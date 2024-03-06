Есть несколько причин того, почему европейцы настолько далеко ушли по пути, ведущему в их собственный, отличающийся от реальности мир. В первую очередь они пережили чуть более 30 лет назад колоссальное потрясение.4 комментария
Шольц: Утечка разговора военных не подорвала доверие союзников к Германии
Факт утечки разговора германских военных, в ходе которого обсуждались сценарии удара по Крымскому мосту, не подорвала отношения с партнерами, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в Берлине.
Трансляцию выступления Шольца провел телеканал Welt. Он выразил уверенность в том, что доверие между Германией и ее союзниками и друзьями настолько высокое, что произошедшее не подорвет его. По его словам, сегодня на заседании правительства говорилось о том, что все, с кем ФРГ вышла на контакт, ответили, поэтому можно на это опираться. Канцлер не уточнил, что именно ответили партнеры ФРГ, передает ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова резко высказалась в адрес немецких офицеров, принимавших участие в обсуждении атаки на Крымский мост. Она также добавила, что вызванный в МИД посол Германии Александер Ламбсдорфф не стал отрицать подлинность разговора немецких офицеров.