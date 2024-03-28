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    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему на месте большой литературы обнаружилась дыра

    Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра, из которой доносились проклятия.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вопрос о смертной казни должен решаться на холодную голову

    На первый взгляд, аргументы противников возвращения смертной казни выглядят бледно по отношению к справедливой ярости в отношении террористов, расстрелявших мирных людей в «Крокусе».

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад судорожно ищет деньги на продолжение войны

    Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.

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    28 марта 2024, 13:07 • Новости дня

    Песков объяснил, почему Путин не приезжал в «Крокус»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин не приезжал на место трагедии в «Крокус Сити Холле», так как не хотел мешать работе по спасению людей, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    С первых минут теракта все ведомства и правительство Подмосковья во главе с губернатором Андреем Воробьевым принимали все необходимые меры для спасения людей, оказания медпомощи и тушения пожара, подчеркнул Песков, передает ТАСС.

    В такие дни проведение «каких-то ознакомительных поездок совершенно нецелесообразно», это препятствовало бы штабной работе, организованной на месте, ответил представитель Кремля на вопрос о том, почему Путин не приезжал в «Крокус».

    Он добавил, что с семьями родственников погибших организована плотная работа со стороны всех соответствующих ведомств, выделены и начаты выплаты со стороны федеральных властей, Московской области и Москвы.

    «Это было все сделано в максимально возможное короткое время, эта работа продолжается», – подчеркнул Песков.

    Говоря о возможной встрече президента с семьями погибших, представитель Кремля пояснил, что в случае необходимости таких контактов о них сообщат прессе.

    Отвечая на вопрос о том, означала ли попытка террористов сбежать через украинскую границу, что на этом участке границы есть проблемы, он указал на проведение следственных действий.

    Как только возникнет официальная информация, ее озвучат следственные органы и спецслужбы, в том числе и по вопросу о границе, пояснил Песков.

    «Здесь нужно исходить из того, что пока совсем мало прошло и нужно время для того, чтобы аргументированные версии возникли», – добавил представитель Кремля.

    Также в четверг Песков отмечал, что в Кремле на повестке дня нет вопроса о возможной реконструкции «Крокус Сити Холла».

    28 марта 2024, 02:11 • Новости дня
    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте

    Путин: F-16 будут уничтожаться в любом месте, если они станут применяться против России

    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что если американские истребители F-16 будут применяться против Вооруженных сил России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

    «Если они поставят F-16, – об этом говорят, вроде пилотов готовят, – это ситуацию на поле боя не поменяет. И мы будем уничтожать самолеты так же, как мы уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – подчеркнул Путин на встрече с военными вертолетчиками в Торжке, передает ТАСС

    Он напомнил, что самолеты F-16 являются носителями ядерного оружия? и пообещал учитывать это при боевом планировании.

    «F-16 являются носителями ядерного оружия. И это тоже мы должны будем учитывать», – подчеркнул президент.

    Ранее и. о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что первые истребители F-16 Нидерланды передадут Украине во втором полугодии 2024 года. Речь идет о 42 самолетах.

    При этом Дания передаст Украине первые истребители F-16 этим летом, сообщила глава Минобороны королевства Троэльс Лунд Поульсен.

    Также сообщалось, что первая группа пилотов ВСУ закончит обучение на истребителях F-16 в США к лету.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американские военные самолеты будут гореть так же, как и американские танки, которые уже уничтожают в зоне СВО.

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    27 марта 2024, 19:58 • Новости дня
    В МИД заявили о готовности России предпринять политические шаги по итогам расследования в «Крокусе»
    В МИД заявили о готовности России предпринять политические шаги по итогам расследования в «Крокусе»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Москва сделает некоторые политические шаги по итогам расследования теракта в «Крокус Сити Холле», если это будет необходимо, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

    Она предложила для начала дождаться результатов расследования и итогов следственных действий, передает ТАСС.

    После них будут приниматься соответствующие действия правоохранительными, судебными органами и политические шаги, добавила Захарова.

    Ранее представитель МИД заявила, что западные страны выразили соболезнования после «отмашки» из Вашингтона.

