Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.2 комментария
Молдавский оппозиционер опроверг обвинения в незаконном финансировании партий
Молдавский оппозиционер Илан Шор заявил, что обвинения против него в незаконном финансировании политических партий, озвученное главой Антикоррупционной прокуратуры Вероникой Драгалин, являются ложными.
Шор в своем Telegram-канале отметил, что он бы никогда не работал скрытно, а наоборот – всегда открыто выражал свою поддержку тем движениям и партиям, которые хотят построить успешную и процветающую Молдавию, передает ТАСС.
Ранее глава прокуратуры по борьбе с коррупцией Молдавии Вероника Драгалин обвинила оппозиционера Илана Шора в нелегальном финансировании политиков и партий. «Есть несколько дел, которые связаны друг с другом. Они связаны с незаконным финансированием политических партий и отмыванием денег. Некоторые из этих дел объединяет то, что существует организованная преступная группа во главе с Иланом Шором, незаконно финансирующая деятельность политических партий и кандидатов на выборах», – уточнила она.
В четверг оппозиционер Шор сообщил о планах властей Молдавии арестовать главу Гагаузии Евгению Гуцул в аэропорту Кишинева.