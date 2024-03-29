Москвичам пообещали жару в начале апреля

Tекст: Дарья Григоренко

Он рассказал, что в субботу днем ожидается от 11 до 13 градусов тепла, будет облачная погода с прояснениями. В воскресенье будет весенняя погода: без осадков с переменной облачностью и до 15-17 градусов тепла, что почти на пять градусов выше нормы, добавил синоптик, передает RT.

1 апреля, по словам Цыганкова, «может быть дождик местами, +17...+19 °С, ветер порывистый, во вторник чуть попрохладнее: +12...+17 °С, в среду еще чуть попрохладнее: +10...+15 °С, и в четверг: +10...+15 °С». Он подчеркнул, что самый оптимистичный прогноз на 1 апреля – +17...+19 °С, по области – до +20 °С.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова также сообщила, что погоду в предстоящие выходные будет определять циклон. По этой причине, по ее словам, каждый день температура воздуха будет немного расти, а к выходным станет рекордной.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что среднесуточная температура воздуха в Москве устойчиво превысила 5-7 градусов с отметкой «+», что означает наступление «автомобильной» весны.