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    Вполне возможно, что на наших глазах в Америке оформляется новая политическая сила, которая готова вести борьбу со злом, о котором другой знаменитый американец когда-то сказал: изолируйте ведущих финансистов планеты – и все войны на Земле прекратятся.

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    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Макрон пытается найти европейский смысл жизни

    В мире очень мало стран, способных воевать, и это хорошо. Но обратная сторона этого латентного пацифизма – неспособность к индивидуальной жертве ради коллективной цели.

    7 комментариев
    6 марта 2024, 20:34 • Новости дня

    Шольц: Утечка разговора военных не подорвала доверие союзников к Германии

    Шольц: Утечка разговора военных не подорвала доверие союзников к Германии
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Факт утечки разговора германских военных, в ходе которого обсуждались сценарии удара по Крымскому мосту, не подорвала отношения с партнерами, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в Берлине.

    Трансляцию выступления Шольца провел телеканал Welt. Он выразил уверенность в том, что доверие между Германией и ее союзниками и друзьями настолько высокое, что произошедшее не подорвет его. По его словам, сегодня на заседании правительства говорилось о том, что все, с кем ФРГ вышла на контакт, ответили, поэтому можно на это опираться. Канцлер не уточнил, что именно ответили партнеры ФРГ, передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова резко высказалась в адрес немецких офицеров, принимавших участие в обсуждении атаки на Крымский мост. Она также добавила, что вызванный в МИД посол Германии Александер Ламбсдорфф не стал отрицать подлинность разговора немецких офицеров.

    4 марта 2024, 20:59 • Новости дня
    СМИ легко подобрали пароль к комментарию главы Минобороны Германии
    СМИ легко подобрали пароль к комментарию главы Минобороны Германии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство обороны Германии защитило комментарий главы ведомства Бориса Писториуса о публикации разговоров офицеров бундесвера об атаке на Крым с помощью пароля «1234», узнала газета Bild.

    Отмечается, что пресс-релизы регулярно публикуются на сайте МО Германии. При этом комментарий министра обороны Бориса Писториуса о прослушке разговора немецких офицеров опубликовали там в понедельник в новом формате. Пресс-служба дала ссылку на ресурс NextCloud, где разместило аудиозапись ответа министра журналистам, а файл был «защищен» с помощью пароля, который был написан прямо под ссылкой, передает РИА «Новости».

    Bild указывает, что пароль состоял из четырех цифр: 1234.

    Напомним, запись разговора офицеров бундесвера, на которой они также обсуждают поставки Киеву ракет Taurus и атаку на Крымский мост, была опубликована 1 марта главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил ее подлинность.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус попытался оправдаться. Он заявил, что на опубликованной российскими СМИ аудиозаписи немецкие высокопоставленные офицеры обсуждали «различные сценарии» событий, а не планы. При этом министр подчеркнул, что обсуждение «не означало и не означает зеленого света на применение ракет Taurus».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, к каким последствиям опубликованная в России запись разговора немецких военных может привести в самой Германии и как она скажется на отношениях Берлина со странами НАТО.

    Коментарии (5)
    6 марта 2024, 10:28 • Новости дня
    В Германии ответили на призыв Макрона «не трусить»

    Глава Минобороны Германии Писториус назвал призыв Макрона не трусить в ситуации с помощью Украине бесполезным

    В Германии ответили на призыв Макрона «не трусить»
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Германии Борис Писториус раскритиковал призыв президента Франции Эммануэля Макрона «перестать быть трусами» в ситуации с помощью Украине, пишет Tagesschau.

    По информации издания, в Германии не ждут дискуссий об использовании сухопутных войск или «о большей или меньшей храбрости», так как важно сосредоточиться на наиболее актуальных проблемах, а именно – эффективном и быстром увеличении производственных мощностей военной промышленности, передает РИА «Новости».

    Писториус также добавил, что риторика Макрона не помогает решить проблемы, с которыми Запад сталкивается при поддержке Украины.

    Напомним, Макрон не исключил, что западные военные могут быть направлены на Украину. Позднее он заявил, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию.

    Канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, напротив, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено.

    Коментарии (19)
    4 марта 2024, 23:59 • Новости дня
    Бербок высказалась о поставках ракет Taurus Украине

    Бербок в ответ на вопрос о поставках ракет Taurus Украине заявила о необходимости «изучить все доступные средства»

    Бербок высказалась о поставках ракет Taurus Украине
    @ Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя возможность поставок Киеву ракет Taurus, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлину следует тщательно изучить все доступные средства.

