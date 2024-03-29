Песков не согласился с заявлением WSJ о России как об «опасном» месте для журналистов

Лавров подтвердил связи Пашиняна с фондом Сороса

Tекст: Антон Антонов

Лавров сообщил, что лозунг у движения был «Выход» – имелся в виду выход «из ОДКБ и из Евразийского экономического союза». Министр напомнил, что под этим лозунгом Пашинян грозился «поднять народ», если «не его изберут». «Ну, в общем, демократия в своем наивысшем проявлении», – приводят его слова «Известия».

Лавров рассказал, что Россию «никто не поставил в известность», когда Армения в Праге в 2022 году подписала с Азербайджаном документ «о том, что Карабах – это Азербайджан». По его словам, «никаких объяснений не было». Как заявил Лавров, Пашинян «всегда просил» помнить, что «параллельно с усилиями последних трех лет» необходимо «как-то урегулировать вопрос со статусом Нагорного Карабаха». Россия «этим занималась», сказал Лавров.

Однако «вопрос о статусе отпал», когда сам Пашинян согласился признать регион территорией Азербайджана. Пашинян же при этом спросил у президента России Владимира Путина: «Владимир Владимирович, а почему вы как бы бросили карабахцев на произвол судьбы». «Извините ради бога, это вы решили, что они не являются гражданами или претендуют на какое то гражданство Азербайджана», – сказал Лавров.

Как заявил Лавров, в ходе общения с Пашиняном у него складывалось впечатление, что тот осознает пользу союзнических отношений с Россией и сотрудничества в рамках ОДКБ и ЕАЭС. Однако сейчас Ереван намерен «полагаться на Евросоюз», поскольку ОДКБ якобы «не выполняет своих обязательств», то есть Армения повторяет идеи «Выхода».

Лавров считает, что такая позиция Армении не отвечает ее собственным интересам, интересам России, а также не способствует «стабильности на Южном Кавказе», который Запад желает «превратить в зону своего доминирования», как и другие регионы.

Напомним, Пашинян заявил, что Ереван готов юридически «заморозить» участие Армении в ОДКБ. Спикер парламента страны Ален Симонян заявил, что считает получение статуса кандидата на членство в ЕС самым правильным и желательным вариантом для Армении.