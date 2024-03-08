Власти Кубы начали расследование в отношении экс-министра экономики и планирования

Tекст: Денис Тельманов

«В результате тщательного расследования были выявлены серьезные ошибки бывшего вице-премьера и министра экономики и планирования Алехандро Хиля Фернандеса при исполнении своих обязанностей», – передает сообщение правительства Кубы ТАСС.

Отмечается, что Фернандес признал обвинения и отказался от статуса члена ЦК Коммунистической партии и депутата Национальной ассамблеи народной власти.

«В рамках неизменной этики Кубинской революции в течение этих 65 лет руководство нашей партии и правительства никогда не допускало и никогда не допустит распространения коррупции», – подчеркивается в заявлении кубинского правительства.

Государственный совет Кубы по предложению президента Мигеля Диас-Канеля в начале февраля освободил Хиля Фернандеса от должности министра экономики и планирования.

По данным руководства Кубы, по итогам 2023 года ВВП страны снизился на 1-2% при запланированном ранее росте в 3%. Власти объясняют это влиянием на экономику ограничений в наличии иностранной валюты и топлива. Власти пошли на серьезное сокращение субсидий на ряд коммунальных услуг для населения, продукты и транспорт, а розничные цены на топливо выросли в пять раз.