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    Новые оборонительные рубежи ВСУ не остановят армию России
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    Подсчитаны убытки зарубежных компаний после ухода из России
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    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему на месте большой литературы обнаружилась дыра

    Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вопрос о смертной казни должен решаться на холодную голову

    На первый взгляд, аргументы противников возвращения смертной казни выглядят бледно по отношению к справедливой ярости в отношении террористов, расстрелявших мирных людей в «Крокусе».

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад судорожно ищет деньги на продолжение войны

    Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.

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    28 марта 2024, 14:12 • Новости дня

    Глава Национальной ассамблеи Франции прибыла в Киев

    Украинские СМИ сообщили о прибытии главы Национальной ассамблеи Франции в Киев

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Франции Яэль Брон-Пиве приехала в Киев, сообщило украинское агентство УНН.

    Издание пишет, что Пиве приехала в Киев вместе с французской делегацией, передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал французского лидера Эммануэля Макрона наиболее радикальным сторонником отправки европейских войск на Украину.

    27 марта 2024, 18:55 • Новости дня
    СМИ: ВС России авиаударом уничтожили высокоранговых офицеров ВСУ

    InfoBRICS: ВС России авиаударом уничтожили высокоранговых офицеров ВСУ

    СМИ: ВС России авиаударом уничтожили высокоранговых офицеров ВСУ
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS сообщает, что в результате авиаударов ВС России по центрам принятия решений на Украине погибли высокоранговые офицеры ВСУ.

    По мнению Лейроса, в атаке были применены гиперзвуковые ракеты. Он считает, что гибель высокопоставленных офицеров нанесет серьезный удар киевским силам, передает РИА «Новости».

    Эксперт отмечает, что подобные операции указывают на переход конфликта в новую фазу, и удары по важным объектам будут продолжаться.

    Накануне в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли групповой удар по украинским центрам принятия решения, объектам Службы безопасности Украины, украинским предприятиям ВПК.

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    27 марта 2024, 16:11 • Новости дня
    Вокруг Киева началось укрепление оборонительных сооружений

    Очевидцы сообщили об усилении в Киеве и области оборонительных сооружений

    Вокруг Киева началось укрепление оборонительных сооружений
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ольга Иванова

    Очевидцы сообщили, что в Киеве и области наблюдается усиление оборонительных мер. По их словам, по всему периметру города устанавливаются новые посты с военными, а старые окопы обновляются и углубляются.

    В лесопарковой зоне на северо-западе Киева, по словам очевидцев, «буквально за последние дни обновили, очистили от травы, даже углубили» старые окопы, вырытые еще год назад, передает ТАСС.

    В районе Вышгорода в Киевской области по направлению к Белоруссии также наблюдается усиленный контроль со стороны военных.

    Ранее российские ученые Александр Бартош и Анатолий Летяго из Академии военных наук в статье, опубликованной в журнале «Национальная оборона», раскрыли план Великобритании по созданию буферной зоны вокруг Киева с помощью сил НАТО.

    Согласно предложению Британии, к маю 2024 года крупные мобильные силы НАТО из Румынии и Польши должны были быть готовы к вводу на Украину. Целью операции было создание буферной зоны в районе занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева.

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    27 марта 2024, 17:31 • Новости дня
    Беспилотник ВСУ врезался в административное здание в Белгороде

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Белгороде украинский БПЛА попал в административное здание, разбив окно, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    По его словам, в результате происшествия есть одна пострадавшая – у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки. Ее доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь, говорится в Telegram-канале главы региона.

    В результате взрыва в здании выбиты окна на третьем и четвертом этажах, посечен фасад. На месте работают все оперативные службы.

    Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили над Белгородом 18 воздушных целей.

