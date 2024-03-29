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    США оказались на пороге «японского сценария» удушения экономики
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    В Полтавской области военкомат объявил в розыск 30 тысяч человек
    Лавров: Американцев развратила покорность других стран
    Путин назвал регионы, где будут построены курорты по проекту «Пять морей и озеро Байкал»
    Назван объем инвестиции в создание новых морских курортов в России
    СК сообщил о появлении нового фигуранта в деле о теракте в «Крокусе»
    Военный самолет упал в море в Севастополе
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Предатели вынуждены старательно вылизывать сапоги новых хозяев

    Реакция на трагедию в «Крокусе» показала, что у несистемной оппозиции, уехавшей из страны, за громкими словами о борьбе с тираническим государством и авторитарной властью скрывается ненависть к стране и ее народу.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что такое геноцид по-украински

    Из всех национальных групп, находящихся на территории Украины, самоорганизовываться запрещено только русским. Им также отказано в праве попасть в список «коренных народов». Это и есть тот самый нацизм, ради искоренения которого и была начата российская спецоперация на Украине.

    6 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему на месте большой литературы обнаружилась дыра

    Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра.

    13 комментариев
    29 марта 2024, 08:35 • Новости дня

    Посол Антонов назвал непристойными слова Байдена о Путине

    Посол Антонов назвал непристойными слова Байдена о руководстве России

    Tекст: Александра Юдина

    Высказывания президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине являются неприемлемыми и просто непристойными, выразил мнение на Первом канале посол России в Штатах Анатолий Антонов.

    По его словам, действующий президент США позволяет себе «резкие и непристойные» слова в адрес руководства России, передает ТАСС.

    Антонов отметил, что подобные высказывания являются неприемлемыми, подчеркнув, что президент России никогда не позволяет себе каких-либо комментариев в адрес недружественных стран.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина. Сам Путин также иронично ответил на оскорбительные высказывания Байдена.

    Сенатор Константин Долгов пояснил газете ВЗГЛЯД, что такое поведение Байдена сигнализирует о бессилии Белого дома.

    28 марта 2024, 19:47 • Новости дня
    Путин назвал регионы, где будут построены курорты по проекту «Пять морей и озеро Байкал»
    Путин назвал регионы, где будут построены курорты по проекту «Пять морей и озеро Байкал»
    @ Edgar Breshchanov/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин на совещании по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов заявил о необходимости в текущем десятилетии построить современные гостиничные комплексы в рамках программы развития курортов «Пять морей и озеро Байкал».

    Комплексы должны быть построены на морском побережье в Краснодарском и Приморском краях, в Петербурге, в Крыму, в Дагестане, в Калининградской и Запорожской областях, говорится на сайте Кремля.

    «Частью этого большого проекта также станет строительство курортов на озере Байкал в Иркутской области и Республике Бурятия», – отметил президент.

    Глава государства подчеркнул, что развитие курортных территорий должно осуществляться при одновременном повышении их транспортной доступности и другой сопутствующей инфраструктуры.

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    28 марта 2024, 10:20 • Новости дня
    Подсчитаны убытки зарубежных компаний после ухода из России

    Убытки зарубежных компаний после ухода из России превысили 107 млрд долларов

    Подсчитаны убытки зарубежных компаний после ухода из России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Убытки покинувших российский рынок после февраля 2022 года иностранных фирм превысили 107 млрд долларов, следует из анализа агентства Reuters.

    По данным агентства, потери связаны с недополученными доходами и списанием российских активов с балансов компаний, передает ТАСС.

    При этом Reuters отмечает, что эти данные говорят о масштабах финансовых потерь глобального корпоративного сектора после начала спецоперации.

    Как отметил представитель консалтинговой компании S-RM Ян Мэсси, компании, которые все еще стремятся уйти из России, столкнутся с дополнительными трудностями, после этого будут вынуждены пойти на большие списания активов, вследствие чего понесут большие убытки.

