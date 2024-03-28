Песков объяснил, почему Путин не приезжал в «Крокус»

Tекст: Алексей Дегтярев

С первых минут теракта все ведомства и правительство Подмосковья во главе с губернатором Андреем Воробьевым принимали все необходимые меры для спасения людей, оказания медпомощи и тушения пожара, подчеркнул Песков, передает ТАСС.

В такие дни проведение «каких-то ознакомительных поездок совершенно нецелесообразно», это препятствовало бы штабной работе, организованной на месте, ответил представитель Кремля на вопрос о том, почему Путин не приезжал в «Крокус».

Он добавил, что с семьями родственников погибших организована плотная работа со стороны всех соответствующих ведомств, выделены и начаты выплаты со стороны федеральных властей, Московской области и Москвы.

«Это было все сделано в максимально возможное короткое время, эта работа продолжается», – подчеркнул Песков.

Говоря о возможной встрече президента с семьями погибших, представитель Кремля пояснил, что в случае необходимости таких контактов о них сообщат прессе.

Отвечая на вопрос о том, означала ли попытка террористов сбежать через украинскую границу, что на этом участке границы есть проблемы, он указал на проведение следственных действий.

Как только возникнет официальная информация, ее озвучат следственные органы и спецслужбы, в том числе и по вопросу о границе, пояснил Песков.

«Здесь нужно исходить из того, что пока совсем мало прошло и нужно время для того, чтобы аргументированные версии возникли», – добавил представитель Кремля.

Также в четверг Песков отмечал, что в Кремле на повестке дня нет вопроса о возможной реконструкции «Крокус Сити Холла».