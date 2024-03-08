Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.3 комментария
Мишустин поздравил российских женщин с 8 марта
Глава правительства России Михаил Мишустин пожелал российским женщинам весеннего настроения и внимания коллег
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем.
«Пусть весеннее настроение остается с вами надолго, забота и внимание коллег, родных, близких постоянно окружают вас. А всем делам и начинаниям сопутствует удача», – говорится в поздравлении Мишустина, опубликованном на сайте правительства.
Российский премьер-министр отметил, что 8 марта олицетворяет «красоту, искреннюю любовь, уважение и особую благодарность к прекрасной половине человечества».
«Вы привносите в мир радость и гармонию, наполняете жизнь добротой, храните семейный очаг, воспитываете детей. Реализуете себя в профессиональной и общественной деятельности, успешно решаете государственные задачи», – сказал Мишустин, обращаясь к женщинам России.
«Искренне желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия», – подчеркнул он.