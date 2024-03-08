Мишустин поздравил российских женщин с 8 марта

Глава правительства России Михаил Мишустин пожелал российским женщинам весеннего настроения и внимания коллег

Tекст: Денис Тельманов

«Пусть весеннее настроение остается с вами надолго, забота и внимание коллег, родных, близких постоянно окружают вас. А всем делам и начинаниям сопутствует удача», – говорится в поздравлении Мишустина, опубликованном на сайте правительства.



Российский премьер-министр отметил, что 8 марта олицетворяет «красоту, искреннюю любовь, уважение и особую благодарность к прекрасной половине человечества».

«Вы привносите в мир радость и гармонию, наполняете жизнь добротой, храните семейный очаг, воспитываете детей. Реализуете себя в профессиональной и общественной деятельности, успешно решаете государственные задачи», – сказал Мишустин, обращаясь к женщинам России.

«Искренне желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия», – подчеркнул он.