    Отвечая на вопрос о Taurus, Бербок заявила, что изучить имеющиеся у Германии средства «в контексте самообороны Украины» нужно «на основе международного права», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bayerischer Rundfunk.

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено. Западные СМИ заявили, что «слив» беседы офицеров ВВС ФРГ о возможных атаках на Крымский мост ракетами Taurus еще сильнее снижает вероятность поставок такого вооружения Киеву.

    Коментарии (7)
    4 марта 2024, 10:03 • Новости дня
    Посол Германии вызван в российский МИД

    Посол Германии Ламбсдорфф вызван в МИД России

    Посол Германии вызван в российский МИД
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф вызван в российский МИД в связи с публикацией содержания разговора офицеров немецкого бундесвера об уничтожении Крымского моста.

    Об этом сообщил источник ТАСС.

    Как отмечал ранее сенатор Алексей Пушков, в реакции Германии на утечку переговоров офицеров бундесвера показательно то, что возмущение вызывает не само обсуждение планов уничтожения Крымского моста с помощью немецких ракет Taurus, а тот факт, что это стало достоянием гласности.

    Коментарии (16)
    4 марта 2024, 14:17 • Новости дня
    Захарова: Денацификация Германии еще не завершена

    В МИД России заявили, что денацификация Германии пока не завершена

    Захарова: Денацификация Германии еще не завершена
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что разговор немецких офицеров, перехваченный ранее, показывает, что денацификация Германии пока не завершена.

    Если ничего не будет сделано самим немецким народом, то такая ситуация опасна для самой страны в первую очередь, передает РИА «Новости» слова Захаровой.

    Напомним, ранее была опубликована расшифровка разговора немецких офицеров об уничтожении Крымского моста.

    Коментарии (8)
    4 марта 2024, 09:07 • Новости дня
    Пушков сделал два вывода из реакции на утечку переговоров офицеров бундесвера

    Пушков сделал два вывода из реакции Германии на утечку переговоров офицеров бундесвера

    Tекст: Ольга Никитина

    В реакции Германии на утечку переговоров офицеров бундесвера показательно то, что возмущение вызывает не само обсуждение планов уничтожения Крымского моста с помощью немецких ракет Taurus, а тот факт, что это стало достоянием гласности, заявил сенатор Алексей Пушков.

    Пушков написал в своем Telegram-канале отметил, что возмущенных не волнует втягивание Германии в прямой конфликт с Россией, а заботит то, каким образом России удалось получить запись разговора. Сам факт обсуждения, по словам сенатора, означает две важные вещи.

    Во-первых, это убежденность немецких военнослужащих, что решение о поставках дальнобойных ракет для нужд ВСУ в конечном итоге будет принято, они исходят именно из этого сценария, несмотря на позицию, на которой сейчас стоит канцлер Германии Олаф Шольц, отметил член Совета Федерации.

    Во-вторых, военные круги в Германии полагают, что Германия фактически находится в состоянии войны с Россией, считает Пушков.

    «Уроки второй мировой забыты. Германские военные чины вновь рвутся в бой», – подчеркнул Пушков.

    Напомним, в России опубликовали расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва в этой связи потребовала объяснений от ФРГ.

    В Германии выразили серьезную обеспокоенность публикацией разговора, не исключив прослушку.

    Коментарии (8)
    4 марта 2024, 17:50 • Новости дня
    МИД потребовал от Германии объяснить обсуждение офицерами бундесвера атаки на Крым
    МИД потребовал от Германии объяснить обсуждение офицерами бундесвера атаки на Крым
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России потребовало объяснений от вызванного посла ФРГ в Москве Александра Ламбсдорффа из-за разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост.

    Как говорится в сообщении на сайте МИД, в ходе демарша от посла потребовали объяснений в связи с обсуждением офицерами бундесвера возможных поставок дальнобойных ракет Taurus на Украину и оказания ВСУ помощи в вопросе использования снарядов, передает ТАСС.

    Этот разговор свидетельствует о вовлеченности «коллективного Запада», включая Берлин, в конфликт вокруг Украины, подчеркивает МИД.

    Кроме того, послу было указано на недопустимость попыток немецких властей ограничить деятельность журналистов из России в Германии. В МИД пообещали, что подобные действия не останутся без «жесткого ответа».