    В декабре сумма убытков ушедших из России западных компаний составляла 103 млрд долларов.

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    28 марта 2024, 22:01 • Новости дня
    Захарова объяснила американское выражение «вымыть рот с мылом»
    Захарова объяснила американское выражение «вымыть рот с мылом»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Представитель МИД России Мария Захарова ответила Джону Кирби на его комментарий по поводу теракта в «Крокус сити холле».

    Кирби, говоря о словах РФ по поводу украинского следа в теракте в Подмосковье, в ходе брифинга заявил, что «лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские чиновники, похоже, довольно хорошие продавцы навоза».

    Захарова в своем Telegram-канале заявила, что теперь стало понятно, почему в Штатах распространено выражение «вымыть рот с мылом».

    Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не будут оказывать России помощь в сфере безопасности после теракта в «Крокусе».

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    29 марта 2024, 01:53 • Новости дня
    Лавров: Американцев развратила покорность других стран

    Tекст: Антон Антонов

    Покорность других стран привела к тому, что внешнюю политику США определяют люди, которые «не умеют заниматься дипломатией», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Как заявил Лавров в интервью «Известиям», российская сторона указывала, что переговоры с США по вопросам стратегической стабильности будет вести только «в обстоятельствах, которые будут обеспечивать уважение друг друга, равноправие». По его словам, у США «все по-другому».

    «В условиях, когда нам объявлена война, сказать, что, ну, давайте, мы там воюем с вами, помогаем украинцам наводить современные виды дальнобойного оружия на ваши гражданские и инфраструктурные объекты, пускай там они стреляют друг друга, а мы давайте сядем поговорим. Это смешно», – заявил министр.

    Он полагает, что в Белом доме утратили навыки дипломатии, поскольку американских чиновников «развратила покорность» государств, согласных «прогибаться под американским диктатом». В частности, речь идет о Европе, заявил министр.

    Лавров считает, что отсутствие у Вашингтона сомнений в правоте и безнаказанности США позволила возглавить американскую внешнюю политику тем, кто «не умеет заниматься дипломатией».

    При этом глава МИД России указал, что США с их стремлением «удержать любой ценой гегемонизм» и «психологией глобального доминирования» так и не смогли продемонстрировать свою способность «на земле решать какие-то вопросы».

    Напомним, Лавров заявил, что Европы не существует как самостоятельного игрока, Европа «берет под козырек», когда американский «хозяин» говорит ей, что делать.

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    28 марта 2024, 13:44 • Новости дня
    Юшков объяснил желание G7 понизить потолок цен на российскую нефть

    Экономист Юшков: G7 обсуждает понижение потолка цен на российскую нефть ради давления на Москву

    Юшков объяснил желание G7 понизить потолок цен на российскую нефть
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Группа семи (G7) обсуждает снижение потолка цен на нефть, так как ей необходимо поддерживать давление на Москву. Но от понижения планки стоимость российского топлива не изменится, так как соответствующие издержки России зависят только от самого факта наличия ограничений, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее в G7 допустили понижение потолка цен на российскую нефть.

    «Западу надо придумывать все новые санкции против России. США и их союзники хотят публично продемонстрировать, что они продолжают оказывать давление на нашу страну. Поэтому причины обсуждений понижения потолка цен на российскую нефть лежат в медийной плоскости», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «В реальности нет практически никакой разницы, каковым будет размер потолка. Более того, мы все видим, что он не работает так, как того хотелось бы Западу. Вместе с тем некоторые трудности он нам создает. Но даже незначительные издержки с нашей стороны устраивают США, поэтому потолок до сих пор не отменен», – указывает спикер.

    «Тем не менее с понижением потолка цен G7 существует ряд проблем. Например, перед введением данной меры Группа семи договорилась каждые два месяца опускать планку на 5% от средней стоимости российской нефти, но мера до сих пор не пересматривалась», – пояснил он.

