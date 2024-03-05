«Деимпериализация, деколонизация и рефедерализация» России, случись она в реальности, была бы невыгодна никому. В первую очередь она будет катастрофой для самих россиян, и спрашивать: «А почему это они не хотят этого себе устроить?» – несколько наивно.0 комментариев
Aydinik: Турецкие отели не могут получить плату за проживание гостей из России
Турецкие отели не могут получить плату за проживание гостей из России, а туристические компании не могут отправить взносы за участие в Московской международной отраслевой выставке из-за платежных проблем, вызванных санкциями против России, пишет газета Aydinik со ссылкой на зампредседателя партии Vatan («Родина»), кандидата в главы муниципалитета Антальи Сердара Ускюплю.
По его словам, турецкие туркомпании, желающие принять участие в Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства в Москве 19-21 марта, не могут отправить свои взносы за участие, а отели не могут получить плату за проживание из России, так как отправленные из России деньги либо выплачиваются с опозданием, либо уходят обратно, передает РИА «Новости».
Ускюплю добавил, что если эмбарго против России продолжится, то туристический сектор Турции ждут большие проблемы, так как российские туристы лишены возможности пользоваться картой «Мир» и расплачиваться валютой, а бизнесмены в сфере туризма несут большие убытки.
По его словам, деловой мир Турции находится под серьезным давлением, оказываемым на него США «с целью прекращения торговли между Россией и Турцией». В то время когда страна и так страдает от нехватки иностранной валюты, банки вынуждены возвращать отправленную из России валюту.
Ранее посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что диппредставительство России работает с турецкими властями, чтобы проблема с банковскими платежами не повредила внешнеэкономической деятельности.