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Путин выразил готовность обсудить любые вопросы с Гросси
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси заявил о готовности обсудить с ним любые вопросы, в том числе чувствительные.
«Безусловно, [мы] готовы к обсуждению любых вопросов, которые вы считаете актуальными. Знаю, что у вас в повестке дня, [в повестке] сегодняшней встречи есть вопросы особенно чувствительные, важные», – обратился Путин к Гросси, передает ТАСС.
«Мы, конечно, готовы к тому, чтобы их обсуждать и делать все для того, чтобы обеспечить безопасность в любой точке, где мы так или иначе имеем отношение к ядерной энергетике», – добавил глава государства.
Напомним, глава МАГАТЭ Гросси приехал в государственную резиденцию «Бочаров Ручей» в Сочи, где пройдет его встреча с Путиным.