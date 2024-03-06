Вполне возможно, что на наших глазах в Америке оформляется новая политическая сила, которая готова вести борьбу со злом, о котором другой знаменитый американец когда-то сказал: изолируйте ведущих финансистов планеты – и все войны на Земле прекратятся.2 комментария
Глава МАГАТЭ Гросси прибыл на встречу с Путиным
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал в государственную резиденцию «Бочаров ручей» в Сочи, где состоится его встреча с российским лидером Владимиром Путиным, сообщили СМИ.
Отмечается, что Гросси приехал в одной машине с главой Росатома Алексеем Лихачевым, передает РИА «Новости».
Лихачев заявил, что сейчас они расскажут президенту, как прошли их переговоры, пишет ТАСС.
Напомним, Гросси прибыл в Сочи, официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в рамках визита состоится ряд встреч на высоком уровне.