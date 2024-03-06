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    Чем объясняется сила рубля
    Эксперт: Уход Нуланд из Госдепа может привести к «афганизации» Украины
    Российские танкисты с первого выстрела подбили Abrams
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    В Кремле назвали условие применения «прощального оружия»
    Политолог объяснила растущие противоречия между Зеленской и Навальной
    Антиповы оспорили передачу государству заводов группы ЧЭМК
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    СМИ: Зеленский мог быть в Одессе во время взрыва
    Мнения
    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Макрон пытается найти европейский смысл жизни

    В мире очень мало стран, способных воевать, и это хорошо. Но обратная сторона этого латентного пацифизма – неспособность к индивидуальной жертве ради коллективной цели.

    6 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Новый железный занавес Запада оказался дырявым

    Мир, долгое время живший с открытыми границами, когда люди с деньгами и свободным временем могли беспроблемно мотаться по всему свету, уходит в прошлое. Россия ни от кого не закрывается, но Запад стремится возвести вокруг нее новый железный занавес. Но кому он этим вредит?

    3 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов На Украине понадобится специальная гуманитарная операция

    По прошествии двух лет специальной военной операции начинает вырисовываться контур того, что будет представлять собой проигравшая Украина, и что предстоит сделать России, чтобы в дальнейшем необходимость проведения таких операций свести к нулю.

    15 комментариев
    6 марта 2024, 13:25 • Новости дня

    Лавров назвал приоритетного партнера России в Африке

    Глава МИД Лавров: Москва рассматривает Нигерию в качестве приоритетного партнера в Африке

    Tекст: Александра Юдина

    Россия рассматривает Нигерию в качестве приоритетного партнера в Африке, у стран есть хорошие перспективы для развития отношений, заявил на переговорах с главой МИД Нигерии Юсуфом Туггаром в Москве глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, между странами прослеживаются «хорошие перспективы для развития отношений на нынешнем этапе», передает ТАСС.

    «Мы рассматриваем Нигерию в качестве приоритетного партнера на Африканском континенте», – подчеркнул Лавров.

    Также министр добавил, что посещение представителями африканской страны России стало доброй традицией, отражающей дружбу между народами.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что колониальная политика должна была остаться позорной страницей прошлого, но Запад и сейчас пытается прибегать к подобным практикам.

    5 марта 2024, 21:44 • Новости дня
    Украинский генерал рассказал о новой мощной тактике ВС России

    Украинский генерал Кривонос признал успешной новую тактику ВС России

    Украинский генерал рассказал о новой мощной тактике ВС России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска задействовали новую мощную тактику в зоне спецоперации, позволяющую им двигаться вперед, заявил генерал вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос.

    Благодаря эффективной работе разведки Российская армия знает «стыки между воинскими частями» ВСУ и «пытается продвигаться вперед», заявил Кривонос в эфире телеканала «Прямой», передает РИА «Новости».

    По его словам, ВС России в огромных объемах применяют дроны и минометы на поле боя. Тем временем украинской армии не хватает людей и боеприпасов, добавил Кривонос.

    Ранее украинские военные рассказали о новой тактике ВС России в боях за Авдеевку.

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    4 марта 2024, 15:28 • Новости дня
    Украина выразила готовность продолжать транзит российского газа

    Шмыгаль: Украина готова продолжать транзит российского газа по запросу ЕС

    Украина выразила готовность продолжать транзит российского газа
    @ Виталий Грабар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции заявил, что Украина готова продолжать транзит газа из России по своей территории.

    По словам Шмыгаля, транзит газа через украинскую территорию может продолжиться после 2024 года, если от стран Евросоюза поступит соответствующий запрос, передает ТАСС.

    При этом Киев не намерен вести переговоры с Москвой на эту тему, но готов к диалогу с европейскими странами, добавил он.

    Ранее украинский «Нафтогаз» отказался продлевать договор о транзите газа из России, истекающий в конце 2024 года. Эксперт объяснил риски Европы при прекращении транзита газа через Украину.

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    4 марта 2024, 17:50 • Новости дня
    МИД потребовал от Германии объяснить обсуждение офицерами бундесвера атаки на Крым
    МИД потребовал от Германии объяснить обсуждение офицерами бундесвера атаки на Крым
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России потребовало объяснений от вызванного посла ФРГ в Москве Александра Ламбсдорффа из-за разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост.

