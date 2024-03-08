СМИ узнали, что назначение нового генсека НАТО займет больше времени, чем ожидалось

Tекст: Ольга Иванова

Телеканал сообщает, что уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте «является важным кандидатом на пост генсека НАТО». Ожидалось, что процедура его назначения произойдет быстро, но Венгрия заявила, что не поддержит кандидатуру Рютте на этот пост, передает РИА «Новости».

Также Румыния решила предложить на должность генсека своего действующего президента Клауса Йоханниса. Источник телеканала утверждает, что теперь назначение нового генерального секретаря НАТО займет больше времени.

Ранее Politico сообщило о поддержке президентом США Байденом кандидатуры премьера Нидерландов Рютте на пост генсека НАТО. Кроме того, издание отмечает, что две трети стран альянса также остановили свой выбор на этом политике. Напомним, для назначения нового генсека организации требуется единогласное решение всех ее членов.