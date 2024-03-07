Путин метафорой про водопад описал свой рабочий график

Tекст: Ольга Никитина

«Вы знаете, моя жизнь состоит из бесконечного числа различных событий и мероприятий. Я иногда сравниваю это, знаете, с водопадом. Как стоишь под водопадом и – бжжж – льет бесконечно», – приводит его слова ТАСС.

Путин добавил, что даже когда остается с близкими, старается делать вид, что «все нормально, мы отдыхаем». «Но я знаю, что через пять минут мне должен позвонить такой-то, через десять минут я должен позвонить туда-то, а через полчаса произойдет такое-то событие, и я должен понять, что произошло, и, если потребуется, на это отреагировать», – рассказал о своем типичном дне российский лидер.

Также Путин отметил, что его недавний полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М не был запланированным.