    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора германских офицеров об уничтожении Крымского моста. Москва потребовала объяснений от Берлина.

    Коментарии (10)
    4 марта 2024, 14:48 • Новости дня
    Лавров счел говорящей реакцию политиков ФРГ на разговор офицеров бундесвера

    Лавров: Реакция немецких политиков на разговор офицеров бундесвера о многом говорит

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Реакция политиков в Германии на перехват разговоров немецких офицеров по поводу Крымского моста о многом говорит, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, некоторые из немецких политиков озабочены тем, что произошла утечка в сетях, обеспечивающих безопасность переговоров, передает ТАСС.

    Сам факт подготовки немецких вооружений и специалистов нападения на Россию, в частности на Крымский мост, не вызывает удивления. «И это о многом говорит», – сказал Лавров на марафоне «Знание.Первые» на Всемирном фестивале молодежи.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что опубликованный разговор офицеров ФРГ о планах по уничтожению Крымского моста свидетельствует о том, что в недрах Минобороны Германии предметно и конкретно обсуждаются планы по нанесению ударов по территории России.

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    5 марта 2024, 09:42 • Новости дня
    Британия призвала Германию передать Украине ракеты Taurus

    Guardian: Британия призывает Германию передать Киеву Taurus, несмотря на утечку

    Tекст: Ольга Никитина

    Утечка разговора офицеров бундесвера об уничтожении Крымского моста является «досадной, но не серьезной», считают в министерстве обороны Великобритании и призывают Германию передать дальнобойные ракеты Taurus Украине.

    Британия первой передала дальнобойные высокоточные ракеты Украине, говорится в заявлении британского правительства. В сообщении говорится, что Лондон призывает Берлин сделать то же самое, передает Ura.ru со ссылкой на газету Guardian.

    Ранее западные СМИ писали, что «слив» беседы офицеров ВВС ФРГ о возможных атаках на Крымский мост ракетами Taurus еще сильнее снижает вероятность поставок такого вооружения Киеву.

    Коментарии (15)
    5 марта 2024, 05:58 • Новости дня
    В Германии назвали катастрофой утечку планов бундесвера атаковать Крым

    Frankfurter Allgemeine Zeitung назвала «настоящей катастрофой» утечку планов бундесвера атаковать Крымский мост

    Tекст: Антон Антонов

    Для бундесвера, властей Германии и ее репутации как надежного союзника обнародование разговора немецких офицеров об уничтожении Крымского моста стало «настоящей катастрофой», заявил обозреватель Бертольд Колер.

    Колер сравнил «подобный провал» со «сброшенной бомбой». По его словам, разговор немецких офицеров оказался серьезным свидетельством активного участия Запада в конфликте на Украине. Это может вызвать гнев США и Великобритании, которые не хотят афишировать присутствие своих специалистов на Украине, считает Колер. Также он выразил обеспокоенность тем, что Россия сможет с легкостью перехватить и опубликовать любые другие политически острые заявления немецких военных и политиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Напомним, главред RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой немецкие военные обсуждают возможность помощи ВСУ в нанесении удара по Крымскому мосту. Официальный Берлин не отрицает подлинность утечки, однако настаивает на том, что офицеры говорили о сценариях, а не о планах вести войну с Россией.

    Коментарии (11)
    5 марта 2024, 13:07 • Новости дня
    Министр обороны Германии назвал причину утечки разговора офицеров бундесвера

    Глава МО Германии Писториус: Утечка разговора офицеров произошла из-за личной ошибки

    Министр обороны Германии назвал причину утечки разговора офицеров бундесвера
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Разговор офицеров бундесвера мог быть записан из-за личной ошибки применения техники одним из участников разговора, который подключился по незащищенной линии, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

    Писториус отметил, что предписанных правил придерживались не все участники разговора. Один из офицеров находился в Сингапуре и подключился по неавторизованной связи, передает ТАСС слова немецкого министра.

    При этом он заверил, что внутренние каналы связи бундесвера не были скомпрометированы. Он отметил, что для секретных разговоров используется платформа WebEx, сертифицированная для служебного использования, а не общедоступная версия этого сервиса.

    Ранее глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что страна усилила меры защиты от шпионажа и дезинформации после публикации российскими журналистами записи разговора офицеров бундесвера.