    Как говорится в сообщении на сайте МИД, в ходе демарша от посла потребовали объяснений в связи с обсуждением офицерами бундесвера возможных поставок дальнобойных ракет Taurus на Украину и оказания ВСУ помощи в вопросе использования снарядов, передает ТАСС.

    Этот разговор свидетельствует о вовлеченности «коллективного Запада», включая Берлин, в конфликт вокруг Украины, подчеркивает МИД.

    Кроме того, послу было указано на недопустимость попыток немецких властей ограничить деятельность журналистов из России в Германии. В МИД пообещали, что подобные действия не останутся без «жесткого ответа».

    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора германских офицеров об уничтожении Крымского моста. Москва потребовала объяснений от Берлина.

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    3 марта 2024, 14:29 • Новости дня
    Медведев: Германия готовится к войне с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Перехваченный разговор офицеров бундесвера свидетельствует, что Германия готовится к войне с Россией, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    Как указал Медведев в своем Telegram-канале, «попытки представить разговор офицеров бундесвера как игры в ракеты и танчики – злонамеренная ложь». По его словам, «Германия готовится к войне с Россией», передает ТАСС.

    «Никто не знает, в курсе ли политическое руководство и лично ливерный канцлер. Но даже если и не в курсе и ничего такого не поручал, история знает множество примеров, когда военные способны принимать решения за гражданских начальников о начале войн или стимулировать их. Вот придут к Шольцу и скажут: «Герр (рейхс) канцлер, на Украине сбили ракету. По ее типу и траектории – она летела в Берлин». Что ответит Шольц, а? Ясно как божий день», – добавил Медведев.

    Ранее шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель сообщил, что офицеры бундесвера разговорами об ударе по Крымскому мосту втягивают Германию в войну с Россией.

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи и не исключили прослушку.

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    6 марта 2024, 13:03 • Новости дня
    В ЕС объяснили отказ европейских послов от встречи с Лавровым

    В ЕС объяснили отказ послов от встречи с Лавровым общей внешней политикой союза

    В ЕС объяснили отказ европейских послов от встречи с Лавровым
    @ Zheng Huansong/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано назвал «стандартной практикой» и общей внешней политикой европейского сообщества ситуацию коллективного отказа послов стран ЕС от встречи с главой МИД Сергеем Лавровым.

    По его словам, когда посольства стран ЕС координируют между собой плановую работу и взаимодействие с властями принимающей страны, поскольку ЕС продвигает и реализует общую внешнюю политику – это стандартная практика, передает РИА «Новости».

    Стано также отметил, что дипмиссии за границей находятся в постоянном контакте со своими штаб-квартирами по вопросам задач и деятельности в принимающей стране.

    В постпредстве ЕС подтвердили, что приглашение от МИД РФ поступало, но поспешили оправдаться за отказ, сославшись на то, что им не предложили «повестку встречи».

    Отказ послов ЕС от назначенной встречи прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, западные дипломаты занимаются в России «перформансами» и вмешательством во внутренние дела государства.

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    5 марта 2024, 10:22 • Новости дня
    МИД обвинил западных послов во вмешательстве во внутренние дела России

    Спикер МИД Захарова: Западные послы занимаются вмешательством во внутренние дела России

    Tекст: Александра Юдина

    Послы западных стран в Москве занимаются вмешательством во внутренние дела России, организуя для этого «перформансы», заявила на телеканале «Соловьев Live» спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, часть послов НАТО посвящают себя вмешательствам во внутренние дела России, используя при этом «перформансы», тоже сопряженные с вмешательствами во внутренние дела страны, передает ТАСС.

    Также дипломат предупредила, что немецкие журналисты покинут Россию в случае, если власти Германии тронут российских.

    Кроме того, Захарова отметила, что отказ послов Евросоюза от встречи с главой МИД Сергеем Лавровым ставит вопрос об их деятельности в России.

    «А что делают эти люди, как в принципе они себя трактуют на территории нашей страны, если свою самую главную функцию они не выполняют?» – подчеркнула она.

    Напомним, Лавров пояснял, что послы были приглашены на встречу в связи с намерением ЕС вмешаться в проведение выборов президента России. На встрече российская сторона собиралась, по словам министра, «рассказать о том, что мы просто советуем из лучших побуждений не заниматься этим».

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что послов стран ЕС, отказавшихся от встречи с Лавровым, «нужно выгнать из России», а уровень дипломатических отношений с их государствами понизить, заявил он.

