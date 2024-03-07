Путин восхитился упорством разбившей палатку у летного училища курсантки

Президент Путин с восхищением вспомнил упорство разбившей палатку у летного училища курсантки

Tекст: Александра Юдина

По его словам, глава Минобороны Сергей Шойгу рассказывал ему о том, как осуществлялся первый набор в училище, когда у одной из будущих курсанток поступить не получилось, после чего она разбила у ворот училища палатку, передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что такое отношение к жизни и будущей профессии многого стоит.

«Уверен, что с таким настроем у вас все получится», – отметил он.

Также президент указал, что женщины в профессии показывают результаты по очень многим направлениям, и это не случайно, так как кроме общей хорошей подготовки для женщин свойственно тщательное отношение к проработке всех мелочей, связанных с профессией.

«Девушки демонстрируют очень ответственное отношение к делу, которое им поручено, которым они занимаются», – заметил Путин.

Ранее президент отметил, что женщины могут успешно работать в любой профессии, но морская авиация связана с особыми рисками, поэтому в этой сфере девушек лучше поберечь.

Напомним, Путин посещает Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова, где он лично опробовал авиатренажер.

