Посол Германии не стал отрицать подлинность разговора офицеров бундесвера

Отправку ракет Taurus на Украину сравнили по эффективности с поставкой танков Leopard
В США усомнились в способности ракет Taurus изменить ситуацию в конфликте на Украине
Издание отмечает, что Европарламент включил Taurus в число необходимых видов вооружения для Украины в резолюции, которая призывает все страны-члены предоставить больше оружия. При том отмечается, что не очевидно, что это решительно изменит ситуацию в конфликте, передает ТАСС.
Газета напомнила, что в прошлом году Германия решила отправить Киеву танки Leopard, но Украине это не позволило провести успешное контрнаступление.
Напомним, запись разговора офицеров бундесвера, на которой они также обсуждают поставки Киеву ракет Taurus и атаку на Крымский мост, была опубликована 1 марта главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил ее подлинность.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус попытался оправдаться. Он заявил, что на опубликованной российскими СМИ аудиозаписи немецкие высокопоставленные офицеры обсуждали «различные сценарии» событий, а не планы. При этом министр подчеркнул, что обсуждение «не означало и не означает зеленого света на применение ракет Taurus».
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, к каким последствиям опубликованная в России запись разговора немецких военных может привести в самой Германии и как она скажется на отношениях Берлина со странами НАТО.