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    4 марта 2024, 20:29 • Новости дня
    Отправку ракет Taurus на Украину сравнили по эффективности с поставкой танков Leopard

    В США усомнились в способности ракет Taurus изменить ситуацию в конфликте на Украине

    Отправку ракет Taurus на Украину сравнили по эффективности с поставкой танков Leopard
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Поставки Германией Украине ракет Taurus могут не изменить ситуацию в конфликте, пишет газета The New York Times.

    Издание отмечает, что Европарламент включил Taurus в число необходимых видов вооружения для Украины в резолюции, которая призывает все страны-члены предоставить больше оружия. При том отмечается, что не очевидно, что это решительно изменит ситуацию в конфликте, передает ТАСС.

    Газета напомнила, что в прошлом году Германия решила отправить Киеву танки Leopard, но Украине это не позволило провести успешное контрнаступление.

    Напомним, запись разговора офицеров бундесвера, на которой они также обсуждают поставки Киеву ракет Taurus и атаку на Крымский мост, была опубликована 1 марта главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил ее подлинность.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус попытался оправдаться. Он заявил, что на опубликованной российскими СМИ аудиозаписи немецкие высокопоставленные офицеры обсуждали «различные сценарии» событий, а не планы. При этом министр подчеркнул, что обсуждение «не означало и не означает зеленого света на применение ракет Taurus».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, к каким последствиям опубликованная в России запись разговора немецких военных может привести в самой Германии и как она скажется на отношениях Берлина со странами НАТО.

    Коментарии (3)
    6 марта 2024, 12:03 • Новости дня
    FT: Разведка Запада обеспокоена усилившейся деятельностью спецслужб России

    Financial Times: Разведка Запада встревожилась из-за усилившейся деятельности разведслужб России

    FT: Разведка Запада обеспокоена усилившейся деятельностью спецслужб России
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В связи с недавней утечкой записи разговора немецких офицеров о планах атаковать Крымский мост разведслужбы Запада всерьез обеспокоены усилившейся, по их мнению, деятельностью российской разведки, пишет Financial Times.

    По данным газеты, недавняя публикация утечки стала только одним из пугающих примеров, передает РИА «Новости».

    Так, один из офицеров западной разведки отметил, что «игра в кошки-мышки вернулась».

    Другой заявил, что «российская деятельность так же высока или даже выше, чем во времена холодной войны».

    «Российская разведка – это огромная машина, и она снова делает то, что делала всегда», – сказал другой представитель западных разведслужб.

    Кроме того, анонимный источник газеты заметил, что «русские могут проводить очень сложные операции, которые с точки зрения разведки невероятно круты».

    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора германских офицеров об уничтожении Крымского моста. Москва потребовала объяснений от Берлина.

    Коментарии (3)
    6 марта 2024, 06:26 • Новости дня
    Шольц отверг заявления о срыве из-за Джонсона мирных переговоров Москвы и Киева

    Шольц отверг заявления о «готовом мирном договоре» России и Украины в 2022 году

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц отверг сообщения о том, что в 2022 году в Стамбуле Россия и Украина согласовали проект мирного договора.

    Как заявил Шольц, утверждения о том, что «был готовый мирный договор», но «этому якобы помешал то ли Борис Джонсон, то ли Джо Байден» являются «полной ерундой», передает RT со ссылкой на Sachsische Zeitung.

    Срыв переговоров он объяснил наступлением российских войск на востоке и событиями в Буче в Киевсвой области, передает РБК.

    Напомним, глава фракции партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» в Верховной раде Давид Арахамия рассказал, что военные действия на Украине могли завершить еще весной 2022 года, но их продолжили после призыва Бориса Джонсона ничего не подписывать с Москвой.

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    3 марта 2024, 21:55 • Новости дня
    Стало известно, что в Германии запросили собрание комитета по обороне из-за слитого разговора

    Tекст: Ольга Иванова

    Крупнейшая оппозиционная фракция немецкого парламента ХДС/ХСС запросила внеочередное собрание комитета бундестага по обороне в связи с публикацией российскими СМИ разговора немецких военных, сообщил телеканал NTV со ссылкой на письмо секретаря Торстена Фрая.

    Кроме того, телеканал сообщает, что ХДС/ХСС считает необходимым присутствие на заседании канцлера Германии Олафа Шольца, передает РИА «Новости».

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что на опубликованной российскими СМИ аудиозаписи немецкие высокопоставленные офицеры обсуждали «различные сценарии» событий, а не планы.

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