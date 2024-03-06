Утечку из Бундесвера назвали доказательством участия Германии в конфликте на Украине

Посол Нечаев: Утечка из Бундесвера свидетельствует о вовлеченности Германии в конфликт на Украине

Tекст: Ольга Никитина

Нечаев заявил ТАСС, что обсуждение данной темы в Германии «накладывается на крайне агрессивную милитаристскую риторику», которая звучит в этой стране в том числе на высоком политическом уровне. Он напомнил, что некоторые немецкие политики призывают готовить Бундесвер и все общество к войне с Россией, а также призывают перенести боевые действия на российскую территорию.

Происходящее, по его словам, – «это крайне тревожный сигнал».

Дипломат призвал германскую сторону осознать, что любое планирование возможных ударов по российским объектам, в том числе Крымскому мосту, – это участие в подготовке террористического акта.

«Преступный киевский режим не раз доказывал, что любое западное оружие, какими бы ограничениями в применении ни сопровождались его поставки, может быть обращено против мирных российских граждан», – заключил посол.

Накануне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что разговор офицеров бундесвера мог быть записан из-за личной ошибки применения техники одним из участников разговора, который подключился по незащищенной линии.