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    28 марта 2024, 12:40 • Новости дня
    Военный эксперт: Путин четко дал понять Западу последствия передачи Киеву F-16

    Военный эксперт Леонков: У России готов ответ на случай вылетов F-16 ВВС Украины с аэродромов третьих стран

    Военный эксперт: Путин четко дал понять Западу последствия передачи Киеву F-16
    @ Ssgt. Trevor T. Mcbride/U.S Air/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Большинство аэродромов Украины находятся под огневым контролем российских военных. Поэтому противник может выбрать в качестве места базирования F-16 Румынию или Польшу. И Владимир Путин четко дал понять предел терпения России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее президент Владимир Путин назвал украинские F-16 законной целью.

    «Значительная часть авиации ВСУ уничтожена. На замену потерянного парка боевых самолетов офис Зеленского довольно долго выпрашивал у Запада истребители F-16, и некоторые решения по этому вопросу приняты. Командование украинской армии пыталось даже подготовить аэродромы на Западной Украине. Однако мы серьезно повредили военную инфраструктуру противника, в том числе взлетно-посадочные полосы», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    Спикер утверждает, что самолеты ВС ВСУ уже базируются на аэродромах Румынии. «Они залетают на территорию Украины, выполняют боевую задачу, дозаправляются на аэродроме подскока и улетают обратно в Румынию. Такая хитрость придумана для повышения живучести авиации ВСУ. Вместе с тем российские военные планомерно уничтожают самолеты противника в воздухе над Украиной», – сказал Леонков.  

    По его мнению, Румыния одной из первых может предоставить свои аэродромы для базирования F-16 в случае их передачи Киеву. «Впрочем, в стороне не останется и Польша. В двух этих странах существует целая сеть аэродромов, которые способны принимать и обсуживать истребители», – заметил собеседник. Леонков допускает, что речь может идти, в частности, об аэродроме в польском Жешуве.

    По мнению аналитика, при выборе локации для украинских F-16 главным критерием станет близость к границе Украины. Военный эксперт считает, что уничтожать эти истребили ВС РФ будут в воздухе либо средствами противовоздушной обороны, либо ракетами класса «воздух-воздух» большой дальности. Впрочем, у ВС РФ есть также средства поражения аэродромов третьих стран, предупредил спикер.

    Заявление Владимира Путина стало «обозначением пределов», считает собеседник. «Терпение России не бесконечно. Если Запад вновь примет безрассудное решение, то столкнется с последствиями. Весь мир знает, что у нашего президента слова с делом не расходятся», – акцентировал Леонков.

    Ранее Владимир Путин заявил, что если истребители F-16 будут участвовать в конфликте на Украине, взлетая с аэродромов третьих стран, эти аэродромы станут законной целью для российских военных. Об этом президент сказал во время общения с военными в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

    «Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились», – цитирует Путина официальный сайт Кремля. Глава государства подчеркнул, что возможные поставки F-16 Украине не поменяют ситуацию на поле боя. «Мы будем уничтожать их самолеты так же, как уничтожаем сегодня их танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – заявил Путин. Российский лидер напомнил, что F-16 являются носителями ядерного оружия, и пообещал учитывать это при боевом планировании.

    Власти западных стран не раз заявляли о планах передать Украине истребители F-16 американского производства. В феврале глава датского Минобороны Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что страна рассчитывает передать Киеву первые самолеты летом 2024 года. Следующая партия F-16, как ожидается, прибудет из Нидерландов во второй половине года, отмечала министр обороны страны Кайса Оллонгрен. Речь идет о 42 истребителях. Также отмечалась, что первая группа пилотов ВСУ закончит обучение на истребителях F-16 в США к лету.

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    28 марта 2024, 08:15 • Новости дня
    Назван срок наполнения Каховского водохранилища после восстановления плотины

    Балицкий: Каховское водохранилище наполнится за девять месяцев при восстановлении плотины ГЭС

    Tекст: Ольга Никитина

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище, которое было опустошено после подрыва Украиной плотины Каховской ГЭС, может вернуться к прежним отметкам в течение семи-девяти месяцев после восстановления плотины.

    Если противника удастся отогнать от Каховки быстро, то все изменится, сказал Балицкий в интервью ТАСС.

    Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что плотина Каховской ГЭС, которая была частично разрушена в результате удара ВСУ, подлежит восстановлению.

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    27 марта 2024, 23:27 • Новости дня
    В Белоруссии заявили о возможных диверсантах с Украины

    В Белоруссии считают, что диверсанты будут пытаться проникнуть в страну с Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Диверсионные группы, состоящие из противников властей Белоруссии, наиболее вероятно могут проникнуть на территорию республики из Украины, заявил заместитель начальника факультета Генерального штаба Военной академии страны полковник Андрей Богодель.

    «Проникновение подобных прокси-сил наиболее вероятно именно оттуда. Это и «полки Калиновского», и какие-то «хоругви», – приводит ТАСС слова Богоделя в интервью агентству БелТА.

    По его словам, белорусские силовики знают «пофамильно» всех возможных участников диверсионных групп и «куда они могут пойти».

    «Мы, конечно же, готовы к любому развитию событий, мы будем действовать вместе с нашими ближайшими союзниками – Российской Федерацией», – подчеркнул Богодель.

    О планах противников белорусских властей «группой от 100 до 300 человек зайти со стороны Украины» и захватить «населенный пункт, желательно районного значения», в октябре 2022 года сообщил председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель. По его словам, после захвата «плацдарма» боевики планировали «потихоньку двигаться в сторону Минска».


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    28 марта 2024, 13:06 • Новости дня
    Военный аналитик оценил возможности ВСУ создать новый оборонительный рубеж

    Военный аналитик Онуфриенко: Украине не хватит ресурсов для создания линии обороны по всему фронту

    Военный аналитик оценил возможности ВСУ создать новый оборонительный рубеж
    @ AP/TASS

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина пытается возвести защитные сооружения по всей линии фронта, однако испытывает проблемы, связанные с коррупцией и нехваткой ресурсов. По этой причине следует ожидать от противника не сплошной обороны, а точечных укреплений, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в Харьковской области признали промедление со строительством укреплений.

    «Наибольший акцент при строительстве оборонительных сооружений делается на Запорожское и Донецкое направления, на последнем укрепления возводятся в районе Курахово. Точечное строительство ведется в Харьковской области, под Херсоном, а также на границе с Белоруссией. Кроме того, ВСУ очень активно используют мины на всех участках», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Но Киев действительно сталкивается с целым рядом серьезных проблем. Первая – это традиционная коррупция. Военные, конечно, стараются что-то выстроить, так как боятся за свои жизни, но значительная часть денег уходит в карманы ответственных за проект. Я уверен, что Киев позаботится о нескольких участках, которые потом будут использовать для красивой картинки, а в остальных местах укреплений не будет вовсе», – отмечает собеседник.

    «Кроме того, не стоит упускать из вида реальную нехватку ресурсов и технических средств для строительства. Озвученный масштаб оборонительных сооружений требует огромного количества техники, которой у противника в должном количестве попросту нет», – подчеркивает он.

    В то же время Онуфриенко уверен – не стоит недооценивать планы Киева. «Даже такие незначительные оборонительные рубежи могут создать трудности для наступающей армии. Но Россия имеет преимущество в воздухе, что позволяет применять авиабомбы большой мощности, разрушать укрепления и продвигаться вперед», – заключил он.

    Ранее глава подконтрольной Украине Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов признал, что строительство оборонительных сооружений в регионе началось только 1 марта, несмотря на многочисленные заявления о том, насколько сильно они необходимы.

    «Укрепления будут выполнять комплексные задачи и состоять из препятствий, способных остановить танки, и минных полей», – сказал он в интервью газете Politico. Синегубов не уточнил, когда строительство защитных сооружений будет завершено.

    Оппозиционные политики Украины считают, что создание оборонительных линий на юге и востоке страны началось слишком поздно. В частности, об этом говорила депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Петра Порошенко Иванна Климпуш-Цинцадзе.

    Financial Times в свою очередь пишет, что украинские власти возводят на севере страны оборонительный рубеж, похожий на тот, который был построен Россией в конце 2022 – начале 2023 года и сорвал контрнаступление ВСУ.

