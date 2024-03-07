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Путин восхитился упорством разбившей палатку у летного училища курсантки
Президент Путин с восхищением вспомнил упорство разбившей палатку у летного училища курсантки
Президент Владимир Путин в ходе встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища с восхищением вспомнил историю о будущей курсантке, разбившей у ворот палатку.
По его словам, глава Минобороны Сергей Шойгу рассказывал ему о том, как осуществлялся первый набор в училище, когда у одной из будущих курсанток поступить не получилось, после чего она разбила у ворот училища палатку, передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что такое отношение к жизни и будущей профессии многого стоит.
«Уверен, что с таким настроем у вас все получится», – отметил он.
Также президент указал, что женщины в профессии показывают результаты по очень многим направлениям, и это не случайно, так как кроме общей хорошей подготовки для женщин свойственно тщательное отношение к проработке всех мелочей, связанных с профессией.
«Девушки демонстрируют очень ответственное отношение к делу, которое им поручено, которым они занимаются», – заметил Путин.
Ранее президент отметил, что женщины могут успешно работать в любой профессии, но морская авиация связана с особыми рисками, поэтому в этой сфере девушек лучше поберечь.
Напомним, Путин посещает Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова, где он лично опробовал авиатренажер.