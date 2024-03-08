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    Байден провалил попытку консолидации американцев вокруг себя
    Политолог отреагировал на заявление Макрона об отправке военных на Украину при смещении фронта к Одессе
    В России напомнили Британии, что их остров не является непотопляемым
    Карлсон назвал слова Байдена об Украине бредом сумасшедшего
    Макрон дополнил заявление об отправке военных на Украину
    ВС России за две недели уничтожили самые дефицитные образцы техники НАТО
    В Кремле отреагировали на назначение Залужного послом Украины в Британии
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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Куда исчез политический подтекст 8 Марта

    Мы уже привыкли отмечать 8 Марта, как нечто общеженское. Цветы, подарки, тосты за прекрасную половину человечества – почти всегда все идет по понятному сценарию. Но так было далеко не всегда.

    4 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Ядерная энергетика в Турции – драйвер российского влияния на Востоке

    Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.

    4 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Игры будущего – невозможное стало возможным

    Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.

    2 комментария
    8 марта 2024, 18:12 • Новости дня

    СМИ узнали, что назначение нового генсека НАТО займет больше времени, чем ожидалось

    Tекст: Ольга Иванова

    Назначение нового генерального секретаря НАТО займет больше времени, чем ожидалось, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на источники в Брюсселе и Гааге.

    Телеканал сообщает, что уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте «является важным кандидатом на пост генсека НАТО». Ожидалось, что процедура его назначения произойдет быстро, но Венгрия заявила, что не поддержит кандидатуру Рютте на этот пост, передает РИА «Новости».

    Также Румыния решила предложить на должность генсека своего действующего президента Клауса Йоханниса. Источник телеканала утверждает, что теперь назначение нового генерального секретаря НАТО займет больше времени.

    Ранее Politico сообщило о поддержке президентом США Байденом кандидатуры премьера Нидерландов Рютте на пост генсека НАТО. Кроме того, издание отмечает, что две трети стран альянса также остановили свой выбор на этом политике. Напомним, для назначения нового генсека организации требуется единогласное решение всех ее членов.

    7 марта 2024, 19:12 • Новости дня
    Лиепа отреагировала на потерю гражданства Литвы

    Балерина Илзе Лиепа о потере гражданства Литвы: Я со своей страной

    Лиепа отреагировала на потерю гражданства Литвы
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Народная артистка РФ, балерина Илзе Лиепа заявила, что уже сделала свой нравственный выбор, оставшись в России. Так она прокомментировала лишение ее гражданства Литвы.

    «Мне кажется, что не случайно это решение принято именно сейчас, во время предвыборной кампании нашего российского президента. И это еще одно признание, что я со своей страной и со своим президентом. Конечно, я много отдала Литве, у меня там много родных, друзей, знакомых. Но приходит время, когда нужно сделать выбор, нравственный выбор. И я подтверждаю, что я со своей страной и со своим президентом. Что я еще могу сказать», – передает слова балерины РИА «Новости».

    Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа лишил балерину Илзе Лиепу гражданства из-за поддержки России.

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    8 марта 2024, 08:42 • Новости дня
    В России напомнили Британии, что их остров не является непотопляемым

    Депутат Затулин напомнил Британии, что их остров не является непотопляемым

    В России напомнили Британии, что их остров не является непотопляемым
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Поставляя киевскому режиму средства нападения на Крымский мост, в Лондоне забывают, что сам остров Великобритания не является непотопляемым, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

    Как отметил Затулин, высказывания экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что Киев якобы способен захватить Крым и для этого у украинской стороны «есть возможности», имеют не только политический, но и исторический контекст.

    В Британии, по словам депутата, гораздо ближе к сердцу принимают все связанное с Черным море и Одессой, поскольку, в отличие от США, они являются островным государством. «Им очень хочется править морями», – сказал Затулин РИА «Новости».

    Отсюда и происходит особый интерес Британии к «непотопляемому авианосцу» – Крыму. «А все их авианосцы, мягко говоря, потопляемы. Включая остров Великобритания», – добавил он.

    Ранее в британском военном ведомстве призвали Германию, несмотря на утечку переговоров офицеров бундесвера об уничтожении Крымского моста, передать дальнобойные ракеты Taurus Украине.

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    7 марта 2024, 21:45 • Новости дня
    FT: В Восточной Европе задумались о нападении на Россию
    FT: В Восточной Европе задумались о нападении на Россию
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Восточной Европе обдумывают возможное нападение на Россию, утверждает колумнист газеты Financial Times Саймон Купер со ссылкой на восточноевропейского политика высокого ранга.

    В статье Купер рассуждает о кандидатуре премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО, отмечая, что он будет вынужден сдерживать разрозненную коалицию, включающую в том числе «немцев-вегетарианцев» и высокопоставленного политика из Восточной Европы, передает РИА «Новости».

