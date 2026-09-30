Путин поручил оказать всю необходимую помощь жителям приграничных регионов

Tекст: Вера Басилая

Путин в ходе встречи в режиме видеоконференции с губернаторами отметил, что жители приграничных регионов находятся под особым давлением и проходят через непростой период. Он подчеркнул их мужество и героизм, передает РИА «Новости».

Путин также обратился к губернатору Белгородской области Александру Шуваеву.

«На Белгородчине и других приграничных территориях люди находятся под особым давлением, и мы перед ними в долгу. Надо все делать для того, чтобы оказать помощь конкретным людям, семьям, бизнесу, возрождать утраченную или поврежденную инфраструктуру», – сказал Путин, заслушав доклад главы Белгородской области.

Президент добавил, что решение этих задач будет осуществляться при активном участии федерального правительства, которое ориентировано на совместную работу с главами регионов.

«Люди, которые проживают на этих территориях, проходят через особый период, проявляя мужество и, без всякого преувеличения, героизм», – сказал Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Путин назвал безопасность главным вопросом для Белгородской области. В июле премьер-министр Михаил Мишустин заявил об особом контроле ситуации в приграничье. В 2024 году Путин пообещал рассмотреть создание «единого окна» помощи жителям приграничных территорий.