    По данным местных жителей и чиновников, укрепления строятся в Черниговской области – используются инженерная техника, бетонные противотанковые заграждения и подземные бункеры. Уточняется, что местные цементные заводы работают на полную мощность для производства бетонных пирамид («зубы дракона»).

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    28 марта 2024, 09:52 • Новости дня
    FT: Киев строит рубеж по образцу российской линии обороны

    FT: Киев строит оборонительный рубеж по образцу российской линии обороны

    FT: Киев строит рубеж по образцу российской линии обороны
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские власти возводят на севере страны оборонительный рубеж, похожий на тот, который был построен Россией в конце 2022 – начале 2023 года и сорвал контрнаступление ВСУ, пишет Financial Times.

    По данным местных жителей и чиновников, укрепления строятся в Черниговской области – используются инженерная техника, бетонные противотанковые заграждения и подземные бункеры, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что местные цементные заводы работают на полную мощность для производства бетонных пирамид («зубы дракона»), предназначенных для противотанковых заграждений.

    Ранее стало известно, что ВС России авиаударом уничтожили высокоранговых офицеров ВСУ. До этого российские военные нанесли групповой удар по украинским центрам принятия решения, объектам Службы безопасности Украины, украинским предприятиям ВПК.

    Тем временем западные СМИ предрекли потерю Украиной новых земель и войск.

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    27 марта 2024, 17:02 • Новости дня
    Посол: Москва и Париж не обсуждают перемирие на Украине на время Олимпиады

    Посол Мешков: Россия и Франция не ведут диалог по перемирию на Украине на время Олимпиады

    Посол: Москва и Париж не обсуждают перемирие на Украине на время Олимпиады
    @ Michael Kalyanov/URA.RU/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Париж не ведут обсуждений по вопросу приостановки боевых действий на Украине на время проведения Олимпийских игр, заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

    В эфире телеканала «Россия 24» Мешков заявил, что стороны не ведут диалог по этой теме на государственном уровне, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о намерении предложить России установить режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады.

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    28 марта 2024, 09:49 • Новости дня
    Японский журналист поразился обстановке в Мариуполе

    Daily Shincho: Мариупольцы не чувствуют влияния конфликта на жизнь города

    Tекст: Ольга Никитина

    Журналист японского издания Daily Shincho Ирия Итани, побывавший в Мариуполе, сообщил, что жители города не ощущают влияния конфликта на свою жизнь.

    «Пока автор находился в Мариуполе, город подвергся двум обстрелам. Однако жители Мариуполя по-прежнему считают сложившуюся у них ситуацию мирной», – передает РИА «Новости» содержание статьи японского автора.

    Итани с удивлением отметил спокойную атмосферу в магазинах и отсутствие проблем с продуктами.

    Японский журналист не встретил в городе проукраински настроенных граждан, а мариупольцы, напротив, рассказали ему о случаях насилия и унижения со стороны украинских военных.

    «Сам конфликт, конечно, продолжается, но для мариупольцев он, похоже, уже закончился», – заключил Итани.

    В мае 2022 года Минобороны России заявило о полном освобождении Мариуполя. Город активно восстанавливается.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Мариуполь стал символом освобожденных территорий.

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    28 марта 2024, 13:45 • Новости дня
    Шольц рассказал о закулисных переговорах о мире на Украине

    Шольц: Советники по безопасности разных стран обсуждают мир на Украине

    Шольц рассказал о закулисных переговорах о мире на Украине
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Ряд стран, в том числе Украина, обсуждают на уровне советников по вопросам безопасности, как может «выглядеть то, что могло бы привести к мирному процессу», заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    Шольц в интервью газете Markische Allgemeine Zeitung заявил, что «мир возможен в любое время». При этом условием наступления мира канцлер Германии назвал вывод российских войск и прекращение конфликта, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия поддерживает идею мирных переговоров по Украине, если речь идет о долгосрочной перспективе, а не о попытке «взять паузу на перевооружение».

