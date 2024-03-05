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Министр обороны Германии назвал причину утечки разговора офицеров бундесвера
Глава МО Германии Писториус: Утечка разговора офицеров произошла из-за личной ошибки
Разговор офицеров бундесвера мог быть записан из-за личной ошибки применения техники одним из участников разговора, который подключился по незащищенной линии, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.
Писториус отметил, что предписанных правил придерживались не все участники разговора. Один из офицеров находился в Сингапуре и подключился по неавторизованной связи, передает ТАСС слова немецкого министра.
При этом он заверил, что внутренние каналы связи бундесвера не были скомпрометированы. Он отметил, что для секретных разговоров используется платформа WebEx, сертифицированная для служебного использования, а не общедоступная версия этого сервиса.
Ранее глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что страна усилила меры защиты от шпионажа и дезинформации после публикации российскими журналистами записи разговора офицеров бундесвера.