрытии. Пока боец ждал эвакуационную группу, к нему приблизился неизвестный, который оказался украинским солдатом. При себе у не было ни оружия, ни бронежилета.

В течение трех дней украинец помогал россиянину выжить, носил ему воду, а после эвакуации добровольно сдался в плен.

Ранее украинский пленный рассказал о внушении ненависти к русским на обучении в Британии.