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    27 марта 2024, 16:23 • Новости дня
    Западные СМИ предрекли потерю Украиной новых земель и войск

    BI: Преимущество России в артиллерии могут стоить Киеву земель и военных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина может потерять еще больше территорий и опытных военных из-за преимущества России в области артиллерии и неопределенности по поводу помощи от Запада, сообщает издание Business Insider со ссылкой на экспертов.

    Как пишет издание, из-за того, что Украина продолжает тратить ресурсы ПВО, а военной помощи Запада не поступает, Киев может потерять больше территории и опытных военных, передает РИА «Новости». Как отмечает издание, ВКС России могут начать беспрепятственно действовать над полем боя, плюс к тому Российская армия обладает серьезным преимуществом в артиллерии.

    Business Insider сообщает, что плохое положение ВСУ Киева также связано с эффективным использованием Россией планирующих бомб, так что перспективы Киева на поле боя выглядят все более мрачными.

    Ранее военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что критика российских авиабомб ФАБ-3000 в западных СМИ является частью информационной войны и, по сути, некомпетентна.

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    28 марта 2024, 12:31 • Новости дня
    В США потребовали от Киева раскрывать правду о неудачах на фронте

    Киев должен раскрывать правду по поводу неудач на фронте и не ограничивать доступ журналистов и репортеров в «чувствительные зоны конфликта», заявил спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при Госдепе США Джеймс Рубин.

    Как рассказал Рубин газете Politico, Киев ограничил работу прессы в «чувствительных зонах конфликта» в то время, как украинские и западные журналисты настаивают на расширении доступа к линии фронта, передает РИА «Новости».

    По его словам, порой военкоры говорят о ситуациях, не выгодных интересам президента Владимира Зеленского, но освещение даже плохих новостей – это гораздо лучше.

    По словам Рубина, Киев может сопротивляться той свободе информации, которая является нормой для США, хотя расширение доступа для прессы укрепит возможность Украины в получении большей помощи со стороны своих союзников. Рубин добавил также, что Украина в связи с некоторыми неблагоприятными последствиями для информации «еще не является «полноценной демократией».

    Ранее Politico сообщила, что увеличивается число украинцев, которые сомневаются в успехе ВСУ на поле боя в зоне СВО.

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    27 марта 2024, 18:51 • Новости дня
    США заявили, что «не содействуют» Украине в ударах по России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты «не поощряют» удары киевского режима по российской территории, заявил помощник американского госсекретаря по энергетике Джеффри Пайатт.

    США «не поощряют и не содействуют» атакам на территорию России, заявил Пайатт, передает РИА «Новости».

    Ранее украинский вице-премьер по евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что США призывали Киев прекратить атаки на российские НПЗ.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, почему США боятся ударов по НПЗ в России.

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    28 марта 2024, 14:49 • Новости дня
    The Times: Запад готовится к краху ВСУ
    The Times: Запад готовится к краху ВСУ
    @ David Young/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры западных стран готовятся к краху украинских войск, которые лишены необходимого им оружия и боеприпасов, говорится в редакционной статье газеты The Times под заголовком «Пришло время поговорить о падении Киева».

    Вопреки распространенному мнению о «замороженном конфликте», на линии фронта идут ожесточенные бои, и существует реальный риск того, что украинские войска будут отброшены назад, отмечается в материале The Times, передает ТАСС. Лидеры Запада вынуждены обдумывать «такой кошмарный сценарий», пишет газета.

    Российское наступление, «очевидно, будет иметь катастрофические последствия для украинцев», подчеркивает издание. Это также поставило бы Запад перед «всевозможными трудными проблемами», говорится в материале.

    При этом в странах вдали от линии фронта Европы на востоке и юге Украины склонны принимать желаемое за действительное и быть неподготовленными к неприятным сюрпризам, отмечает The Times.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что военное поражение Украины неизбежно, несмотря на поддержку, оказываемую ей странами Запада.

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