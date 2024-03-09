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Украинский пленный рассказал о внушении ненависти к русским на обучении в Британии
Во время подготовки в Великобритании психологи внушают украинским военнослужащим ненависть к русским, и настраивают на жестокое обращение с пленными российскими военнослужащими, рассказал пленный военнослужащий 24-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Бучок.
Бучок рассказал, что когда проходил курс молодого бойца в Британии с ним работали психологи, которые внушали ненависть к русским, и жестокость и нацеливали на убийство пленных, передает ТАСС.
По его словам, полученная в Британии экипировка была плохого качества: бронеплиты можно было проткнуть ножом, каски были учебные. Кроме того, в бригаде, куда он попал служить, командиры заставляли мародерствовать, а у бойцов был низкий моральный дух.
Между тем, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью газете Sueddeutsche Zeitung выступил против обучения западными специалистами ВСУ на Украине. По его словам, тренировки лучше проводить за ее пределами. Кэмерон уточнил, что в Британии уже было обучено 60 тыс. украинских военных.
Ранее сообщалось, что Британия и ее союзники подготовили более 38 тыс. украинских военных. Кроме того, в Британии захотели использовать опыт обучения боевиков ВСУ для сограждан.