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    27 марта 2024, 20:02 • Новости дня
    Путин: Для России нет недружественных стран
    Путин: Для России нет недружественных стран
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государства, которые сейчас называются недружественными для России, на самом деле не являются таковыми, недружественные – это элиты в этих странах, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «Достижений [мировой культуры] много в тех странах, которые мы сегодня называем недружественными. Хотя недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты в этих странах», – сказал президент в ходе встречи с работниками культуры в Тверской области, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что Россия не станет отменять мировую культуру, как это делают с русской культурой в западных странах. «Наоборот, мы считаем, что российская культура – часть мировой культуры, и мы гордимся тем, что она является этой частью, в контексте мировой [культуры] смотрим на свою, не исключая ничего из этого контекста», – отметил он.

    Ранее Путин заявил, что культура является духовным каркасом народа.

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    28 марта 2024, 08:43 • Новости дня
    В МВД рассказали, как вычислили машину напавших на «Крокус» террористов
    В МВД рассказали, как вычислили машину напавших на «Крокус» террористов
    @ t.me/rian_ru

    Tекст: Александра Юдина

    Полицейские смогли спасти из горящего «Крокус Сити Холла» видеоматериалы, в кратчайшие сроки просмотрели кадры и выяснили, в какую машину сели террористы и куда поехали, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

    В своем Telegram-канале она указала, что на место трагедии прибыли начальник полиции УМВД по городскому округу, полковник полиции Максим Мягков со своим заместителем подполковником Дмитрием Новиковым.

    Полицейские взломали дверь в серверную и совместно с сотрудниками ФСБ изучили видеоматериалы. Они выяснили, в какую машину сели террористы.

    По словам Волк, вовремя переданная информация помогла оперштабу выяснить маршрут подозреваемых и помочь в их задержании.

    Всего из «Крокус Сити Холла» были эвакуированы более 5 тыс. человек, из них более 100 человек были спасены пожарными.

    Жертвами теракта стали по меньшей мере 143 человека, 360 пострадали, 205 из них получили помощь амбулаторно.

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    27 марта 2024, 15:45 • Новости дня
    Посольство России в Южной Корее осудило карикатуру на теракт в «Крокус Сити Холле»

    Южнокорейское издание опубликовало карикатуру на теракт в «Крокусе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Англоязычная южнокорейская газета The Korea Herald опубликовала карикатуру на террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Посольство России в республике резко осудило карикатуру.

    Посольство России в Южной Корее назвало публикацию кощунственной, циничной и оскорбляющей чувства не только россиян, но и южнокорейцев, которые скорбят о случившемся, передает РИА «Новости».

    Диппредставительство поблагодарило южнокорейских граждан за слова поддержки и сопереживания, отметив, что люди, имеющие стыд и совесть, в такие минуты протягивают друг другу руку помощи.

    В посольстве также предположили, что газета, возможно, попытается оправдать свою выходку ссылкой на свободу слова, но такой подход не может быть применен к трагедии такого масштаба.

    Ранее блогера из Башкирии задержали за оправдание терроризма из-за стримов о «Крокусе».

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    28 марта 2024, 01:11 • Новости дня
    Путин: Заявления в духе «Россия для русских» могут развалить страну

    Путин осудил заявления «ура-патриотов» о том, что Россия только для русских, напомнив, что в стране живет 190 этносов

    Путин: Заявления в духе «Россия для русских» могут развалить страну
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на встрече с военными вертолетчиками в Торжке резко осудил высказывания в духе «Россия для русских», напомнив, что на территории страны проживает 190 различных этносов.

    «Когда я слушаю ура-патриотов,.. кто говорит, что Россия только для русских, знаете, у меня чувство тревоги возникает... Если иметь в виду, что у нас 190 этносов проживает на территории страны и некоторые национальности представлены миллионными народами, как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну. И главным пострадавшим будет русский народ», – передает слова Путина ТАСС.

    Он добавил, что подобные ура-патриоты есть в любом обществе, в том числе в российском. По словам президента, к многообразию народов в России нужно относиться «очень по-взрослому, серьезно».

    «Не махать руками и болтать языком, а думать, когда произносишь каждую фразу, каждое слово, думать о том, что у нас одна большая, единая Родина», – подчеркнул российский президент.

