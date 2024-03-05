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Умер народный архитектор России Гнедовский
Народный архитектор России Юрий Гнедовский умер на 94-м году жизни
Народный архитектор России, лауреат Госпремии СССР Юрий Гнедовский умер в возрасте 93 лет, сообщили в пресс-службе Российской академии художеств (РАХ).
Как говорится в сообщении, Российская академия художеств с прискорбием сообщает, что скончался Юрий Гнедовский, передает ТАСС.
Там добавили, что причины и обстоятельства смерти неизвестны. Время и дата похорон будут известны позже.
Юрий Гнедовский в 1993 году был избран президентом Союза архитекторов России, позже стал почетным президентом.
Гнедовский – академик и профессор Международной академии архитектуры, иностранный член Французской академии архитектуры, почетный член Королевского института архитекторов Ирландии (Американского института архитекторов), академик Академии архитектуры и строительных наук.
С 1997 года член общественного совета при мэре Москвы по формированию градостроительного и архитектурно-художественного облика города, а с 1996 по 2003 год – член Совета по культуре и искусству при президенте РФ. На протяжении долгого периода он также являлся почетным членом Белорусского союза архитекторов. Гнедовский также является автором книг по проектированию общественных зданий на русском и английском языках, в числе которых – «Кинотеатры с широким экраном», «Кинотеатры: основы проектирования», «Городские многоцелевые залы», «Архитектура общественных зданий» и другие. Его творческая деятельность отмечена многими государственными и ведомственными наградами, среди которых Государственная премия СССР, премии президента РФ и правительства Москвы в области литературы и искусства.