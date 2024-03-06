Шольц: Утечка разговора военных не подорвала доверие союзников к Германии

СМИ легко подобрали пароль к комментарию главы Минобороны Германии

Tекст: Ольга Иванова

Отмечается, что пресс-релизы регулярно публикуются на сайте МО Германии. При этом комментарий министра обороны Бориса Писториуса о прослушке разговора немецких офицеров опубликовали там в понедельник в новом формате. Пресс-служба дала ссылку на ресурс NextCloud, где разместило аудиозапись ответа министра журналистам, а файл был «защищен» с помощью пароля, который был написан прямо под ссылкой, передает РИА «Новости».

Bild указывает, что пароль состоял из четырех цифр: 1234.

Напомним, запись разговора офицеров бундесвера, на которой они также обсуждают поставки Киеву ракет Taurus и атаку на Крымский мост, была опубликована 1 марта главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил ее подлинность.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус попытался оправдаться. Он заявил, что на опубликованной российскими СМИ аудиозаписи немецкие высокопоставленные офицеры обсуждали «различные сценарии» событий, а не планы. При этом министр подчеркнул, что обсуждение «не означало и не означает зеленого света на применение ракет Taurus».

Газета ВЗГЛЯД ранее писала, к каким последствиям опубликованная в России запись разговора немецких военных может привести в самой Германии и как она скажется на отношениях Берлина со странами НАТО.