    В беседе с военнослужащими он отметил, что вне зависимости от национальности бойцы должны чувствовать, что защищают свою Родину. «И другой Родины у них ни у кого нет», – сказал Путин.

    Напомним, что Путин посетил в Торжке центр боевого применения и переучивания летного состава, в котором проходят испытания новейших моделей вертолетов и подготовка вертолетчиков армейской авиации.

    Путин осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8, а затем побеседовал с летчиками, проходящими подготовку.

    Центр создан для совершенствования боевого применения армейской авиации и дополнительной профессиональной подготовки экипажей вертолетов. Среди выпускников центра – три Героя России. Более 600 воинов-авиаторов награждены орденами и медалями РФ.

    На встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища в начале марта Путин отметил, что армейская авиация на поле боя выполняет серьезные задачи и достойна самой высокой оценки.

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    27 марта 2024, 14:05 • Новости дня
    Один из пострадавших при теракте в «Крокусе» скончался в больнице

    Минздрав сообщил, что пострадавший при теракте в «Крокусе» человек скончался в больнице

    Tекст: Александра Юдина

    Несмотря на усилия врачей, один пострадавший при теракте в «Крокус Сити Холле» скончался в больнице, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

    По его словам, пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии, врачи делали все возможное, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что при теракте в «Крокусе», согласно последним данным СК, погибли 139 человек, из них 40 – от огнестрельных ранений.

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    28 марта 2024, 11:04 • Новости дня
    В Магадане задержан одобривший теракт в «Крокусе» 75-летний пенсионер

    МВД: В Магадане задержан 75-летний пенсионер, одобривший теракт в «Крокусе»

    Tекст: Ольга Никитина

    В Магаданской области задержали 75-летнего жителя поселка Ола, который в мессенджере высказался в поддержку теракта в «Крокус Сити Холле», сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

    По данным правоохранителей, мужчина разместил в тематической группе сообщение, в котором одобрил теракт. Полицейские, сотрудники УФСБ и СОБР установили и задержали злоумышленника.

    В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по статье «Публичное оправдание терроризма». Ему грозит до семи лет лишения свободы.

    На видео, опубликованном УМВД, задержанный мужчина заявил, что «совершил глупость», сожалеет о своих словах и раскаивается.

    Ранее в Башкирии правоохранительные органы задержали местного блогера Рустама Абсалямова, который в ходе стримов в оскорбительной манере обсуждал теракт в «Крокус Сити Холле».

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    27 марта 2024, 21:26 • Новости дня
    Записку от бойцов с фронта с обещанием отомстить оставили у «Крокуса»

    Записку с обещанием отомстить оставили у мемориала жертвам теракта в «Крокусе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    У стихийного мемориала памяти жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» появилась записка от бойцов с фронта со словами соболезнования и обещанием отомстить.

    «Бойцы с фронта сильно скорбят. Мы отомстим!» – говорится в записке, которую оставила небольшая группа мужчин, передает РИА «Новости».

    В понедельник у «Крокус Сити Холла» отслужили панихиду по погибшим в результате теракта.

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    27 марта 2024, 15:09 • Новости дня
    Песков: Поручение Путина по приставкам направлено на создание игровой индустрии

    Песков: Поручение Путина по игровым приставкам направлено на создание игровой индустрии в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поручения президента Владимира Путина по изучению вопроса о создании игровых консолей направлены на создание в стране своей игровой индустрии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    На совещаниях с президентом регулярно говорилось о создании в России собственной игровой индустрии, сказал Песков, передает ТАСС.

    Это касается не только «футбольного симулятора», добавил он.

    Напомним, Путин поручил правительству изучить вопрос о возможности производства в стране игровых приставок и консолей.

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    27 марта 2024, 20:36 • Новости дня
    МЧС обновило список погибших при теракте в «Крокус Сити Холле»

    Tекст: Валерия Городецкая

    МЧС России обновило список погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

    По состоянию на 20.15 в перечне, опубликованном на сайте МЧС, числятся 143 человека, передает РИА «Новости».

