Путин назвал позорным колониальное прошлое и настоящее Запада

Tекст: Ольга Никитина

«Неоколониализм – позорное наследие многовековой эпохи грабежа и эксплуатации народов Африки, Азии и Латинской Америки, других регионов планеты. Его агрессивные проявления мы видим сегодня в попытках коллективного Запада любыми средствами сохранить свое господство и доминирование, экономически подчинить другие страны, лишить их суверенитета, навязать чужие ценности и культурные традиции», – указал он в приветствии к международному форуму «За свободу наций».

Как отметил российский лидер, подобная политика стала «одним из главных дестабилизирующих факторов в международных отношениях, барьером на пути развития всего человечества».

Путин напомнил, что Россия многое сделала для крушения основ колониальной системы, поддержки национально-освободительных движений. Оказала молодым независимым государствам серьезную помощь в обеспечении безопасности, становлении экономики, решении острых социальных и гуманитарных проблем.

«И сегодня мы готовы объединить усилия в борьбе за подлинную свободу и справедливость. За прогресс для всех стран и народов, за формирование демократического, многополярного мира, в основе которого лежат принципы международного права, уважение законных интересов друг друга, взаимное доверие и созидательное сотрудничество», – заверил президент России.

Он уверен, что встречи в таком формате станут регулярными и будут содействовать укреплению широкого диалога и партнерских связей, выработке совместных ответов на глобальные вызовы. «Желаю вам плодотворной, конструктивной работы и всего самого доброго», – подытожил глава российского государства.

Приветствие Путина озвучил на самом мероприятии зампред комитета Совета Федерации по международным делам, член бюро высшего совета партии «Единая Россия» Андрей Климов, передает ТАСС.

Путин заявлял ранее, что модель глобализации, сформированная в значительной степени западными странами в собственных интересах, изжила себя и находится в глубоком кризисе.