    Коментарии (2)
    5 марта 2024, 10:42 • Новости дня
    Российская ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью

    Минобороны: Российская ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью

    Российская ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник над Курской областью, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что около 09.30 мск российская ПВО уничтожила в небе над Курской областью украинский беспилотник.

    Ранее украинские военные обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области. Никто не пострадал.

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    5 марта 2024, 11:08 • Новости дня
    В Совбезе рассказали, что представляет собой «IT-армия Украины»

    Помощник секретаря Совбеза Грибков рассказал, что представляет собой «IT-армия Украины»

    Tекст: Александра Юдина

    IT-армия Украины представляет собой группировку хакеров, которых обучают под эгидой Запада, заявил для журнала «Национальная оборона» помощник секретаря Совбеза России Дмитрий Грибков.

    По его словам, на территории балтийских стран обучают специалистов-хакеров для осуществления компьютерных атак в отношении информационной инфраструктуры России, так называемая «IT-армия Украины», передает ТАСС.

    Грибков отметил, что даже при поддержке с Запада хакеры рано или поздно переориентируют свою преступную деятельность на другие страны, в том числе и на самих «заказчиков», как уже поступили «созданные при поддержке США террористические группировки ИГИЛ (прежнее название запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство») и «Аль-Каида» (запрещена в России).

    Также помощник секретаря Совбеза подчеркнул, что министерство цифровой трансформации Украины для дистанционной вербовки хакеров по всему миру на платформах Facebook (запрещен в России) и Telegram публикует сообщения, содержащие оперативные задачи и целеуказания.

    Грибков добавил, что украинские официальные лица при этом бравируют своей причастностью к массированным компьютерным атакам на объекты российской инфраструктуры.

    Кроме того, помощник секретаря Совбеза выразил возмущение тем фактом, что зарубежные СМИ в своих публикациях открыто поддерживают украинских хакеров, «делая из них героев и описывая успешно проведенные компьютерные атаки».

    Как сообщил Грибков, за прошлый год на Россию совершили около 200 тыс. опасных кибератак, это говорит об их тщательном планировании и причастности зарубежных спецслужб.

    По словам Грибкова, подтверждение тому есть в материалах Агентства национальной безопасности США, где Россия заявлена как угроза «региональной безопасности и глобальной стабильности», а украинское направление обозначено «одним из приоритетных в деятельности агентства».

    Ранее в Минцифры рассказали, что портал «Госуслуги» подвергается DDoS-атакам со стороны Украины, нагрузка в пиковые моменты составляла до 340 тыс. запросов в секунду.

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    4 марта 2024, 07:26 • Новости дня
    В Приморье зафиксировали огненный смерч на месте лесных пожаров

    В Приморье на месте лесных пожаров образовался огненный торнадо

    Tекст: Денис Тельманов

    В Приморье на месте лесных пожаров образовался огненный торнадо – гигантский вихрь из огня и дыма, поднимающийся вверх.

    Огненный смерч запечатлели очевидцы в районе поселка Провалово Хасанского округа Приморского края, рядом с которым горит лес, пишет «Российская газета».

    В издании отмечают, что по данными Примгидромета огненное торнадо – редкое природное явление, которое возникает при сочетании крупного пожара и сильного ветра.

    Отмечается, что за прошедшие выходные на территории Хасанского муниципального округа в Приморском крае было зафиксировано более 30 очагов ландшафтных пожаров общей площадью свыше 3 тысяч гектаров. 

    На их тушении задействовано более 180 человек и 30 единиц техники. В Хасанский округ дополнительно направлены 54 пожарных и 7 единиц техники МЧС России.

    Благодаря усилиям огнеборцев удалось локализовать очаг пожара площадью 400 гектаров в особо охраняемой природной территории «Земля леопарда».

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    4 марта 2024, 17:22 • Новости дня
    Участники ВФМ рассказали о поддержке России молодежью из недружественных стран

    Участники ВФМ: Фестиваль формирует образ будущего мира, где разные страны смогут сосуществовать без противоречий

    Участники ВФМ рассказали о поддержке России молодежью из недружественных стран
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В России на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) собрались несколько десятков тысяч представителей молодежи разных стран и континентов. Даже граждане недружественных нам стран поддерживают действия России, и в будущем именно новое поколение сумеет разрушить барьеры, искусственно созданные западными элитами, рассказали газете ВЗГЛЯД российские участники фестиваля, проходящего с 1 по 7 марта в Сириусе.