    «Кроме того, G7 важно пройти по очень тонкой грани. Страны, входящие в объединение, являются импортерами, и им важно, чтобы Россия не ограничила экспорт нефти, иначе взлетят цены. Кроме того, с символической точки зрения еще большее понижение также несет риск – одно дело, когда топливо продается по цене выше потолка на 10 долларов, и совсем другое, когда на условные 30 долларов», – резюмировал Юшков.

    Ранее стало известно, что Группа семи (G7) обсуждает возможность понижения потолка цен на российскую нефть, сообщает ТАСС. Об этом заявил на брифинге для иностранных журналистов помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт. По его словам коалиция нацелена на то, чтобы лишить Москву дохода от энергоносителей.

    Помощник госсекретаря отметил, что США и их партнеры «предпринимают шаги для того, чтобы усилить меры по соблюдению» потолка цен на нефть из РФ. Он упомянул санкции против судоходных компаний и танкеров, а также ограничительные меры в отношении «будущих российских проектов» в сфере энергетики.

    В конце декабря США и их союзники уже обновили меры по обеспечению соблюдения потолка цен на российскую нефть, сообщает ТАСС. Страны, соблюдающие ограничения, начнут требовать, чтобы поставщики услуг из стран коалиции получали подтверждение от своих контрагентов каждый раз, когда они загружают или отгружают сырье.

    Кроме того, в механизм соблюдения потолка вносятся изменения, которые потребуют от участников цепочки поставок с доступом к детализированным дополнительным затратам, например, на страхование и фрахт, делиться ими по запросу с последующими участниками цепочки.

    Напомним, в начале января стало известно о возобновлении импорта российской нефти в США. Об этом сообщали РИА «Новости». По данным агентства, в октябре 2023-го Штаты впервые за полтора года закупили сырье из РФ в объеме 36,8 тыс. баррелей на общую сумму в 2,7 млн долларов. В ноябре Вашингтон совершил вывоз дополнительной партии энергоресурса.

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    28 марта 2024, 19:47 • Новости дня
    Путин поручил импортозаместить ратраки, аквапарки и аттракционы

    Путин поручил создать проект по выпуску продукции для туристической сферы

    Путин поручил импортозаместить ратраки, аквапарки и аттракционы
    @ Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках профильного нацпроекта необходимо сформировать отдельный федеральный проект по выпуску отечественной продукции для туристической сферы, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию круглогодичных курортов.

    «Мы все хорошо понимаем: канатные дороги, кабинки, ратраки для горнолыжных курортов, аттракционы для парков развлечений и аквапарков и так далее. Здесь нужны и собственные технологии, и новые производственные мощности. Рассчитываю, что Минпромторг запустит конкретные механизмы поддержки в рамках имеющихся у ведомства инструментов», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Президент подчеркнул, что развитие туризма должно стать серьезным стимулом для создания передовых разработок и продуктов в промышленности, в строительстве и, конечно, в сфере творческих индустрий.

    «У нас известные события происходят на украинском направлении, мы понимаем, что с этим связано, какие ограничения возникают в связи с целым рядом нелегитимных санкций в адрес России. Но мы видим: там, где Российскому государству нужно добиваться успеха, мы делаем это, добиваемся. Здесь то же самое нужно сделать, нужно сделать то же самое», – отметил глава государства.

    «Там, где можно производить самим, нужно воспользоваться этой ситуацией и сделать все для того, чтобы наш собственный российский бизнес мог это сделать, надо их поддержать. И рабочие места будут дополнительно заняты, и технологии будут развиваться», – заявил Путин.

    Ранее Владимир Путин призвал обеспечить россиян доступными туристическими путевками.

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    28 марта 2024, 23:56 • Новости дня
    Макрон захотел устроить обсуждение приглашения Путина на саммит G20

    Макрон предложил Бразилии решать вопрос о приглашении Путина на саммит после обсуждения участниками G20

    Макрон захотел устроить обсуждение приглашения Путина на саммит G20
    @ Carlos Elias Junior/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вопрос о том, приглашать ли президента России Владимира Путина на саммит G20 в Бразилии, следует обсудить в рамках Группы двадцати, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. В Кремле сказали, что вопрос о возможном визите Путина в Бразилию пока не рассматривался.