    «Мы спрашиваем себя: «Зачем сидеть и ждать, когда Россия нападет на нас? Почему бы нам не напасть на Россию?» – приводит журналист слова своего собеседника.

    Ранее российский генерал предсказал крупномасштабную войну в Европе.

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    7 марта 2024, 19:20 • Новости дня
    Медведев объяснил Макрону взаимосвязь красных линий России и Франции
    Медведев объяснил Макрону взаимосвязь красных линий России и Франции
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявления французского президента Эммануэля Макрона о красных линиях в поддержке Украины означают отсутствие таких линий у России в отношении Франции, заявил зампред СБ России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем X (бывший Twitter) указал на высказывание Макрона, где тот заявил, что «больше нет красных линий» в плане поддержки Украины, передает ТАСС.

    Это означает, что у России тоже больше не осталось красных линий в отношении Франции, отметил Медведев. В заключение он привел цитату из римского права – «In hostem omina licita», она означает «по отношению к врагу все дозволено».

    До этого Макрон заявлял, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию о возможностях поддержки киевского режима.

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    8 марта 2024, 10:09 • Новости дня
    Карлсон назвал слова Байдена об Украине бредом сумасшедшего
    Карлсон назвал слова Байдена об Украине бредом сумасшедшего
    @ REUTERS/Amr Alfiky

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Такер Карлсон оценил заявление президента США Джо Байдена во время выступления с посланием в Конгрессе о том, что Украина «может остановить» Россию при поддержке со стороны Соединенных Штатов.

    «Ложь за ложью. «Украина может остановить Россию». Нет, не может», – передает ТАСС комментарий Карлсона, прозвучавший во время прямой трансляции на своей странице в социальной сети X. Журналист напомнил, что боевые действия на Украине продолжаются уже более двух лет.

    Он также обратил внимание на слова Байдена о том, что НАТО «сильно как никогда». «Нет, это не так», – подчеркнул Карлсон.

    «Это бред сумасшедшего», – высказался американский журналист.

    Байден, как подчеркнул Карлсон, быстро дал понять, что главным его приоритетом является отправка новых миллиардов долларов на Украину. И этот приоритет не имеет к США никакого отношения, указал он.

    В США вторгаются наркокартели, захватывающие на юге США огромные территории, деградирует экономика, разрушаются школы, есть такие, где «дети вообще не могут читать», перечислил Карлсон, отметив, что все это в список приоритетов для Байдена не входит.

    Карлсон заявил также, что выступление президента США Джо Байдена перед Конгрессом с ежегодным посланием «О положении страны» стало самой мрачной и неамериканской речью, когда-либо произнесенной американским лидером.

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    7 марта 2024, 23:22 • Новости дня
    В Кремле отреагировали на назначение Залужного послом Украины в Британии

    В Кремле отреагировали на назначение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Лондон

    В Кремле отреагировали на назначение Залужного послом Украины в Британии
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Решение президента Украины Владимира Зеленского назначить экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Великобритании не имеет никакого значения для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Нет. Не имеет», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

    Напомни, что президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 7 марта, согласовал кандидатуру экс-главкома ВС страны Валерия Залужного на должность украинского посла в Британии. МИД Украины направил британской стороне соответствующий запрос на агреман.

    Ранее сообщалось, что опрос от украинского центра показал способность Залужного победить Зеленского и бывшего президента страны Петра Порошенко на выборах президента Украины.

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    8 марта 2024, 11:16 • Новости дня
    Во Франции задумались над вводом войск на Украину при смещении фронта к Одессе

    L’Independant: Макрон допустил ввод войск на Украину при смещении фронта к Одессе

    Во Франции задумались над вводом войск на Украину при смещении фронта к Одессе
    @ Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Если зона украинского конфликта будет смещаться в сторону Одессы, Франция рассмотрит возможность ввода на Украину своих войск. Такой вариант, как пишут французские СМИ, рассматривает президент республики Эммануэль Макрон.

    Как заявил национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель газете L’Independant, Макрон сообщил о такой возможности на встрече с лидерами партии, передает канал «360».

    Макрон утверждал ранее, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию, что Европа может еще сделать для поддержки Киева.

    В Кремле отмечали, что французский лидер все больше втягивает свою страну в боевые действия на Украине.

    Коментарии (73)
    7 марта 2024, 20:17 • Новости дня
    Сенат Швейцарии поддержал передачу замороженных активов России Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Швейцарские сенаторы большинством голосов поддержали использование правительством Швейцарии порядка 8,5 млрд долларов замороженных российских активов в качестве репараций Украине.

    Как следует из заявления, опубликованного на сайте парламента, 21 член Совета кантонов (малая палата парламента) проголосовал за серию соответствующих предложений Национального совета (большая палата парламента), передает РИА «Новости».

