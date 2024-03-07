Молдавский оппозиционер опроверг обвинения в незаконном финансировании партий

Tекст: Дарья Григоренко

Шор в своем Telegram-канале отметил, что он бы никогда не работал скрытно, а наоборот – всегда открыто выражал свою поддержку тем движениям и партиям, которые хотят построить успешную и процветающую Молдавию, передает ТАСС.

Ранее глава прокуратуры по борьбе с коррупцией Молдавии Вероника Драгалин обвинила оппозиционера Илана Шора в нелегальном финансировании политиков и партий. «Есть несколько дел, которые связаны друг с другом. Они связаны с незаконным финансированием политических партий и отмыванием денег. Некоторые из этих дел объединяет то, что существует организованная преступная группа во главе с Иланом Шором, незаконно финансирующая деятельность политических партий и кандидатов на выборах», – уточнила она.

В четверг оппозиционер Шор сообщил о планах властей Молдавии арестовать главу Гагаузии Евгению Гуцул в аэропорту Кишинева.