    После переговоров с бразильским президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой Макрон заявил, что в таких «клубах» нужно действовать «по согласию с другими участниками». По его мнению, «это как раз и есть та самая гармония между свободой человека, которого приглашают, и уважением ко всем», передает ТАСС.

    Макрон отметил, что оказался в похожей ситуации, когда перед саммитом G7 во французском Брегансоне некоторые участники угрожали бойкотировать встречу, если пригласят Путина. При этом Макрон признал, что не вправе «давать уроки» Луле да Силве, который сам отвечает за решения о приглашении тех или иных участников саммита.

    Макрон сказал: «Если намечается встреча, которая может быть полезной, мы должны ее провести. Если же встреча не принесет пользы и вызовет раскол, то, наверное, не стоит ее проводить».

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова Макрона, заявил, что вопрос о визите Путина в Бразилию пока не рассматривался.

    Напомним, главы МИД России и Бразилии Сергей Лавров и Мауро Виэйра провели телефонный звонок, в ходе которого обсудили подготовку к грядущим в России и Бразилии саммитам БРИКС и G20.

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    28 марта 2024, 18:58 • Новости дня
    США заявили о передаче России данных о теракте в Красногорске

    Белый дом: США передали России данные об угрозе теракта в письменном виде

    США заявили о передаче России данных о теракте в Красногорске
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США заблаговременно передали России «ясную и детальную информацию» о террористической угрозе в отношении крупных собраний и концертов в Москве, в том числе о возможном теракте в Красногорске.

    Кирби на регулярном онлайн-брифинге отметил, что «на самом деле США пытались помочь предотвратить этот теракт». По его словам, в преддверии атаки 22 марта США представили «ясную и детальную информацию российским властям о террористической угрозе в отношении крупных собраний и концертов в Москве», передает ТАСС.

    В четверг газета New York Times писала, что американские спецслужбы не поделились с российской стороной имеющимися у них данными об угрозе теракта в «Крокусе» из опасений за свои источники в сборе разведданных.

    Ранее в ФСБ подтвердили, что от США поступала информация о подготовке терактов в Москве, однако она носила общий характер, без какой-либо конкретизации.

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    28 марта 2024, 13:19 • Новости дня
    В Кремле призвали относиться с осторожностью к данным NYT о теракте в «Крокусе»
    В Кремле призвали относиться с осторожностью к данным NYT о теракте в «Крокусе»
    @ Evgeny Philippov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    К опубликованным изданием New York Times материалам о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле» нужно относиться с осторожностью, выразил мнением пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, по этому вопросу в Кремле ничего не знают и призывают к информации «газеты New York Times со ссылкой на анонимов» относиться с большой осторожностью, передает ТАСС.

    Ранее New York Times выпустила материал, согласно которому американские спецслужбы знали о готовящемся в Подмосковье теракте, но не поделились данными с Москвой из опасений за свои источники в сборе разведданных.

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    29 марта 2024, 02:58 • Новости дня
    Лавров назвал американским поставляемое в Европу зерно с Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Три крупнейшие американские компании скупили львиную долю плодородных земель Украины, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Комментируя требования ряда стран ЕС «запретить демпинг украинского зерна», Лавров подчеркнул, что «надо помнить, что это зерно американское». «Как ты запретишь хозяину продавать товар, который взят в пользование, который должен приносить какую-то прибыль», – приводят его слова «Известия».

    Напомним, предложение Еврокомиссии о продлении на год отмены пошлин на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции в страны Евросоюза не получило поддержки в Европарламенте. Киев заявил, что ограничение импорта продовольствия с Украины в страны Евросоюза может продлить конфликт.