    Против выступили 19 членов Совета кантонов, трое воздержались.

    Ранее в ЕС обсудили использование замороженных активов России для военной поддержки Украины.

    Коментарии (34)
    8 марта 2024, 09:59 • Новости дня
    Финский муниципалитет оказался под угрозой исчезновения из-за России

    Yle: Финский муниципалитет Виролахти может исчезнуть из-за закрытия границы с Россией

    Финский муниципалитет оказался под угрозой исчезновения из-за России
    @ IMAGO/Roni Rekomaa/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Закрытие границ с Россией стало «последней каплей» для финского муниципалитета Виролахти, который в скором времени может исчезнуть, сообщили местные СМИ.

    «В конце февраля на главной трассе муниципалитета Виролахти тихо. За час проезжает лишь несколько машин», – описывает ситуацию в населенном пункте телерадиокомпания Yle.

    В регионе, как сообщается, надеются на слияние с городом Хамина. Местные власти считают, что это будет одним из способов обеспечить жизнеспособность приграничного юго-востока Финляндии, однако все проблемы не решатся, передает радио Sputnik содержание публикации.

    По словам члена совета партии «Истинные финны» Яни Яаккола, Виролахти может повторить судьбу бывшего муниципалитета Вехкалахти, который после объединения с Хаминой исчез.

    Окончательное решение о слиянии муниципалитетов может быть принято в начале мая.

    Ранее СМИ писали, что финская аутлет-деревня Zsar, расположенная недалеко от пограничного пропуска Ваалимаа, из-за отсутствия российских туристов превратилась в «призрак».

    Коментарии (14)
    8 марта 2024, 06:30 • Новости дня
    Руперт Мердок решил жениться на экс-теще Романа Абрамовича

    Руперт Мердок женится на экс-теще Романа Абрамовича, биологе Елене Жуковой в июне этого года

    Tекст: Денис Тельманов

    92-летний медиамагнат Руперт Мердок намерен жениться на 66-летней Елене Жуковой, молекулярном биологе, матери бывшей жены российского миллиардера Романа Абрамовича Дарьи Жуковой.

    Торжество пройдет в поместье Мердока в штате Калифорния, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию ABC.

    Отмечается, что это уже шестая помолвка для Мердока. В августе прошлого года он отменил свадьбу с радиоведущей Энн Лесли-Смит.

    Ранее сообщалось, что экс-тещу Абрамовича заметили на свидании с 92-летним медиамагнатом. Пара отправилась в круиз по Средиземному морю на арендованной Мердоком яхте Christina O.

    Елена Жукова – молекулярный биолог, специалист по диабету. Она живет в США уже более 30 лет.

    Руперт Мердок владеет изданиями The Wall Street Journal и New York Post в США, The Sun и The Times в Великобритании, а также издательством Harper Collins.

    В сентябре 2023 года Мердок решил уйти с поста главы своих корпораций Fox и News.

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    8 марта 2024, 08:04 • Новости дня
    Трамп назвал обращение Байдена к конгрессу позором для США
    Трамп назвал обращение Байдена к конгрессу позором для США
    @ Shawn Thew - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент США Дональд Трамп назвал выступление Джо Байдена перед конгрессом с докладом «О положении дел в стране» позором для Америки.

    «Это был позор для нашей страны», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, выступление Байдена было преисполнено гневом, лишено сострадания и стало «худшей речью о положении союза, когда-либо произнесенной».

    Ранее Трамп назвал ситуацию на южной границе катастрофой из-за политики Байдена. По словам Трампа, при Байдене в день через границу будут проходить как минимум 5 тыс. мигрантов.

    Ситуация с нелегальной миграцией является предметом споров южных штатов и федерального правительства уже несколько лет.

    Коментарии (6)
    8 марта 2024, 13:18 • Новости дня
    Российские войска за две недели уничтожили самые дефицитные образцы техники НАТО

    РИА «Новости»: ВС России уничтожили в зоне СВО самые дефицитные образцы вооружений НАТО

    Российские войска за две недели уничтожили самые дефицитные образцы техники НАТО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В зоне СВО за последние дни уничтожены самые дефицитные образцы вооружений НАТО: три танка M1A1 Abrams, шведскую САУ Archer, реактивную систему залпового огня HIMARS в глубоком тылу противника.

    Танки Abrams (всего Киев получил 31 такую бронемашину) заметили под Донецком вскоре после того, как ВСУ окончательно покинули Авдеевку, а ВС России вышли на рубеж Бердычи – Ласточкино – Северное. Чтобы не допустить обрушение фронта к северо-западу от Донецка, ВСУ ввело в бой элитную 47-ю отдельную механизированную бригаду «Магура», в составе которого был танковый батальон, передает РИА «Новости».

