В мире очень мало стран, способных воевать, и это хорошо. Но обратная сторона этого латентного пацифизма – неспособность к индивидуальной жертве ради коллективной цели.0 комментариев
Утечку из Бундесвера назвали доказательством участия Германии в конфликте на Украине
Посол Нечаев: Утечка из Бундесвера свидетельствует о вовлеченности Германии в конфликт на Украине
Утечка разговора офицеров Бундесвера является очередным свидетельством плотной вовлеченности Берлина в украинский конфликт, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
Нечаев заявил ТАСС, что обсуждение данной темы в Германии «накладывается на крайне агрессивную милитаристскую риторику», которая звучит в этой стране в том числе на высоком политическом уровне. Он напомнил, что некоторые немецкие политики призывают готовить Бундесвер и все общество к войне с Россией, а также призывают перенести боевые действия на российскую территорию.
Происходящее, по его словам, – «это крайне тревожный сигнал».
Дипломат призвал германскую сторону осознать, что любое планирование возможных ударов по российским объектам, в том числе Крымскому мосту, – это участие в подготовке террористического акта.
«Преступный киевский режим не раз доказывал, что любое западное оружие, какими бы ограничениями в применении ни сопровождались его поставки, может быть обращено против мирных российских граждан», – заключил посол.
Накануне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что разговор офицеров бундесвера мог быть записан из-за личной ошибки применения техники одним из участников разговора, который подключился по незащищенной линии.