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    28 марта 2024, 15:35 • Новости дня
    МИД Индии отверг заявления США о судебных процессах

    Tекст: Кристина Цыцура

    Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал назвал необоснованными заявления Госдепа США о судебных процессах в стране.

    Джайсвал заявил, что подобные внешние обвинения неприемлемы, так как юридические процессы в Индии регулируются только верховенством закона. Он подчеркнул, что демократические страны должны уважать суверенитет и внутренние дела других стран, передает РИА «Новости».

    Ранее Госдепартамент США сообщил, что отслеживает сообщения об аресте главного министра Дели, и призвал власти Индии обеспечить «справедливый, прозрачный и своевременный судебный процесс» для заключенного в тюрьму лидера «Партии простого человека».

    Джайсвал отметил, что МИД Индии выразил решительное возражение и протест высокопоставленному чиновнику посольства США в связи с комментариями Госдепа.

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    28 марта 2024, 19:31 • Новости дня
    Путин призвал синхронизировать развитие туризма и транспорта
    Путин призвал синхронизировать развитие туризма и транспорта
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Необходимо синхронизировать российские туристические программы с планами развития транспортной инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов.

    «Также критически важно синхронизировать наши туристические программы с планами развития транспортной инфраструктуры. <…> Мы построили и продолжаем строить наши трассы через всю страну, от Петербурга до Москвы и дальше на Восток. Конечно, нужно развивать эти трассы таким образом, чтобы как можно больше людей могли воспользоваться ими, чтобы добраться до мест посещения, туристически привлекательных мест по ходу движения транспорта», – приводит сайт Кремля слова главы государства.

    Речь идет о межрегиональном, в том числе воздушном сообщении, модернизации опорной сети автодорог, внутренних водных путей, строительстве скоростных железнодорожных и автомагистралей, уточнил Путин.

    Ранее Путин поручил создать туристическую инфраструктуру в нацпарках России.

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    28 марта 2024, 21:01 • Новости дня
    Назван объем инвестиций в курорт проекта «Пять морей и озеро Байкал» в Запорожской области

    Губернатор Запорожской области Балицкий: Общий объем инвестиций в курорт «Приморск» составит 351 млрд рублей

    Назван объем инвестиций в курорт проекта «Пять морей и озеро Байкал» в Запорожской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Общий объем инвестиций в новый федеральный круглогодичный курорт «Приморск» на берегу Азовского моря в Запорожской области составит 351 млрд рублей, заявил губернатор региона Евгений Балицкий на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов президенту России Владимиру Путину.

    Как указал Балицкий, в 2025 году планируется начать разработку проектной документации, а мероприятия по строительству объектов начнутся ориентировочно с 2028 года. По его словам, общий объем инвестиций в проект составит 351 млрд рублей, передает РИА «Новости».

    Губернатор отметил, что срок ввода в эксплуатацию – 2035 год, однако возможна поэтапная реализация проекта с бюджетом 141 млрд рублей и сроками вводами в эксплуатацию в 2030 году, а на первом этапе проекта возможно строительство пяти тысяч номеров.

    Реализация проекта предлагается в рамках федерального проекта «Пять морей». Курорт планируют построить на песчаной Обиточной косе на северном берегу Азовского моря на территории Приморского района.

    Кроме того, губернатор Петербурга Александр Беглов на совещании с российским лидером сообщил, что создание нового туристического кластера «Санкт-Петербург марина» на площадке «Горская» на севере города потребует порядка 210 млрд рублей, из них 165 млрд рублей средств инвесторов на создание объектов туристской инфраструктуры и 45 млрд рублей – это предварительная стоимость объектов, обеспечивающих инфраструктуру, пишет ТАСС.

    Он уточнил, что их планируется создать частично за счет федерального и городского бюджетов, а завершение работ по созданию курорта «Санкт-Петербург марина» планируется на 2029–2030 годы.

    Ранее президент России Владимир Путин на совещании по созданию российских круглогодичных морских курортов заявил, что планы развития регионов Донбасса и Новороссии нужно строить на перспективу, поскольку проблемы с их безопасностью в итоге будут решены.