    Ранее СК сообщил об опознании 84 тел погибших в «Крокусе».

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    27 марта 2024, 18:45 • Новости дня
    Путин встретился с местными жителями в Торжке
    Путин встретился с местными жителями в Торжке
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин посетил город Торжок в Тверской области в рамках региональной поездки, это первая поездка после выборов.

    Как сообщил журналист Павел Зарубин в Telegram-канале, президент приехал на центральную площадь города, где вышел из машины к собравшимся людям, чтобы пообщаться.

    «Здравствуйте! Мы вас ждали, я ждала вас 20 лет!» – призналась одна из местных жительниц. Горожане снимали встречу на камеры смартфонов, тянули руки для рукопожатий.

    Ранее Путин посетил выставочный комплекс «Музейные ряды».

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    28 марта 2024, 00:58 • Новости дня
    Путин: Россия в ходе СВО защищает своих людей

    Путин заявил, что в ходе СВО России защищает своих людей на исторических территориях

    Путин: Россия в ходе СВО защищает своих людей
    @ Пресс-служба президента России

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия в ходе специальной военной операции защищает своих людей на своих исторических территориях, заявил президент России Владимир Путин, беседуя с военными летчиками в Торжке.

    «Что мы сейчас делаем в ходе специальной военной операции? Мы защищаем наших людей, проживающих на наших исторических территориях», – приводит слова президента ТАСС.

    Путин подчеркнул, что Россия занята исключительно защитой своих людей на своих территориях, поэтому все разговоры о намерении России после Украины двинуться на Европу являются бессмысленными.

    «То, что говорят по поводу того, что мы собираемся после Украины нападать на Европу – это полная чушь, запугивание своего населения исключительно для того, чтобы выбивать из них деньги, из своих людей», – заверил президент.

    Он также добавил, что Россия не имеет никаких агрессивных намерений и никогда бы не начала вести боевые действия на Украине, если бы там не произошел государственный переворот, за которым последовали военные действия на Донбассе.



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    27 марта 2024, 16:31 • Новости дня
    СМИ: У спасавшего людей охранника «Крокуса» начались вызванные ПТСР последствия

    Tекст: Александра Юдина

    У охранника «Крокус Сити Холла» Алексея Осанушкова, который во время теракта вывел из здания больше сотни людей, начались проблемы с психологическим здоровьем из-за постстрессового синдрома (ПТСР).

    Известно, что мужчина не может есть и спать, вместе с осознанием трагедии у него начались проблемы с психологическим здоровьем из-за стресса, передает RT.

    В данный момент мужчина проходит лечение с психотерапевтом, принимает необходимые препараты.

    Касательно физического здоровья, врачи отметили, что ему тяжело говорить, так как он надышался дымом и сорвал голос, когда кричал команды людям. «Дым из легких выходил у него два дня», – сообщили врачи.

    Ранее стало известно, что один из пострадавших при теракте в «Крокусе» скончался в больнице.

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    27 марта 2024, 16:40 • Новости дня
    Член паралимпийской сборной России Екатерина Попова погибла в теракте в «Крокусе»
    Член паралимпийской сборной России Екатерина Попова погибла в теракте в «Крокусе»
    @ paralymp.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Член сборной России по настольному теннису лиц с ПОДА Екатерина Попова погибла в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).

    Как говорится в заявлении ПКР, паралимпийскую семью постигло большое горе: во время теракта в «Крокус Сити Холле» погибла член сборной страны по настольному теннису спорта лиц с ПОДА, прекрасная спортсменка и замечательный человек Екатерина Попова, передает ТАСС. Там добавили, что своими достижениями спортсменка внесла значимый личный вклад в развитие этого вида спорта.

    «Это невосполнимая потеря для нас. Скорбим вместе с вами. Светлая память об этом человеке навсегда останется в наших сердцах», – говорится в заявлении.

    Поповой было 39 лет, она является двукратной чемпионкой страны, в составе сборной России она принимала участие в чемпионате Европы и других международных соревнованиях, на которых завоевала серебряную и бронзовую медали.

    Ранее сообщалось, что сотрудница МИД Татьяна Репина погибла при теракте в «Крокусе».

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