    «Форум получился по-настоящему масштабным. Здесь работают сотни площадок, на каждой из которых присутствуют великолепные спикеры, смело рассуждающие о важных для настоящего времени вопросах», – сказал Серафим Васильев, участник из Санкт-Петербурга. Ранее Васильев служил сапером по контракту и выполнял на территории ЛНР и ДНР задачи по очистке территорий от взрывоопасных предметов.

    «Единственная проблема – невозможности посетить все интересующие мероприятия. Поэтому приходится, скрепя сердце, расставлять приоритеты. При этом здесь и за пределами лекционных залов происходит много интересных событий. В Сириусе собралось большое число людей, представляющих разные страны и культуры. Поэтому, проходя от одного павильона к другому, ты можешь увидеть, например, танцы народов со всего земного шара», – отмечает он.

    Васильев рассказал, что на фестивале есть возможность пообщаться с участниками из других стран: «За несколько дней форума я успел подружиться с представителями Индии и Вьетнама. Это поразительные государства, обладающие богатой историей.

    Даже обычная дружеская беседа с гостями оттуда заставляет посмотреть на происходящие в мире события по-новому».

    По его словам, они поддерживают нашу страну в столь непростое время. «При этом мы общаемся и на профессиональные темы. Я с 2018 года работаю в молодежной политике Санкт-Петербурга, а сейчас возглавляю центр патриотического воспитания Московского района. Послушать практики, которые применяются в других государствах, очень интересно и полезно», – говорит участник.

    «В целом мероприятие стало хорошей площадкой для обмена опытом и идеями. Уверен, что именно здесь рождается образ единого будущего, где разные страны смогут сосуществовать друг с другом без противоречий. Особенно приятно, что Россия занимает в этом процессе лидирующую позицию», – подчеркивает Васильев.

    Форум вызывает исключительно положительные эмоции, говорит Виталий Карпунин, участник ВФМ из Тюменской области.

    «Больше всего поражает безграничное дружелюбие каждого из участников мероприятия.

    За несколько дней я успел найти много новых и интересных знакомых. Уверен, что мы сумеем сохранить контакт даже после того, как вернемся в родные города, и будем ездить друг к другу в гости», – сказал собеседник.

    «Мне посчастливилось встретить большое число единомышленников. Здесь есть ребята, которые, как и я, участвовали в СВО.

    Мы обсуждаем дни службы, строим планы на будущее. Каждый из нас – настоящий патриот своей Родины», – отмечает он.

    Карпунин рассказал, что на форум он приехал в качестве ветерана боевых действий. «На фронт отправился в качестве добровольца, хотя отправлять меня на СВО не хотели очень долго. Все-таки я – многодетный отец. Здесь, в Сочи, я не раз слышал истории, которые похожи на мою собственную. Это особенно приятно. Появилась еще одна возможность убедиться в правильности сделанного выбора», – указывает собеседник.

    Он отметил, что на форуме есть иностранцы, прибывшие из недружественных государств: «От них не исходит ненависти, наоборот, многие поддерживают действия нашей страны. И это важный момент: у России много друзей по всему миру. Уверен, в будущем именно они сумеют разрушить барьеры, искусственно созданные западными элитами», – подчеркивает Карпунин.

    Мероприятие получилось по-хорошему шумным и задорным, делится впечатлениями Александр Болсун, участник ВФМ и Коми. «Здесь очень много людей, при этом все они источают дружелюбие и поддержку. Мне немного непривычна такая атмосфера, но я очень рад побыть в кругу единомышленников», – говорит он.

    «Это хорошая возможность пообщаться с умными и образованными ребятами из разных уголков нашей планеты.

    Мы каждый день видимся, обсуждаем планы на будущее. Во многом они сходятся. У нас сложились очень хорошие отношения с французской делегацией – между нами будто бы нет никаких политических барьеров», – рассказывает собеседник.

    «На форум я попал по приглашению главы Республики Коми в качестве ветерана боевых действий на Украине.

    Конечно, посетить такое большое мероприятие, где можно своими глазами увидеть все то, за что сражается Россия, для меня очень ценно.

    И я рад, что мои сограждане разделяют патриотический взгляд на происходящее», – резюмирует Болсун.

    Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории «Сириус» в Сочи. Он собрал 10 тыс. иностранцев из 188 государств и 10 тыс. россиян из 89 регионов страны. Возможность принять участие в мероприятии также получили подростки от 14 до 17 лет – 500 из России и 500 из-за рубежа.