    Первый Abrams «выследили» 26 февраля под Бердычами, бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады поразили танк точным попаданием FPV-дрона в моторное отделение и добили его другим беспилотником в корму башни.

    Второй Abrams сожгли в том же районе – под Бердычами. Бронебойщики одного из подразделений группировки «Центр» подобрались к «американцу» поближе и сбили гусеницу с траков, выстрелив по танку из гранатомета, а потом добили двумя ударами FPV-дронов «Упырь».

    Тогда же в соцсетях распространилось видео другой горящей машины, похожей на Abrams, но ею оказалась M1150 Assault Breacher – машина разминирования на том же шасси.

    Третий Abrams был подбит спустя пару дней после уничтожения других американских танков. Экипаж российского танка Т-72Б3 уничтожил Abrams управляемой ракетой «Инвар» из канала ствола.

    Командир одного из Т-72Б3, воюющий южнее, рассказал, что танковые управляемые ракеты – одно из главных преимуществ перед западными танками. По его словам, бронепробиваемости ракеты хватает, чтобы успешно поразить в лоб Abrams, но борта у американского танка не выдерживают выстрел из РПГ-7.

    Помимо американских танков, российские военные добыли в зоне СВО еще несколько ценных трофеев: БПЛА «Ланцет» впервые уничтожили шведскую САУ Archer, Киеву передали лишь восемь таких установок, они считаются самыми эффективными в НАТО.

    Известно по разным источникам, что HIMARS поразили экипажи ОТРК «Искандер-М» или РСЗО «Торнадо-С» в районе Никаноровки Добропольского района ДНР.

    Ранее отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что украинская армия находится в состоянии коллапса и ничего не сможет остановить Россию, даже американские танки Abrams или другое западное оружие.

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    7 марта 2024, 19:28 • Новости дня
    Бербок призвала отдать Киеву больше дальнобойного оружия

    Глава МИД Германии Бербок заявила, что Украине надо дать больше дальнобойного оружия

    Tекст: Вера Басилая

    Желающие мира на Украине должны предоставить Киеву больше средств противовоздушной обороны, боеприпасов и дальнобойного оружия, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с британским коллегой Дэвидом Кэмероном.

    Нужно мобилизовать все средства, предоставить Киеву больше боеприпасов, больше средств ПВО, дальнобойного оружия для того, чтобы Украина могла выжить, передает ТАСС ее слова.

    Ранее Бербок в ответ на вопрос о поставках ракет Taurus Украине заявила о необходимости «изучить все доступные средства». Фракция оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Германии потребовала от парламента разрешить поставку дальнобойных ракет Taurus Украине.

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено. Западные СМИ заявили, что «слив» беседы офицеров ВВС ФРГ о возможных атаках на Крымский мост ракетами Taurus еще сильнее снижает вероятность поставок такого вооружения Киеву.

    Коментарии (21)
    7 марта 2024, 20:34 • Новости дня
    Зеленский назначил Залужного послом в Британии

    Зеленский одобрил кандидатуру Залужного на пост посла в Британии

    Зеленский назначил Залужного послом в Британии
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру экс-главкома ВС страны Валерия Залужного на должность украинского посла в Британии, сообщил МИД Украины.

    Как указали в ведомстве, президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Британии и Северной Ирландии. Отмечается, что МИД Украины направил британской стороне соответствующий запрос на агреман, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что опрос от украинского центра показал способность Залужного победить Зеленского и бывшего президента страны Петра Порошенко на выборах президента Украины.

    Коментарии (33)
    7 марта 2024, 20:25 • Новости дня
    США решили прекратить работу с нефтяной отраслью Венесуэлы

    США решили аннулировать разрешение на работу с нефтяной отраслью Венесуэлы

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты обвинили власти Венесуэлы в нарушении условий заключенных с оппозицией договоренностей, и готовы аннулировать генеральную лицензию, разрешающую работу с нефтяной отраслью страны, сообщил выдвинутый на пост координатора санкционной политики Госдепартамента Эрик Вудхаус.

    Дипломат, выступая на слушаниях по рассмотрению его кандидатуры в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, заявил, что Вашингтон уже начал отменять смягчение санкций, в частности лицензию на золотодобычу в Венесуэле, передает ТАСС.

    По его словам, если президент Венесуэлы Николас Мадуро и его представители не вернутся к выполнению ранее достигнутых с оппозицией соглашения, то лицензия на разрешение добычи нефти будет отозвана.

    Ранее в октябре прошлого года власти Венесуэлы и представители оппозиции на переговорах в столице Барбадоса заключили соглашение. Договоренности предусматривают неприятие любой формы политического насилия против Венесуэлы и ее институтов, признание права каждого политического деятеля свободно выбирать своего кандидата и предоставление гарантий всем участникам выборов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему президент США Джо Байден снял санкции с Венесуэлы.

    Коментарии (6)
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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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