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    28 марта 2024, 20:08 • Новости дня
    Путин: Планы в Новороссии уже сейчас нужно строить на перспективу после СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Планы развития регионов Донбасса и Новороссии нужно строить на перспективу, поскольку проблемы с их безопасностью в итоге будут решены, заявил президент России Владимир Путин на совещании по созданию российских круглогодичных морских курортов.

    Путин ознакомился с планом строительства морского курорта в Запорожской области, президент раскритиковал чрезмерно осторожный подход. «Ясно, что сейчас на первом месте во всех этих регионах стоит вопрос безопасности. Понятно, что без решения окончательного построить те планы, о которых мы сейчас говорим, будет как-то сложновато. Но мы решим эти вопросы», – цитирует его ТАСС.

    «А планы, о которых мы говорим, должны строиться с этой перспективой. И уже сейчас надо планировать то, что потребуется тогда, когда эти планы будут реализовываться в полном объеме», – добавил Путин.

    Также он отметил, что Запорожская область обладает колоссальным потенциалом, в том числе для яхтинга.

    «Место очень красивое. Это может быть одно из таких мест, которые будут привлекать людей. Сотни тысяч, а может, и миллионы людей поедут сюда с удовольствием», – оценил Путин.

    Президент раскритиковал планы развития курорта, отметив недостаток инфраструктуры в проекте. «Надо еще что-то продумать. Я вот не вижу здесь никакой марины вообще в плане, а в принципе это было бы интересно для людей, когда будет развиваться яхтинг», – отметил он.

    В четверг Владимир Путин начал проводить совещание по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал».

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    28 марта 2024, 20:28 • Новости дня
    Путин поручил губернатору Приморья «следить за акулами»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании по созданию российских круглогодичных морских курортов в шутку призвал главу Приморского Края Олега Кожемяко подумать о безопасности дайверов, чтобы не допустить нападения акул на ныряльщиков.

    «Правда вот дайверов Олег Николаевич приглашает. Акул куда денете? Они ж там кусаются у вас, нападают», – обратился Путин к губернатору Приморья.

    Кожемяко ответил, что за всю историю в регионе был зафиксирован только один случай нападения акулы на человека, передает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

    «А этого мало что ли? Нам повторения не нужно. Шутки шутками, а об этом тоже надо подумать заранее, о безопасности надо подумать», – подчеркнул глава государства.

    Путин также рассказал, как несколько лет назад планировал отправиться в Приморье на подводную охоту, но не смог.

    «Я собрался несколько лет назад там поплавать с ружьем подводным. Мои коллеги поехали, у меня правда времени не хватило. Но все равно – акул видели там, на островах особенно», – рассказал президент.

    «Акулы есть, но они сельдевые», – отметил Кожемяко. «Они не кусаются, да? Я понимаю, все так говорят», – пошутил глава государства.

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    «Буча еще не доказана как состоявшийся факт». Такое заявление сделано в военном руководстве Южной Кореи. Эти слова созвучны позиции Москвы по поводу едва ли не самой громкой провокации киевского режима и резко контрастируют с предыдущими высказываниями южнокорейских политиков. Что подвигло Сеул на подобное изменение? Подробности

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    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

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    • О каком теракте США предупредили Россию

      США не предоставили России полной информации о подготовке теракта в «Крокусе», опасаясь засветить свои источники и методы работы, пишет The New York Times, одна из главных газет Америки. Это что, попытка извиниться?

    • Зеленский уволил нациста и хама

      Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Алексея Данилова, одного из наиболее одиозных деятелей своего режима. К сожалению, это означает, что у Данилова хорошие шансы на то, чтобы уйти от ответственности.

    • Япония хочет предотвратить войну

      Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына заявила, что премьер-министр Японии Фумио Кисида напрашивается на встречу с ее братом. Такого раньше не было, у Токио и Пхеньяна даже нет дипломатических отношений. Зачем это Японии?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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