    Торжественная церемония открытия ВФМ прошла в субботу в Большом ледовом дворце, построенном для зимней Олимпиады 2014 года. В видеообращении Владимир Путин отметил, что в России переплетаются сотни языков, культур и традиций, а братство народов всегда было и остается главной опорой страны.

    По словам президента, большинство жителей Земли разделяют такие ценности, как равенство и справедливость, традиции крепкой семьи и взаимопомощь, служение своему Отечеству и ответственность за его судьбу. Он подчеркнул, что беречь и защищать их нужно сообща: «Вместе воплощать мечты, помогать друг другу, чтобы сделать лучше жизни миллиардов, я хочу это подчеркнуть, миллиардов людей. Вместе трудиться ради будущих поколений, бороться с бедностью и терроризмом, болезнями и распространением наркотиков, сохранять уникальные природные богатства, культурное наследие, всю красоту и многообразие планеты. В таком мире нет места расизму, диктату, двойным стандартам и лжи. А человек свободен говорить на своем языке, следовать вере и традициями своих предков».

    Основные мероприятия фестиваля проходят с 1 по 7 марта. ВФМ предлагает более 800 активностей различного формата: лекции и дискуссии, спортивные состязания, благотворительные акции, культурная программа. Более 1,5 тыс. спикеров делятся с участниками своим опытом в различных сферах.

    С 10 по 17 марта запланирована региональная программа фестиваля: 2 тыс. иностранных участников, изъявивших такое желание, отправятся в путешествие по 30 городам России, чтобы поближе познакомиться с культурным достоянием, историческим наследием, национальным многообразием и уникальной природой страны.

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    5 марта 2024, 08:41 • Новости дня
    Украинские военные обстреляли ж/д станцию в Курской области

    Губернатор Курской области сообщили об обстреле ж/д станции со стороны ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области, произошел пожар, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    В своем Telegram-канале он указал, что ВСУ обстреляли ж/д станцию Глушково. В результате произошел пожар, однако возгорание сразу потушили.

    Глава региона отметил, что всего было девять прилетов, при этом обошлось без пострадавших. Тем не менее оказались повреждены линии электропередачи – без электроснабжения остались станция Глушково и село Кульбаки.

    Ранее над Курской областью сбили украинский беспилотник.

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    4 марта 2024, 14:19 • Новости дня
    Медведев: Россия никому не даст захватить континентальный шельф в Арктике

    Медведев: Россия никому не даст захватить ее континентальный шельф в Арктике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не допустит захвата российского континентального шельфа в Арктике, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в ходе лекции на флагманском просветительском марафоне «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи.

    Медведев заявил, что принцип «мы чужой земли не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим» распространяется на континентальный шлейф в Арктике, примыкающий к побережью России в Северном Ледовитом океане, и на российский суверенитет над транспортными коммуникациями в этом регионе, передает ТАСС.

    «Вот это именно наша, то есть российская [земля], и свое, в том числе хребты Гаккеля, Ломоносова, Менделеева, мы никому забрать не позволим», – сказал политик.

    Он добавил, что таяние льдов в Арктике представляет угрозу для всей планеты и России в том числе. «Мы арктическая страна, а что происходит в Арктике, льды Арктики тают, и это создает угрозу планетарного масштаба», – сказал Медведев.

    В декабре США заявили о намерении расширить свою часть континентального шельфа в Арктике. В Совфеде заявили о непризнании новых границ США в Арктике.

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    4 марта 2024, 06:12 • Новости дня
    Глава Минстроя заявил о плотной работе с Ираном

    Глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил о плотном сотрудничестве с Ираном

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия плотно взаимодействует с Ираном в строительной отрасли, заявил глава российского Минстроя Ирек Файзуллин.

    «С Ираном, коротко вам скажу, работаем очень плотно. У меня... заместитель вернулся оттуда в очередной раз», – приводит слова Файзуллина РИА «Новости».

    Отмечается, что на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме Файзуллин сообщал, что Иран готов поставлять в Россию цемент и технологическое оборудование.

    Ранее сообщалось, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел рабочую встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом. Темой для обсуждения стали перспективы российско-иранского сотрудничества в сфере противодействия вызовам и угрозам безопасности обоих государств.

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    3 марта 2024, 16:35 • Новости дня
    Анонсирована встреча Мишустина с новым премьером Казахстана

    Правительство России: Встреча Мишустина с премьером Казахстана Бектеновым состоится 4 марта

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель правительства России Михаил Мишустин встретится в понедельник в Москве с коллегой из Казахстана Олжасом Бектеновым, сообщила пресс-служба кабмина РФ.

    В сообщении говорится, что главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, совместные проекты в промышленности, энергетике, транспортной, сельскохозяйственной и гуманитарной сферах, передает ТАСС.

    Отмечается, что особое внимание на переговорах стороны планируют уделить укреплению взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, СНГ и других многосторонних форматах.

    6 февраля Бектенов назначен премьером республики, на этой должности он сменил Алихана Смаилова.

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    4 марта 2024, 06:22 • Новости дня
    Тело погибшего в Киргизии альпиниста привезли в Россию

    Тело погибшего в горах Киргизии российского альпиниста Евгения Глазунова доставили в Россию

    Tекст: Денис Тельманов

    Тело погибшего при восхождении на вершину в Ляйлякском районе Баткенской области Киргизии российского альпиниста Евгения Глазунова доставлено в Россию, сообщила представитель группы, занимавшейся поисками тела, Анна Пиунова.

    «Все спустились. Женя на земле... 4 марта улетит в Новосибирск – город, где живет его мама. Прощание состоится в среду в Новосибирском крематории», – приводит слова Пиуновой ТАСС.

    Ранее она сообщила, что Глазунов найден погибшим, предположив, что причиной его гибели стал камнепад, так как альпинист на момент почти спустился.

    Глазунов начал восхождение на гору Аксу в Ляйлякском районе Баткенской области Киргизии 12 февраля. 16 февраля из-за непогоды развернулся и начал спуск, почле чего связь с ним пропала.

    Вместе с Глазуновым на маршрут отправился напарник, страховавший внизу, он и сообщил об исчезновении россиянина. Напарник пытался самостоятельно начать поиски, но из-за плохой видимости был вынужден вернуться в село Озгоруш.

    В 2018 году родной брат Евгения Глазунова – известный иркутский альпинист Сергей Глазунов – погиб при восхождении на вершину высотой более 7 тыс. метров в Пакистане.

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    Чем объясняется сила рубля

    На прошлой неделе рубль оказался самой сильной из валют развивающихся стран. На этой неделе он продолжил укрепляться. Март может стать удачным для российской валюты, эксперты даже не исключают укрепления рубля до 88 за доллар. Что помогает рублю и как долго эта поддержка продлится? Подробности

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    Германия возвращает воинский призыв по двум причинам

    В Германии рассматривается возможность возвращения всеобщей воинской обязанности. Немецкая пресса пишет, что данная инициатива принадлежит министру обороны страны Борису Писториусу. Подобное решение может стать следующим шагом ФРГ на пути милитаризации государства. Удастся ли Берлину организовать ежегодный призыв, кто под него попадет? И что немецкие реформы означают для безопасности Европы и России? Подробности

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    «Никогда не забуду глаза старушки из Мариуполя»

    «Важно не просто помогать едой или вещами, а чтобы еще и радость была у людей, которые выбрали Россию как безопасное и родное место». Многодетная мать Мария Макеева рассказала газете ВЗГЛЯД, как начала помогать беженцам Донбасса и раненым и во что в итоге это переросло. Подробности

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    Как армян настраивают против России

    «Армянский народ понимает всю катастрофичность ситуации». Такими словами сами армянские эксперты оценивают то, как жители Армении реагируют на антироссийские шаги премьера страны Никола Пашиняна. Что говорят по этому поводу социологические опросы и как Пашинян манипулирует армянами, чтобы настроить их против России? Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Аргентина перешла «красную черту»

      Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал переубедить Латинскую Америку, которая старается держаться подальше от конфликта на Украине. Сам он передаст Киеву вертолеты российского производства и соберет в 2024 году латиноамериканский саммит для помощи Киеву.

    • Кто подслушал разговор немецких офицеров

      Главное, что интересует власти Германии в скандале с разговором офицеров бундесвера, это не то, что они обсуждали ракетную атаку на Крымский мост, а то, как запись этого разговора попала в руки России. «Козел отпущения» уже намечен, это бригадный генерал Франк Грефе. Но свою роль в той «утечке» могли сыграть и США.

    • Давнего врага России победила старость

      Один из самых влиятельных людей в США, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл по кличке «смерть с косой» объявил о скором уходе. Этот «старый солдат холодной войны», как он сам себя называл, был последовательным врагом России. Но американцы ненавидели его гораздо сильнее.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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